„Amenințare la adresa securității”. Un student rus la arte, considerat un risc pentru Germania. Ambasada i-a refuzat viza

Ambasada Germaniei la Moscova a refuzat acordarea unei vize de studii unui absolvent rus de Design care fusese admis la un program similar al unei universități de artă din Germania. În motivarea deciziei, ambasada a invocat riscul ca informațiile și cunoștințele dobândite în Germania să poată fi utilizate în mod abuziv și să reprezinte o amenințare la adresa securității și intereselor țării. O organizație pentru drepturile studenților consideră cazul un „precedent periculos”, anunță Meduza.

Cazul a fost semnalat de Molnia, un proiect dedicat drepturilor omului pentru studenți, după ce organizația a analizat scrisoarea prin care studentului i-a fost comunicat refuzul vizei.

În document, ambasada germană a invocat riscul ca informațiile și cunoștințele dobândite la universitatea din Germania să poată fi utilizate în mod abuziv și să reprezinte o amenințare la adresa securității și intereselor Germaniei.

„La evaluarea interesului dumneavoastră personal de a intra în țară în raport cu interesul public de a preveni o amenințare, s-a stabilit că interesul public are o pondere mai mare”, a scris ambasada în răspunsul transmis studentului.

„Este pentru prima dată”

Potrivit Molnia, universitățile europene puteau, anterior, să refuze admiterea unor studenți din domenii tehnice din cauza riscului ca „cunoștințele să fie utilizate în scopuri neintenționate”.

Organizația susține însă că este pentru prima dată când întâlnește o astfel de justificare în cazul unui absolvent al unui program din domeniul artelor.

„Este pentru prima dată când vedem expresia «amenințare la adresa securității» aplicată unui absolvent al unui program de arte care nu are nicio legătură cu structurile guvernamentale sau cu dezvoltările militare”, a declarat Molnia.

Organizația a calificat cazul drept un „precedent periculos” și a anunțat că va continua să îl sprijine pe student.

Cazul apare în contextul în care Germania și alte state europene au înăsprit, în ultimii ani, verificările privind cetățenii ruși, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al preocupărilor legate de securitate.

Germania anunță controale mai stricte pentru cetățenii ruși

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat la începutul lunii septembrie că autoritățile germane vor înăspri controalele privind intrarea cetățenilor ruși, ca răspuns la actul de sabotaj de la Aeroportul din Leipzig.

Wadephul nu a precizat însă în ce mod urmau să fie modificate regulile de intrare și nici ce categorii de cetățeni ruși ar urma să fie vizate de noile măsuri.

În cazul studentului admis la universitatea de artă din Germania, motivarea ambasadei face referire la o posibilă utilizare abuzivă a cunoștințelor dobândite în timpul studiilor și la o presupusă amenințare pentru securitatea și interesele Germaniei.

Molnia consideră că aplicarea unui astfel de criteriu unui student din domeniul artelor reprezintă o schimbare semnificativă și avertizează asupra precedentului pe care cazul l-ar putea crea pentru alți studenți ruși care încearcă să studieze în Europa.

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Editor : C.A.