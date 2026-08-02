„Am început deja formarea unităților militare”. Belarus inființează o brigadă de asalt aeropurtat la 40 km de Ucraina

Belarus a început să formeze o nouă brigadă de asalt aeropurtat în regiunea Gomel, din sudul țării, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Ucraina. Comandantul Forțelor pentru Operații Speciale, Aleksandr Iliușkevici, a anunțat că Brigada 37 Separată de Asalt Aeropurtat recrutează activ. Un batalion a fost deja înființat, iar alte unități de artilerie și sprijin sunt în curs de formare. Noua brigadă se adaugă celor trei unități aeropurtate existente în Belarus, scrie Kyiv Post.

Potrivit ZN, colonelul Aleksandr Iliușkevici a anunțat înființarea Brigăzii 37 Separate de Asalt Aeropurtat în timpul unei emisiuni difuzate de postul de stat VoenTV, precizând că unitatea se află într-un proces activ de extindere a structurii sale.

„Am început deja formarea unităților militare. A fost constituit un batalion, au fost recrutați ofițeri, iar personalul a fost încorporat”, a declarat Iliușkevici. „Anul acesta formăm încă un batalion, alături de unități de sprijin pentru luptă, artilerie, apărare antiaeriană și recunoaștere.”

Desfășurarea Brigăzii 37 în regiunea Gomel ar avea ca scop consolidarea flancului sudic al Belarusului, o zonă pe care oficialii militari de la Minsk au descris-o în repetate rânduri drept o preocupare majoră de securitate.

Noua unitate extinde capacitățile aeropurtate ale Belarusului, care cuprind în prezent trei brigăzi separate de asalt aeropurtat: Brigada 103 din Vitebsk, Brigada 38 din Brest și Brigada 5 din Mariina Horka, în apropierea capitalei Minsk.

Formarea noii brigăzi vine după mai multe săptămâni în care Minsk și-a intensificat activitatea militară de-a lungul graniței cu Ucraina.

La începutul lunii iulie, Serviciul de Stat al Poliției de Frontieră din Ucraina a raportat că Belarus dezvoltă noi facilități militare în apropierea frontierei, în special poligoane de antrenament și centre logistice. La momentul respectiv nu fusese însă observată o concentrare semnificativă de trupe.

Ulterior, liderul belarus Aleksandr Lukașenko a vorbit despre o presupusă „lipsă de personal” în cadrul forțelor armate și i-a cerut ministrului Apărării, Viktor Hrenin, să trimită la paza graniței sudice funcționarii și lucrătorii agricoli care nu obțin rezultate satisfăcătoare.

„Oricine nu îndeplinește ordinele trebuie trimis în armată. Să-și facă serviciul acolo. Pot sta în pădure. Și acolo au nevoie de personal”, a declarat Lukașenko în timpul unei videoconferințe din luna iulie privind campania agricolă din 2026. „Toți cei care nu știu să muncească – în armată și la granița sudică.”

Deși a susținut în repetate rânduri că Ucraina reprezintă o amenințare la adresa securității, Lukașenko a afirmat că Minsk nu intenționează să intre în război.

Oficialii serviciilor de informații ucrainene continuă însă să susțină că Moscova exercită presiuni asupra Belarusului pentru ca acesta să-și sporească implicarea militară și să oblige Ucraina să aloce mai multe resurse pentru apărare.

Editor : Ș.A.