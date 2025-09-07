Live TV

Ameninţări cu bombă la reședința vicepremierului Irlandei, pentru a treia oară în șapte zile. Cine vrea să-l intimideze pe Simon Harris

Data actualizării: Data publicării:
Simon Harris threatened
Vicepremierul Irlandei, Simon Harris a primit amenințări. Sursa: Profimedia

Emoții, pentru a treia oară în decurs de o săptămână, pentru vicepremierul irlandez. Un purtător de cuvânt al poliţiei locale, An Garda Siochana, a declarat, duminică, faptul că forţele de ordine ancheteză ameninţările cu bombă vizând domiciliul lui Simon Harris. Potrivit The Irish Times, Simon Harris nu se află acasă, iar poliţişti însoțiți de câini antrenați să descopere materiale explozibile s-ar fi deplasat la domiciliul său.

Aceasta este a treia ameninţare împotriva lui Harris, ministrul irlandez al Afacerilor Externe, Comerţului şi Apărării, în peste o săptămână.

Harris afirmase sâmbătă că o ameninţare josnicăa fost adresată unui membru al familiei sale. Această declaraţie survine după ce o femeie fusese arestată în cursul săptămânii, din cauza unei ameninţări adresate copiilor lui Harris şi care a fost eliberată ulterior.

El a afirmat că ameninţările la adresa sa şi a familiei sale aveau scopul să mă intimideze şi să mă determine să renunţ la funcţia publică.

Astăzi ţinta sunt eu, dar mâine va fi altcineva, a afirmat Harris. El a spus că se va consulta cu colegii săi din partidul Fine Gaeln şi din guvern cu privire la ameninţările şi intimidările online.

Cineva trebuie să pună capăt acestei situaţii. Protejarea familiei mele va rămâne prioritatea mea numărul unu. Mă voi ghida după aceasta în paşii următori, a mai spus el.

Harris a mai primit ameninţări şi în trecut, inclusiv prin intermediul reţelelor sociale şi al unui apel telefonic. Au avut loc şi proteste în faţa casei sale, unde locuiesc soţia şi copiii săi.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
contor-electric-1536x1024
2
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
covid
3
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
4
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
Digi Sport
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-09-07-1674
Eșecul Opoziției în Parlament: Toate moțiunile împotriva Guvernului...
eclipsa luna
Cum arată „Luna Sângerie”. Primele imagini cu eclipsa totală...
Trump and President Nawrocki of Poland Bilateral Meeting
Trump spune că este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancţiuni...
profimedia-0872944782
Misiune NATO la granița României. Cel mai mare exercițiu din acest an...
Ultimele știri
Premierul Viktor Orban afirmă că va fi „haos și sărăcie” dacă partidul pro-UE câştigă alegerile în Ungaria
AUR anunţă că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan
Poți să fii conștient de nimic? Tipul rar de somn pe care oamenii de știință încearcă să-l înțeleagă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Business And Economy In Washington D.C, Washington d.c., United States - 12 Jul 2024
Elevul din București acuzat că a trimis sute de amenințări cu bombă în SUA, din nou în fața instanței. Se reia procedura de extrădare
Numai sâmbătă, au fost raportate 30 de amenințări false, iar duminică au fost făcute cel puțin 20 de amenințări la adresa diferitelor companii aeriene.
Haos în aeroporturile din India: 90 de amenințări cu bombă, primite într-o săptămână
Biden de mână cu Harris cu un telefon cu mesajul de retragere pe fundal
Reacțiile liderilor lumii după retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială
mana care tasteaza la laptop
Adolescent de 15 ani, suspect în cazul amenințărilor cu bombă în spitale și tribunale. L-au căutat polițiști, SRI, procurori DIICOT
sri antitero terorism
Un bărbat amenință că va detona o bombă în Primăria Sectorului 2
Partenerii noștri
Pe Roz
George, Charlotte și Louis, elevi ca toți ceilalți. De ce copiii lui William și Kate nu-și folosesc titlurile...
Cancan
Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru...
Fanatik.ro
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv din țară. Destinația...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Cum verifici câți bani ai strâns la pensia privată – pașii de urmat
Digi FM
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby...
Digi Sport
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
Pro FM
Un nou cuplu de vedete. Fiica lui Lenny Kravitz, de mână cu Harry Styles în NYC. „El nu a mai fost de ceva...
Film Now
Joaquin Phoenix și Rooney Mara se iubesc de 8 ani, dar apar rar în public. Împreună la Veneția, eleganți și...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au muncit?
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Ponei dispăruți fără urmă în Scoția. Fermierul dă vina pe vulturii uriași: „Nu văd nicio altă explicație”
Film Now
Patrick Schwarzenegger s-a căsătorit. Nuntă de vis, pe malul lacului. Arnold, Maria Shriver și actori de la...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică