Groenlanda ridică miza jocului în Arctica. China are avantajul dacă Europa și SUA nu investesc masiv în exploatarea resurselor

Companiile miniere americane și europene trebuie să se grăbească să investească în Groenlanda, altfel aceasta va fi nevoită să caute ajutor în altă parte pentru exploatarea mineralelor sale, inclusiv din China, a avertizat un ministru al vastului teritoriu arctic, potrivit Financial Times.

„Vrem să ne dezvoltăm sectorul de afaceri și să îl diversificăm, iar acest lucru necesită investiții din exterior”, a declarat Naaja Nathanielsen, ministrul afacerilor și resurselor minerale din Groenlanda, pentru sursa citată.

Întrebată despre posibilitatea de a apela la China, ea a răspuns: „Vrem să colaborăm cu parteneri europeni și americani. Dar dacă aceștia nu se vor prezenta, cred că va trebui să căutăm în altă parte”.

Comentariile ministrului demonstrează dorința Groenlandei de a obține ajutor occidental pentru a-și extinde economia în domeniul mineritului și turismului, compania americană United Airlines urmând să înceapă zborurile din New York către capitala Nuuk începând de luna viitoare.

Groenlanda găzduiește zăcăminte mari, dar destul de inaccesibile, de minerale, inclusiv aur și cupru, și este situată într-o zonă geopolitică crucială din Arctica.

Nathanielsen a declarat că actualul memorandum de înțelegere privind dezvoltarea sectorului minier cu SUA – semnat în timpul primului mandat al lui Donald Trump – se apropie de sfârșit și că Groenlanda a încercat fără succes, în timpul administrației Biden, să afle dacă Washingtonul dorește să îl reînnoiască.

Trump a insistat în repetate rânduri că SUA vor prelua Groenlanda, un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, eventual prin forță.

„Speram că administrația Trump va fi mai dispusă să dialogheze cu Groenlanda despre dezvoltarea sectorului mineral. Am obținut puțin mai mult decât am cerut, pentru că nu dorim să devenim americani”, a adăugat ea.

Nathanielsen a declarat pentru FT că amenințările lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei sunt „lipsite de respect și de bun gust”. Comentariile sale subliniază furia crescândă a groenlandezilor față de abordarea agresivă a lui Trump privind insula cu 57.000 de locuitori.

Ea a afirmat că, în ciuda retoricii lui Trump, China nu manifestă un interes deosebit pentru acordurile miniere – în prezent, există doar două companii miniere chineze în Groenlanda, dar ambele sunt acționari minoritari în proiecte inactive. Ea a speculat că investitorii chinezi ar putea fi reticenți deoarece nu doresc „să provoace nimic”.

Comentariile sale vin în contextul în care țara a salutat acordarea primei licențe în conformitate cu un nou cod minier unui grup danez-francez pentru extragerea anortozitului, un mineral utilizat în industria fibrei de sticlă.

Proiectul minier de 150 de milioane de euro din vestul Groenlandei își propune să înceapă construcția încă de anul viitor, potrivit lui Claus Stoltenborg, directorul executiv al Greenland Anorthosite Mining.

Printre susținătorii companiei se numără un fond de pensii de stat groenlandez, banca daneză Arbejdernes Landsbank și Jean Boulle, un grup minier francez.

Groenlanda are doar două mine în exploatare, care produc aur și anortozit, în timp ce producția nu a început încă la alte două mine care au primit licență de exploatare.

Nathanielsen a declarat că noul guvern de coaliție format din patru partide din Nuuk este „în primul rând angajat să asigure dezvoltarea Groenlandei și a groenlandezilor” și că ar prefera să colaboreze cu „aliați și parteneri care împărtășesc aceeași viziune”.

Ea a adăugat însă că Groenlanda „are dificultăți în a-și găsi echilibrul” în contextul schimbărilor din cadrul alianței occidentale.

„Încercăm să ne dăm seama cum va arăta noua ordine mondială. În acest context, investițiile chineze sunt, desigur, problematice, dar, într-o oarecare măsură, la fel sunt și cele americane”, a afirmat ea. „Care este scopul [investițiilor americane]?”

UE este „potrivită” pentru Groenlanda, deoarece are puține dintre mineralele de care are nevoie, a adăugat Nathanielsen, și are aceleași obiective în materie de mediu.

