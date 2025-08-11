„Am fost atacați chiar de către propria armată”. Localnicii din Belgorod spun că avioanele de război rusești au bombardat zone civile

Localnici din regiunea Belgorod, aflată în Rusia, sunt revoltați după ce un avion rusesc de război ar fi aruncat o bombă asupra unei proprietăți civile, potrivit unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, care a fost publicată de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), anunță Kyiv Independent.

„Este îngrozitor. La ora cinci a avut loc o explozie uriașă”, se aude o femeie spunând în înregistrare. „Iar acelea erau avioanele noastre. Au fost detectate pe radar și, pentru a evita să fie lovite, au aruncat-o (n.r. bomba) asupra unei grădini de legume. De ce zboară peste zone populate?” Femeia nu menționează însă niciun rănit în urma incidentului.

Kyiv Independent anunță că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea înregistrării audio.

Incidente în care muniții rusești au căzut pe teritoriul Rusiei s-au produs în mod repetat în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Washington Post a raportat anul trecut că avioanele rusești au aruncat bombe planante asupra țintelor interne de aproape 40 de ori între aprilie 2023 și aprilie 2024.

Unul dintre cele mai notabile incidente a avut loc în aprilie 2023, când o bombă rusă a ratat ținta și a creat un crater uriaș în centrul orașului Belgorod.

Alte incidente includ descoperirea, pe 26 ianuarie, a unei „bombe inteligente” UMPB-250 într-un sat din regiunea Belgorod și o explozie pe 3 ianuarie 2024 în Petropavlovka, regiunea Voronezh, care a rănit patru persoane după ceea ce oficialii au descris drept „eliberarea de urgență a munițiilor”.

Regiunea Belgorod, care se învecinează cu regiunile ucrainene Harkov, Sumî și Lugansk, a servit drept bază pentru atacurile Moscovei.

Orașul Belgorod, situat la aproximativ 25 de kilometri de graniță, se numără printre orașele rusești cele mai direct afectate de ostilități în timpul războiului Moscovei împotriva Ucrainei.

Noi victime ale războiului

Între timp, atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 47 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale. Forțele ruse au lansat 71 de drone de atac de tip Shahed și drone momeală împotriva Ucrainei în timpul nopții, anunță Forțele Aeriene.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 59 de drone rusești, în timp ce 12 drone au lovit șase locații diferite.

De asemenea, cel puțin 20 de persoane au fost rănite după ce Rusia a atacat orașul Zaporojia cu bombe aeriene ghidate pe 10 august, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov. Prima bombă a lovit o stație de autobuz aglomerată, iar a doua a lovit o clinică medicală universitară.

Într-un alt atac cu drone rusești asupra regiunii Zaporojia, o femeie de 66 de ani a fost rănită în satul Bilenke, în dimineața zilei de 11 august, a spus Fedorov.

Trei persoane au fost rănite în atacurile rusești împotriva regiunii Dnipropetrovsk, a raportat guvernatorul Serghei Lysak.

