Ambasadorul SUA la NATO: America „nu părăsește” Europa, dar are nevoie ca Aliații să preia „apărarea convențională”

Ambasadorul SUA la NATO a declarat sâmbătă că „americanii nu părăsesc” Europa sau Alianța, calmând îngrijorarea care a provocat panică pe întreg continentul.

Comentariile lui Matthew Whitaker la Politico Pub din cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen au venit la câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio a încercat să liniștească aliații europeni îngrijorați că Washingtonul îi va părăsi — în special prin retragerea a zeci de mii de soldați americani.

Oficialii americani au adoptat un ton mai conciliant în acest an în cadrul conferinței anuale de securitate, în contextul în care alianța transatlantică se confruntă cu cea mai mare tensiune din relația sa de șapte decenii. Comentariile lor mai moderate sunt departe de retorica furioasă a vicepreședintelui JD Vance de anul trecut, care a criticat valorile continentului, comentează publicația.

Apel la responsabilitate

Whitaker a subliniat însă necesitatea ca europenii să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării proprii.

„Avem nevoie ca Europa, care este formată din țări foarte bogate și de succes, să preia într-un fel apărarea convențională”, a spus el. „Astfel, Statele Unite vor avea libertatea să se ocupe de alte provocări și amenințări împreună cu aliații noștri din acele regiuni.”

Administrația Trump s-a arătat sceptică cu privire la puterea și necesitatea alianței NATO. Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri cheltuielile membrilor, sprijinul acordat Ucrainei și angajamentul față de propria apărare.

Dar aceste critici s-au atenuat în ultimele săptămâni, oficialii americani spunându-le omologilor europeni că cei 80.000 de soldați americani de pe continent vor rămâne în mare parte pe poziții.

Europa nu este pe deplin convinsă. Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, insistă ca blocul să dispună de o forță militară proprie de 100.000 de soldați pentru a se proteja împotriva oricărei retrageri.

Editor : Sebastian Eduard