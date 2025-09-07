Ameninţări cu bombă la reședința vicepremierului Irlandei, pentru a treia oară în șapte zile. Cine vrea să-l intimideze pe Simon Harris

Emoții, pentru a treia oară în decurs de o săptămână, pentru vicepremierul irlandez. Un purtător de cuvânt al poliţiei locale, An Garda Siochana, a declarat, duminică, faptul că forţele de ordine ancheteză ameninţările cu bombă vizând domiciliul lui Simon Harris. Potrivit The Irish Times, Simon Harris nu se află acasă, iar poliţişti însoțiți de câini antrenați să descopere materiale explozibile s-ar fi deplasat la domiciliul său.



Aceasta este a treia ameninţare împotriva lui Harris, ministrul irlandez al Afacerilor Externe, Comerţului şi Apărării, în peste o săptămână.



Harris afirmase sâmbătă că o ameninţare „josnică” a fost adresată unui membru al familiei sale. Această declaraţie survine după ce o femeie fusese arestată în cursul săptămânii, din cauza unei ameninţări adresate copiilor lui Harris şi care a fost eliberată ulterior.



El a afirmat că ameninţările la adresa sa şi a familiei sale aveau scopul „să mă intimideze şi să mă determine să renunţ la funcţia publică”.



„Astăzi ţinta sunt eu, dar mâine va fi altcineva”, a afirmat Harris. El a spus că se va consulta cu colegii săi din partidul Fine Gaeln şi din guvern cu privire la ameninţările şi intimidările online.



„Cineva trebuie să pună capăt acestei situaţii. Protejarea familiei mele va rămâne prioritatea mea numărul unu. Mă voi ghida după aceasta în paşii următori”, a mai spus el.



Harris a mai primit ameninţări şi în trecut, inclusiv prin intermediul reţelelor sociale şi al unui apel telefonic. Au avut loc şi proteste în faţa casei sale, unde locuiesc soţia şi copiii săi.

