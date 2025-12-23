Oponenții partidului Alternativa pentru Germania (AfD) acuză partidul că încearcă să divulge informații sensibile despre rutele de aprovizionare cu arme și apărarea împotriva dronelor. Politicianul german de extremă dreapta Ringo Mühlmann a manifestat un interes deosebit pentru divulgarea unor informații care, potrivit oponenților săi politici, ar putea fi de mare interes pentru serviciile secrete ruse, scrie Politico.

Potrivit sursei citate, folosindu-se de drepturile care îi revin în calitate de parlamentar al partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în parlamentul statului german de est Turingia – unde AfD este cel mai puternic partid –, Mühlmann a cerut în repetate rânduri guvernului regional să dezvăluie detalii complexe despre subiecte precum apărarea locală împotriva dronelor și transporturile de arme occidentale către Ucraina.

„Ce informații deține guvernul statului cu privire la amploarea transporturilor militare de tranzit prin Turingia din 2022 (defalcate pe ani, tipul de transport [rutier, feroviar], numărul de tranzite și opririle cunoscute)?” a întrebat Mühlmann în scris în septembrie.

Într-o zi din iunie, Mühlmann – care neagă că ar fi la pe statul de plată al Rusiei – a depus opt cereri de informații legate de drone și de capacitățile de apărare împotriva dronelor ale poliției din regiune, care este responsabilă de detectarea și respingerea dronelor considerate o amenințare de spionaj.

„Ce sisteme tehnice de apărare împotriva dronelor sunt cunoscute de poliția din Turingia (de exemplu, dispozitive de bruiaj, lansatoare de plase, dispozitive cu impulsuri electromagnetice) și în ce măsură au fost testate acestea pentru a se verifica utilitatea lor în aplicarea legii?”, a întrebat Mühlmann.

Astfel de întrebări din partea parlamentarilor AfD din parlamentele statale și federale i-au determinat pe centriștii germani să acuze parlamentarii partidului de extremă dreapta că își folosesc mandatele pentru a încerca să dezvăluie informații sensibile pe care Moscova le-ar putea folosi în războiul său împotriva Ucrainei și pentru a ajuta la desfășurarea așa-numitului „război hibrid” împotriva Europei.

„Nu poți să nu ai impresia că AfD lucrează la o listă de sarcini care i-au fost atribuite de Kremlin prin anchetele sale”, a declarat ministrul de interne din Turingia, Georg Maier, membru al Partidului Social-Democrat (SPD) de centru-stânga, pentru ziarul german Handelsblatt.

„Ce m-a frapat a fost interesul incredibil pentru infrastructura critică și autoritățile de securitate din Turingia, în special modul în care acestea gestionează amenințările hibride”, a declarat Maier ulterior pentru Politico. „Dintr-o dată, problemele geopolitice joacă un rol important în întrebările lor, în timp ce noi, în parlamentul statului Turingia, nu suntem responsabili pentru politica externă sau politica de apărare.”

Insinuări „perfide”

Liderii AfD adoptă frecvent poziții favorabile Kremlinului, susținând reînnoirea legăturilor economice și a importurilor de gaze și încetarea ajutorului militar pentru Ucraina. Oponenții lor politici, însă, i-au acuzat frecvent că nu acționează doar din convingere, ci la cererea Moscovei. De exemplu, luna trecută, deputata ecologistă Irene Mihalic a numit partidul „calul troian” al președintelui rus Vladimir Putin în Germania.

Politicienii AfD neagă acuzațiile că ar folosi puterea lor parlamentară în creștere, atât la nivel național, cât și în statele germane, pentru a încerca să transmită informații sensibile Kremlinului.

Tino Chrupalla, unul dintre liderii naționali ai AfD, a respins cu tărie acuzațiile că partidul său ar încerca să dezvăluie rutele de aprovizionare cu arme în beneficiul Kremlinului.

