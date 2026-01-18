O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană are loc astăzi, de la ora 18:00, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda.

Discuțiile vor avea loc astăzi, după ce preşedintele american a anunţat o serie de taxe vamale crescute pentru aliaţii europeni, până când Statele Unite vor putea cumpăra Groenlanda.

Tot astăzi e de așteptat ca Emmanuel Macron să discute cu omologii europeni despre amenințările lui Trump.

Ministrul danez de Externe începe tot azi o vizită în Norvegia, Marea Britanie și Suedia, pentru a discuta despre consolidarea rolului NATO în securitatea regiunii arctice.

Donald Trump a amenințat cu taxe de până la 25% aplicate produselor care provin din opt ţări europene, până la vânzarea totală a Groenlandei”. „Începând de la 1 februarie", Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a scris Trump sâmbătă pe platforma sa, Truth Social.

