Amenințări, șantaj și intimidare. Spionii iranieni îi iau la țintă pe oponenții regimului din Occident

Potrivit autorităților de la Berlin, serviciile secrete iraniene încearcă să spioneze diaspora și oponenții regimului de la Teheran din Germania. Cei afectați se simt intimidați din cauza presiunii asupra familiilor lor de acasă, scrie Euronews.

Serviciile de informații iraniene desfășoară operațiuni ample de supraveghere împotriva activiștilor opoziției din Germania, folosind membrii familiilor acestora ca punct de sprijin și aplicația WhatsApp pentru a recruta informatori, potrivit unor oficiali germani din domeniul securității și iranienilor exilați.

Ministerul Informațiilor din Iran — cunoscut și sub numele de VAJA și MOIS — împreună cu Forța Quds și Organizația de Informații a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) monitorizează mitingurile și încearcă să identifice figuri ale opoziției, a declarat pentru Euronews Oficiul Federal pentru Protecția Constituției din Germania.

„Se poate presupune că serviciile iraniene monitorizează mitingurile din Germania pentru a spiona și a-i identifica în special pe actorii opoziției”, a declarat serviciul de informații intern. În acest scop a fost înființat un centru de raportare.

Hossein Yaghobi, un inginer iranian care locuiește în Germania de peste 40 de ani, a declarat că autoritățile iraniene i-au arestat pe membrii familiei sale imediat ce a ajuns în țara occidentală. Au fost torturați, a spus el, și i s-a promis în repetate rânduri că familia sa va fi lăsată în pace dacă va coopera cu Teheranul. Agenții i-au promis chiar și un post de inginer de rang înalt în Iran, a declarat Yaghobi pentru Euronews.

Recent, a primit un avertisment să nu călătorească în Turcia. „Serviciile secrete l-au contactat pe nepotul meu și au încercat să-l convingă să se întâlnească cu mine la Istanbul”, a spus Yaghobi. Membrii opoziției au fost răpiți de mai multe ori de către serviciile secrete iraniene în Turcia.

Yaghobi a declarat că familiile iranienilor exilați sunt practic „ostatici” ai Teheranului. Aceștia sunt chemați în mod repetat la Ministerul Informațiilor iranian pentru a exercita presiuni asupra membrilor opoziției care locuiesc în străinătate.

Aplicațiile de mesagerie, folosite pentru contactarea disidenților

Serviciile de informații iraniene folosesc WhatsApp pentru numeroase tentative de contact, încercând să se alăture grupurilor WhatsApp ale iranienilor exilați sau scriind direct țintelor, conform jurnalelor de chat obținute de Euronews.

Într-un schimb de mesaje, un agent care a folosit un număr iranian a contactat un membru al opoziției, susținând că a vorbit cu fratele său. „Vă rog să-mi trimiteți fotografia din Stuttgart, Dumnezeu să vă binecuvânteze”, a scris agentul.

Agentul a cerut apoi informații despre persoanele prezente la proteste. „Tipul cu jacheta roșie are o prietenă, înaltă, cu părul lung. Cum o cheamă?”, se arăta în mesaj. „Cine te-a pus în contact cu ei?”

Mesajele ulterioare sugerau ajutor cu problemele legate de domiciliu. Agentul a amenințat apoi că va sabota cererea de azil dacă persoana vizată vorbea public despre contact. „Dacă cineva știe, cazul dumneavoastră de azil va fi respins. Aceasta este treaba mea. Asigurați-vă că nimeni nu poate ști că ați vorbit cu mine”, se spunea în mesaj.

Refugiații care doresc să se întoarcă în Iran trebuie să completeze un formular la ambasada Iranului în care acceptă să ofere nume, a spus el. Regimul trimite, de asemenea, susținători în Germania și a încercat recent să folosească intermediari precum membrii Hezbollah.

„Acestea sunt regimurile dictatoriale, care cred că fiecare membru al opoziției ar putea reprezenta un pericol și că trebuie reduși la tăcere”, a declarat Ralph Ghadban, politolog care a scris o carte despre rețeaua mullahilor.

Garda Revoluționară încearcă să controleze iranienii exilați din Germania, la fel ca în alte țări europene, a atras atenția Ghadban. Regimul nu se ferește de atacuri pentru a-și atinge scopul.

Vara trecută, poliția daneză l-a arestat pe Ali S., în vârstă de 53 de ani, un danez de origine afgană, sub suspiciunea de spionaj asupra instituțiilor evreiești și israeliene pentru clienți iranieni, potrivit procurorului general federal al Germaniei. Ambasada Iranului în Germania a respins acuzațiile.

În 2018, autoritățile franceze, germane și belgiene au dejucat un atac terorist asupra unei demonstrații a activiștilor opoziției iraniene. În 2017, un activist al opoziției iraniene a fost împușcat mortal la Haga.

Un regim aflat în tr-o lupt ă pentru supraviețuire

„Regimul iranian se află într-o luptă absolută pentru supraviețuire”, a declarat pentru Euronews Marc Henrichmann, președintele Panelului parlamentar de control al serviciilor federale de informații.

Politicianul CDU a declarat că nimeni nu poate spune cu certitudine dacă sau cum se va stabiliza aparatul și cum va afecta acest lucru țările străine.

„Serviciile secrete iraniene au demonstrat în repetate rânduri în trecut că își extind activitatea mult dincolo de propriile granițe, direct sau prin intermediul unor aliați precum Hezbollah”, a declarat Henrichmann.

Sonja Eichwede, vicepreședinta grupului parlamentar SPD, a spus pentru Euronews că situația de securitate din Germania este gravă.

„Din cauza conflictului continuu din Iran, situația de securitate aici, în Germania, este gravă. Pericolul abstract a crescut. Autoritățile de securitate evaluează constant situația de securitate și sunt pregătite să ia măsuri de protecție adecvate și rapide.”

E aproape imposibil de renunțat la c etățenia iraniană

Peste 160.000 de cetățeni iranieni fără pașaport german locuiesc în Germania. Numărul a crescut brusc în ultimii ani.

Iranienii pot solicita naturalizarea, dar renunțarea la cetățenia iraniană este practic imposibilă.

Fiecare copil cu tată iranian primește automat un pașaport iranian, indiferent dacă s-a născut în Iran sau în Germania.

Pentru Yaghobi, depunerea de acuzații împotriva spionilor este de puțin folos. El speră la libertate, democrație, drepturi ale omului și egalitate în patria sa — și ca dictatura fundamentalistă să nu fie înlocuită de un alt regim similar.

