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Ambasadorul SUA la UE: Trump este încă „foarte dezamăgit” de aliații NATO care nu au ajutat în războiul cu Iranul

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Andrew Puzder
Andrew Puzder, ambasadorul Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană. Sursa foto: Profimedia Images

Donald Trump rămâne nemulțumit de poziția unor state membre NATO care au refuzat să ofere sprijin operațiunilor americane împotriva Iranului, a declarat ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, Andrew Puzder, într-un interviu acordat Euronews. Potrivit acestuia, președintele american consideră că aliații europeni aveau obligația de a facilita accesul la baze și la spațiul aerian pentru forțele americane.

Donald Trump este în continuare supărat pe țările NATO pentru că nu au venit în sprijinul Statelor Unite atunci când Washingtonul a lansat operațiunile militare împotriva Iranului, a avertizat ambasadorul SUA la UE, Andrew Pudzer.

Întrebat dacă dezamăgirea lui Trump față de statele europene s-a diminuat în ultimele săptămâni, Pudzer a răspuns: „Nu știu dacă s-a diminuat”. „Știu că este foarte dezamăgit”, a adăugat el.

Nemulțumirea președintelui american a fost provocată de faptul că unele țări europene, inclusiv Spania și Italia, au refuzat să permită armatei americane accesul la baze militare și, în unele cazuri, la spațiul aerian european pentru aeronavele care transportau muniții către Iran.

Pudzer afirmă că administrația Trump consideră că statele europene aveau obligația de a permite cel puțin accesul de bază, invocând rolul istoric al Statelor Unite în apărarea Europei timp de mai multe decenii.

„Avem baze în Europa pe care le-am finanțat și susținut timp de decenii și avem țări pe care le-am salvat în război și cărora le-am fost un aliat foarte de încredere”, a declarat el într-un interviu acordat la Forumul Economic pentru Securitate de la Bruxelles.

El a declarat că această situație a făcut ca Washingtonul să pună sub semnul întrebării fiabilitatea și seriozitatea aliaților europeni. „Tot ce am vrut a fost să survolăm țările pe care le-am apărat și să folosim bazele aeriene, așa că, dacă nu sunteți dispuși să faceți nici măcar asta, atunci ce sunteți dispuși să faceți?”, a spus el.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri indignarea în ultimele săptămâni și luni, descriindu-și aliații din NATO drept „lași” pe rețelele sociale. El a promis, de asemenea, că „își va aminti” faptul că aceștia au respins solicitările armatei americane pentru sprijin.

Între timp, Washingtonul a redus o serie de capabilități militare americane puse la dispoziția NATO pentru utilizare pe continentul european în timpul conflictelor. Trump a anunțat și reduceri ale efectivelor militare americane din Europa, în contextul unei dispute publice cu cancelarul german Friedrich Merz privind Iranul.

Întrebat dacă reacția inițială a europenilor a reprezentat „o mare greșeală pentru o cerere atât de mică”, Pudzer a răspuns: „Aș spune că aceasta este o descriere foarte bună.”

Editor : M.I.

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