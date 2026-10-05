Live TV

„Amenințare la adresa securității”. Un student rus la arte, considerat un risc pentru Germania. Ambasada i-a refuzat viza

Data publicării:
studenta chineza la biblioteca universitatii din munchen
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Este pentru prima dată” Germania anunță controale mai stricte pentru cetățenii ruși

Ambasada Germaniei la Moscova a refuzat acordarea unei vize de studii unui absolvent rus de Design care fusese admis la un program similar al unei universități de artă din Germania. În motivarea deciziei, ambasada a invocat riscul ca informațiile și cunoștințele dobândite în Germania să poată fi utilizate în mod abuziv și să reprezinte o amenințare la adresa securității și intereselor țării. O organizație pentru drepturile studenților consideră cazul un „precedent periculos”, anunță Meduza.

Cazul a fost semnalat de Molnia, un proiect dedicat drepturilor omului pentru studenți, după ce organizația a analizat scrisoarea prin care studentului i-a fost comunicat refuzul vizei.

În document, ambasada germană a invocat riscul ca informațiile și cunoștințele dobândite la universitatea din Germania să poată fi utilizate în mod abuziv și să reprezinte o amenințare la adresa securității și intereselor Germaniei.

„La evaluarea interesului dumneavoastră personal de a intra în țară în raport cu interesul public de a preveni o amenințare, s-a stabilit că interesul public are o pondere mai mare”, a scris ambasada în răspunsul transmis studentului.

„Este pentru prima dată”

Potrivit Molnia, universitățile europene puteau, anterior, să refuze admiterea unor studenți din domenii tehnice din cauza riscului ca „cunoștințele să fie utilizate în scopuri neintenționate”.

Organizația susține însă că este pentru prima dată când întâlnește o astfel de justificare în cazul unui absolvent al unui program din domeniul artelor.

„Este pentru prima dată când vedem expresia «amenințare la adresa securității» aplicată unui absolvent al unui program de arte care nu are nicio legătură cu structurile guvernamentale sau cu dezvoltările militare”, a declarat Molnia.

Organizația a calificat cazul drept un „precedent periculos” și a anunțat că va continua să îl sprijine pe student.

Cazul apare în contextul în care Germania și alte state europene au înăsprit, în ultimii ani, verificările privind cetățenii ruși, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al preocupărilor legate de securitate.

Germania anunță controale mai stricte pentru cetățenii ruși

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat la începutul lunii septembrie că autoritățile germane vor înăspri controalele privind intrarea cetățenilor ruși, ca răspuns la actul de sabotaj de la Aeroportul din Leipzig.

Wadephul nu a precizat însă în ce mod urmau să fie modificate regulile de intrare și nici ce categorii de cetățeni ruși ar urma să fie vizate de noile măsuri.

În cazul studentului admis la universitatea de artă din Germania, motivarea ambasadei face referire la o posibilă utilizare abuzivă a cunoștințelor dobândite în timpul studiilor și la o presupusă amenințare pentru securitatea și interesele Germaniei.

Molnia consideră că aplicarea unui astfel de criteriu unui student din domeniul artelor reprezintă o schimbare semnificativă și avertizează asupra precedentului pe care cazul l-ar putea crea pentru alți studenți ruși care încearcă să studieze în Europa.

Citește și: „Rămânem aici”: Polonia și aliații din UE resping cererile Rusiei de a-și evacua ambasadele din Kiev

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Sediul central al PSD din București.
3
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
Artificial Intelligence
4
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
5
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Digi Sport
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The 191st Edition Of Oktoberfest In Munich, Germany - 04 Oct 2026
Oktoberfest 2026 la Munchen doboară recorduri: peste 7,4 milioane de vizitatori și un consum istoric de bere
Chancellor Merz Travels to Ukraine
Friedrich Merz, mesaj pentru Vladimir Putin de la Kiev: „Opriți acest război lipsit de sens. Atacurile barbare trebuie să înceteze”
Friedrich Merz
UE nu mai poate nega declinul lui Friedrich Merz. Cum arată cel mai pesimist scenariu pentru Bruxelles (Politico)
Adolf Hitler susține un discurs de ziua armatei germane
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite
Oleg Levușkin pe motocicletă în Rusia / dronă folosită în atacul eșuat de la aeroportul Leipzig
Viața dublă a motociclistului din Rusia care a pus la cale atacul cu dronă din aeroportul Leipzig. Misiuni clandestine în inima Europei
Recomandările redacţiei
nicusor dan consultari cotroceni
A patra desemnare. Nicușor Dan consultă partidele la Palatul...
navă lovită platforma pescarus
Misiune de salvare în zona Platformei Pescăruș: o navă turcească cu...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
George Simion anunță că nu merge la consultările cu președintele...
2026-09-22-3496
Aproape 100 de amenzi la protestele susținătorilor lui Călin...
Ultimele știri
Incidentul FlyDubai: Lupul singuratic voia să izbească avionul de un turn de locuințe din Tel Aviv, lângă cartierul general al armatei
Schimbarea de regulament a UEFA care avantajează România: „Tricolorii” nu retrogradează direct nici dacă pierd toate meciurile
Alertă în Marea Neagră: o navă cargo, abandonată după un atac cu dronă lângă Odesa, plutește în derivă între România și Bulgaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vești bune pentru 3 zodii. Pe 5 octombrie 2026 se eliberează de tristețe și singurătate
Cancan
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
Fanatik.ro
„8-1 pentru Suedia!” Marcel Pușcaș, dezlănțuit! Propunere uluitoare de portar pentru Gică Hagi: „Numai acolo...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Ianis Hagi, Wesley Sneijder de România. „Și o spun nu pentru că este băiatul lui Gică”. Exclusiv
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ce avere aveți?" Ion Țiriac a dat un răspuns imposibil de anticipat, sub cuvânt de onoare
Pro FM
Cum arată Cristina Rus la 45 de ani. A dispărut de ani buni din showbiz, dar s-a revăzut cu Andreea Bănică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
"Copii de 13-14 ani pe teren, părinţi care se iau la bătaie pe margine". Conflict în tribune între părinți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Câinele tău este în pericol fără să-ți dai seama. Ce se întâmplă dacă fumezi lângă el
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Ilona Brezoianu a postat un meaj dur pentru Ian dupǎ ce a urinat pe scenă. „Ești caracter 0 barat”