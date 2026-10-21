Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din Leipzig, că acesta nu va fi ultimul atac (WSJ)

După ce autoritățile germane au descoperit o tentativă de sabotaj la aeroportul din Leipzig, un oficial al Kremlinului a contactat un omolog din Guvernul german și a avertizat că atacul nu va fi ultima țintă a Moscovei, a relatat The Wall Street Journal, citând surse. Ziarul nu a dezvăluit numele oficialului rus.

În august 2026, o dronă încărcată cu explozibili a fost găsită pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion de transport ucrainean An-124. Ulterior s-a descoperit că au fost implicate mai multe drone, nu doar una. Pe 1 septembrie, Germania a acuzat oficial Rusia de tentativă de sabotare a aeroportului. Moscova neagă acuzațiile, notează Meduza.

Oficiali europeni, citând serviciile de informații americane, au declarat pentru ziar că frustrarea a crescut la Moscova în timpul verii, pentru că nici luptele de pe linia frontului, nici negocierile cu Washingtonul nu au convins Ucraina să accepte cerințele lui Vladimir Putin.

Președintele rus a ordonat personal o intensificare a campaniei de sabotaj și operațiuni secrete împotriva țărilor NATO, au declarat pentru WSJ persoane familiarizate cu descoperirile serviciilor secrete americane. După o vizită la Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe, le-a spus personal omologilor săi din serviciile de informații europene, precum și mai multor politicieni, că Moscova intensifică operațiunile de sabotaj împotriva țărilor lor.

WSJ a declarat că incidentele legate de sabotaj au crescut brusc în Europa de la tentativa de atac de la Leipzig. În august, atacurile incendiare au vizat fabrici de drone din Estonia și Polonia. În aceeași lună, autoritățile slovace au declarat că au dejucat un atac incendiar planificat asupra unei fabrici care produce drone ucrainene în Slovacia. În ultimele săptămâni, Polonia, Lituania și Bulgaria au raportat fiecare acte de sabotaj care vizau stațiile terestre Starlink.

Editor : Ș.R.