„Cetățenii au temeri legitime cu privire la ceea ce văd și experimentează în fiecare seară pe autostrăzi”, a declarat el într-o emisiune televizată luna trecută, când a fost întrebat despre anchetele lui Mühlmann. „Toate acestea sunt întrebări legitime din partea unui membru al parlamentului care este îngrijorat și care ia în serios preocupările și nevoile cetățenilor. Faceți insinuări, ceea ce este destul de perfid; ne acuzați de lucruri pe care nu le puteți dovedi niciodată.”

Mühlmann, un fost ofițer de poliție, a negat în cadrul unui interviu acordat Politico că ar urma o listă de sarcini „în direcția Rusiei”.

Miniștrii guvernului, deși sunt obligați să răspundă la fiecare anchetă parlamentară, nu sunt obligați să dezvăluie informații sensibile sau clasificate care ar putea pune în pericol securitatea națională, a susținut Mühlmann.

„Nu este treaba mea să-mi limitez întrebările, ci a ministrului să ofere răspunsurile”, a spus el. „Dacă la un moment dat un astfel de răspuns reprezintă un pericol sau duce la spionaj, atunci spionajul nu este vina mea, ci a ministrului, pentru că a dezvăluit informații pe care nu ar fi trebuit să le dezvăluie.”

Avalanșă de întrebări parlamentare

Marc Henrichmann, deputat conservator și președinte al unei comisii speciale din Bundestagul german care supraveghează serviciile de informații ale țării, a declarat că, deși guvernul nu este obligat să divulge informații clasificate sau extrem de sensibile în răspunsurile sale la întrebările parlamentare, serviciile de informații rusești pot totuși să obțină informații valoroase din volumul și varietatea întrebărilor AfD.

„În afară de întrebările nesemnificative și cele sensibile, există și o zonă gri imensă”, a spus Henrichmann. „Și ceea ce am auzit în mod regulat de la diferite ministere este că întrebările individuale nu sunt cu adevărat problema. Dar când te uiți la aceste întrebări individuale una lângă alta, obții o imagine, de exemplu, a rutelor de călătorie, a ajutoarelor și a bunurilor militare către sau în direcția Ucrainei.”

Henrichmann a spus că întrebările parlamentare ale AfD în Bundestag pe teme precum cunoștințele autorităților despre sabotajul rus și activitățile hibride din regiunea Mării Baltice, precum și otrăvirea fostului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi i-au atras atenția și i-au trezit îngrijorarea.

Fracțiunile AfD din parlamentele statelor germane au depus peste 7.000 de întrebări legate de securitate de la începutul anului 2020, potrivit unei analize a datelor realizate de Spiegel – mai mult decât orice alt partid și aproximativ o treime din totalul întrebărilor legate de securitate.

În Turingia – unde autoritățile de informații ale statului au etichetat AfD ca grup extremist – partidul a depus aproape 70% (1.206 din 1.738) din toate întrebările depuse în această perioadă legislativă. În Bundestag, întrebările parlamentare ale partidelor reprezintă peste 60% din totalul întrebărilor (636 din 1.052).

Utilizarea strategică a întrebărilor parlamentare de către AfD nu este o noutate, spun experții. De la intrarea în Bundestag în 2017, partidul le-a folosit pentru a inunda ministerele și pentru a aduna informații despre adversarii politici percepuți, spun experții.

„Încă de la început, AfD a folosit întrebările parlamentare pentru a obstrucționa, paraliza și, de asemenea, pentru a monitoriza dușmanii politici”, a spus Anna-Sophie Heinze, cercetătoare la Universitatea din Trier.

În ceea ce privește avalanșa de întrebări legate de securitatea națională, întrebarea despre ce anume motivează AfD în demersurl său este în mare parte irelevantă, a spus Jakub Wondreys, cercetător la Universitatea Tehnică din Dresda, care studiază politica AfD față de Rusia.

„Nu este imposibil ca ei să acționeze în numele Kremlinului. Este, de asemenea, posibil ca ei să acționeze în numele lor, deoarece, desigur, sunt pro-Kremlin. Dar rezultatul final este cam același. Aceste întrebări reprezintă o potențială amenințare la adresa securității naționale.”

