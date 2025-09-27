Live TV

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone: „NATO se declară pregătită pentru o posibilă retragere a SUA de pe flancul estic”

Data publicării:
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfăşurată sâmbătă în capitala letonă Riga, transmite agenţia EFE, scrie Agerpres.

„Pentru Statele Unite, NATO este importantă şi nu vor lăsa NATO singură. Dar NATO este o alianţă militară”, a spus Cavo Dragone la o conferinţă de presă, estimând legitim ca un aliat să îşi reorienteze resursele în funcţie de ameninţările pe care le percepe la adresa sa.

„Să presupunem că există (o ameninţare) dinspre regiunea Indo-Pacific. De acord. Vom asista la o retragere parţială (a SUA din Europa), dar nu la o abandonare a NATO”, a explicat amiralul italian.

Întrebat dacă la această reuniune a Comitetului Militar al NATO a fost discutată posibilitatea modificării standardelor de răspuns faţă de aeronavele sau dronele ostile intrate în spaţiul aerian al NATO, referire la astfel de aparate ruseşti, el a amintit că pentru protejarea flancului estic va fi lansată iniţiativa "Santinela Estului".

„Orice ameninţare la adresa spaţiului aerian, terestru sau maritim al NATO va primi un răspuns ferm şi proporţional. Suntem pregătiţi. Nu ar trebui să existe nicio îndoială” la acest capitol, a indicat amiralul Giuseppe Cavo Dragone.

Operaţiunea „Santinela Estului” îşi propune să intensifice patrulele aeriene şi prezenţa generală de-a lungul frontierei de est, în urma incursiunilor dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez şi românesc şi, ulterior, a încălcării spaţiului aerian eston de către trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 pe 19 septembrie, incidente pe care Cavo Dragone le-a descris drept "comportament imprudent" din partea Rusiei.

Pe de altă parte, comandantul-şef al armatei letone, generalul Kaspars Pudans, care a participat şi el la conferinţa de presă, a declarat că Letonia, la fel cum a anunţat anterior şi Estonia vecină, ar fi dispusă să găzduiască pe teritoriul său avioane ale NATO care pot fi echipate cu arme nucleare, el susţinând că o asemenea măsură ar transmite „un semnal de descurajare destul de credibil şi va fi un semnal de securitate pentru societăţilor noastre”.

 

