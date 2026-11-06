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Video Amenințări cu bombă la posturi de televiziune și publicații din Irlanda. Și postul britanic Sky a fost vizat

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Foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Sky a primit o amenințare la adresa securității Un nou val de alerte cu bombă în Europa

Mai multe redacții de presă din Irlanda au fost evacuate vineri, după ce au primit amenințări cu bombă. Printre organizațiile vizate se numără radioteleviziunea națională RTE și cotidianul The Irish Independent, informează AFP și Reuters. Postul britanic Sky a anunțat, la rândul său, că a primit o amenințare la adresa securității. Alertele vin în contextul unui val de amenințări false care au perturbat în această săptămână traficul aerian european.

RTE a comunicat că a primit un e-mail de amenințare care a determinat evacuarea sediului său din Dublin. Mesajul ar fi fost trimis și altor organizații media din Irlanda și din Regatul Unit.

Cotidianul The Irish Independent s-a numărat printre destinatari și a anunțat pe site-ul său că personalul a fost evacuat din redacție.

Postul de radio Newstalk, de asemenea vizat, a anunțat că amenințarea a fost considerată o alarmă falsă. Postul și-a reluat programul normal la ora 10:00 GMT, iar angajaților li s-a permis să revină în sediul din centrul Dublinului, a declarat în direct prezentatoarea Claire Byrne.

Sky a primit o amenințare la adresa securității

Postul britanic de televiziune Sky a anunțat vineri că s-a numărat printre organizațiile media care au primit o amenințare la adresa securității.

„Sky a fost una dintre numeroasele organizații media care au primit o amenințare la adresa securității”, a transmis postul de televiziune, deținut de grupul Comcast, într-un comunicat citit de un prezentator al Sky News.

„Am efectuat o evaluare de securitate și am raportat problema autorităților competente. Siguranța și securitatea colegilor noștri reprezintă preocuparea noastră principală și colaborăm îndeaproape cu autoritățile pentru a ne asigura că personalul și operațiunile noastre rămân în siguranță. Nu ar fi oportun să facem alte comentarii în acest moment”, a precizat compania.

Un reporter al RTE a declarat că postul a primit amenințarea prin e-mail cu puțin înainte de ora 9:00. În mesaj se afirma că o bombă urma să explodeze în 45 de minute.

Prezentatorul emisiunii matinale de la RTE Radio One a spus că, din informațiile sale, e-mailul părea să provină de la aceleași persoane care ar fi fost în spatele amenințărilor false cu bombă ce au perturbat joi traficul aerian european.

Un nou val de alerte cu bombă în Europa

Amenințările la adresa redacțiilor de presă au apărut în contextul unui val de alerte false care au afectat în această săptămână mai multe zboruri europene. În unele cazuri, aeronavele au fost escortate de avioane de vânătoare.

Vineri au fost raportate noi amenințări cu bombă care au vizat avioane de pe întreg continentul. Franța a anunțat că patru dintre zborurile sale au fost vizate de astfel de alerte. Toate aeronavele au aterizat în siguranță și au fost supuse unor verificări.

Poliția din Danemarca și din Republica Cehă anchetează, de asemenea, amenințări care au vizat traficul aerian. România s-a confruntat, la rândul său, cu noi alerte de acest fel în transportul aerian.

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Editor : C.A.

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