Oleh Petrasiuk, ofițer de presă al Brigăzii 24 Mecanizate Separate numită după Regele Danilo, a doborât o dronă rusă FPV care încerca să atace o echipă de filmare străină în orașul Kostiantinivka din regiunea Donetsk.

„Acest incident a avut loc în timp ce însoțeam un jurnalist de la ziarul olandez Het Nederlands Dagblad. Reporterul documenta distrugerea Bisericii Sfânta Adormire provocată de un atac al ocupanților. În acel moment, o dronă FPV inamică a încercat să atace echipa de filmare.

Ofițerul din divizia de comunicații a Brigăzii 24, Oleh Petrasiuk, a observat la timp drona inamică și a doborât-o cu pușca sa. Acest lucru a salvat viețile camarazilor săi și ale jurnalistului.

Editor : A.R.