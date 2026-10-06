Ambasadorii UE vor aproba miercuri un nou pachet major de sancţiuni împotriva Rusiei

Ambasadorii UE urmează să aprobe miercuri circa 1.650 de noi desemnări în baza regimului de sancţiuni al UE împotriva Rusiei, majoritatea axate pe complexul militaro-industrial al ţării, au declarat marţi diplomaţi ai UE, relatează Reuters.

Pachetul, propus de Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE), va reprezenta cel mai mare set de sancţiuni individuale de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Odată aprobate de ambasadorii UE, listele vor fi trimise miniştrilor de externe ai UE lunea viitoare pentru votul final.

Circa 1.570 din noile desemnări sunt entităţi şi persoane implicate în complexul militaro-industrial rus, peste jumătate axate pe producţia de rachete,notează Reuters, citată de Agerpres.

În prezent, UE are circa 3.000 de desemnări în regulamentele sale de sancţiuni împotriva Rusiei, care implică interdicţii de călătorie în UE, îngheţări de active sau interdicţia tranzacţiilor cu persoanele vizate.

Celelalte noi desemnări au legături tot cu Rusia, dar în alte cadre de sancţiuni, printre care mai multe legate de restricţiile UE privind Coreea de Nord.

Ultimul pachet combinat de sancţiuni al UE, cel cu numărul 21, a fost adoptat în iulie.

Editor : Liviu Cojan