Amintirile unui premier despre cea mai gravă criză recentă a țării sale: „Putin a spus că ar prefera să dea banii unui orfelinat”

Data publicării:
profimedia-0401725462
Președintele rus Vladimir Putin (dreapta) și prim-ministrul grec Alexis Tsipras (stânga) în timpul unei conferințe de presă după întâlnirea de la Kremlin. 7 decembrie 2018. Rusia, Moscova. Foto: Profimedia

Fostul prim-ministru grec de stânga Alexis Tsipras și-a lansat memoriile luni, 24 noiembrie. În carte, politicianul revine asupra perioadei în care Atena se afla la marginea prăpastiei zonei euro și îl critică dur pe fostul său ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, scrie Politico. Volumul intitulat „Ithaki” (Itaca) are 762 de pagini, iar în el Tsipras își povestește parcursul politic, își apără alegerile politice și încearcă să facă o auto-reflecție.

De asemenea, el critică mai mulți foști aliați, în special pe Varoufakis, cu care s-a certat în momentul culminant al crizei zonei euro din 2015. Tsipras a recunoscut că „a subestimat factorul uman” atunci când l-a ales și susține că Varoufakis era „mai mult o celebritate decât un economist”.

Tsipras avea 34 de ani când a devenit liderul partidului Syriza și a supravegheat saltul electoral al formațiunii de la 4,6% în 2009 la 36,3% în 2015.

alexis tsipras getty-1
Foto: Gulliver/GettyImages

Partidul radical de stânga a câștigat notorietate la nivel european în momentul culminant al crizei financiare din 2015, când părea că Tsipras și Varoufakis erau pe punctul de a scoate Atena din zona euro în cadrul negocierilor cu miză mare țările europene, conduse de Germania, care cereau vehement rezolvarea problemei datoriei.

În iulie 2015, după ce a câștigat un referendum în care grecii au respins condițiile de salvare propuse de UE – o victorie simbolică care, în cele din urmă, nu a schimbat prea multe –, Tsipras a inversat cursul, a acceptat un nou plan de salvare pentru a menține Grecia în zona euro și a fost reales în septembrie.

Fostul prim-ministru, care a părăsit funcția în 2019, afirmă în repetate rânduri în carte că nu a luat niciodată în considerare ideea unui așa-numit Grexit din zona euro, dar confirmă că riscul era real și făcea parte din planul fostului ministru german de finanțe Wolfgang Schäuble, în contextul în care problemele fiscale ale Atenei zguduiau moneda comună.

Tsipras a scris că Varoufakis a facilitat acest lucru prin abordarea sa conflictuală și politica riscantă strategică, până când a fost „demis” din Ministerul Finanțelor.

„Varoufakis a trecut de la a fi un atu la un protagonist negativ. Nu numai că potențialii noștri aliați nu-l suportau, dar nici propriii lui colegi”, a spus el.

Tsipras a ajuns să-și piardă încrederea în ministrul său de finanțe când Varoufakis i-a prezentat „Planul B”, care prevedea introducerea unei monede paralele folosind bonuri.

„«În loc să dăm bani pensionarilor și angajaților, am tipări bonuri pe care aceștia le-ar putea folosi pentru a cumpăra bunuri și servicii»”, a spus Varoufakis. Când am auzit asta, nu știam dacă să plâng sau să râd. Am reacționat: «Vorbești serios?»”, și-a amintit Tsipras.

Pulse of Europe - rally in Berlin, berlin, berlin, germany - 14 Apr 2019
Yanis Varoufakis a ajuns în lumina reflectoarelor în timpul crizei datoriilor din 2015, când era ministru de finanţe. Foto: Profimedia Images

Într-un interviu acordat marți postului public de televiziune ERT, Varoufakis a spus că nu a citit cartea, dar „va aștepta mai degrabă lansarea filmului” și a adăugat că „Tsipras este cea mai mare realizare a creditorilor”.

„Le-a dat totul, iar ei l-au pedepsit. Nu voiau doar să semneze un memorandum, voiau să-l umilească”, a spus el.

Varoufakis a adăugat că, în opinia sa, cartea este o încercare a fostului prim-ministru de a-și prezenta vina ca naivitate – încercând să justifice deciziile care, în opinia lui Varoufakis, au dus la semnarea acordului de salvare și la capitularea în fața instituțiilor.

În noua carte, Tsipras a descris și încercările guvernului său de a apela la Kremlin pentru ajutor financiar.

Pe 19 iunie 2015, în timpul unei întâlniri la Sankt Petersburg, Tsipras i-a sugerat președintelui rus Vladimir Putin să facă o investiție simbolică de 200-300 de milioane de euro în obligațiuni ale guvernului grec.

„Răspunsul său a fost sincer și direct”, a spus Tsipras. „Putin a spus că ar prefera să dea banii unui orfelinat, deoarece, a spus el, a-i da Greciei ar fi ca și cum i-ar arunca la gunoi.” El a sugerat Greciei să ajungă la un acord cu europenii, în special cu cancelarul german Angela Merkel.

În octombrie, Tsipras a demisionat din funcția de deputat și a părăsit Syriza, pe fondul speculațiilor că va forma un nou partid.

Editor : B.E.

