O anchetă anticorupție de amploare, cunoscută sub numele de Operațiunea Carthage, a scos la iveală presupuse legături între grupări de crimă organizată și oficiali din poliția, procuratura și Serviciul de Securitate al Ucrainei. Cazul readuce în atenție eșecul reformelor începute după Revoluția Euromaidan și intensifică presiunile asupra Kievului pentru restructurarea instituțiilor responsabile de aplicarea legii, arată o analiză publicată de The Kyiv Independent.

Potrivit anchetatorilor, funcționari din cadrul unor instituții ucrainene care nu au fost încă reformate ar fi colaborat cu grupări de crimă organizată, oferindu-le protecție pentru activități ilegale pe care ar fi trebuit să le investigheze.

În ultimele luni, o anchetă a Biroului Național Anticorupție (NABU), cunoscută sub numele de Operațiunea Carthage, a scos la iveală o presupusă rețea criminală implicată în protejarea unor centre de apeluri frauduloase, traficul de droguri, producerea de bani falși și intimidarea criticilor și a adversarilor prin acte de violență.

Gruparea ar fi fost condusă de Andrii Osipov și Yehor Burkin. Cel din urmă ar fi fondatorul rețelei transnaționale de trafic de droguri cunoscute sub numele de „Khimprom”. Gruparea ar avea legături extinse cu Rusia, iar Burkin ar fi colaborat cu Serviciul Federal de Securitate (FSB) rus.

Potrivit anchetatorilor, din rețea ar fi făcut parte și înalți funcționari din cadrul Parchetului General, Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și Poliției Naționale.

Cazul evidențiază eșecul eforturilor anterioare de reformare a poliției și a procuraturii, în timp ce Serviciul de Securitate a rămas în mare parte nereformat, susțin experții.

Apărarea antiaeriană a Kievului, în timpul unui atac nocturn. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

„Operațiunea Carthage a demonstrat încă o dată cât de urgente sunt reformele din domeniul aplicării legii, în condițiile în care proiectele de lege relevante sunt blocate în parlament sau înregistrează progrese minime”, a declarat pentru Kyiv Independent Kateryna Ryzhenko, expertă la Transparency International Ucraina.

„Dacă Operațiunea Carthage nu este suficientă pentru a-i determina pe parlamentari să acționeze, ce va mai fi nevoie pentru a-i convinge să abordeze reformele procuraturii, ale SBU și ale celorlalte instituții de aplicare a legii?”

Kyiv Independent a solicitat comentarii din partea celor trei instituții implicate: Biroul Președintelui, Guvernul și Comisia parlamentară pentru aplicarea legii. Răspunsurile acestora vor fi publicate imediat ce vor fi primite.

Procuratura, încă nereformată

Parchetul General ar fi avut un rol important în schema de corupție descoperită de NABU.

În septembrie, Biroul Anticorupție l-a pus sub acuzare pe Serhii Kropyva, un procuror de rang înalt, în cadrul anchetei. Tot în aceeași lună, procurorul general Ruslan Kravchenko a fost demis și a părăsit Ucraina, pe fondul speculațiilor potrivit cărora ar putea fi pus sub acuzare în același dosar de corupție.

„Dacă șeful Parchetului General fuge într-un moment în care este posibil să fie pus sub acuzare pentru implicarea personală în acte de corupție, atunci chiar Parchetul General este instituția care are cel mai urgent nevoie de reformă”, a declarat pentru Kyiv Independent Yaroslav Yurchyshyn, deputat al partidului de opoziție Holos.

După Revoluția prooccidentală Euromaidan din 2013-2014, au existat mai multe tentative de reformare a Parchetului General, în timpul mandatelor procurorilor generali Viktor Shokin, Yuriy Lutsenko și Ruslan Riaboshapka. În cele din urmă, toate aceste încercări au eșuat, susțin analiștii.

Cea mai recentă tentativă, inițiată în timpul mandatului lui Riaboshapka, a inclus concedierea a 56% dintre procurorii de la sediul central, în urma procedurilor de verificare desfășurate în perioada 2019-2020.

Un bloc de locuințe cu cinci etaje din regiunea Kiev a fost parțial distrus în urma unui atac rusesc cu drone. Foto: Profimedia

Vitaly Tytych, avocat și fost președinte al organizației civice de monitorizare „Consiliul pentru Integritate Publică”, și Viktor Gorbatuk, fost anchetator de rang înalt în cadrul Parchetului General, au criticat reforma la momentul respectiv. Ei au susținut că procesul nu a fost coerent și nu a inclus o verificare aprofundată a antecedentelor și a competențelor profesionale ale procurorilor.

În plus, cel puțin câteva sute de procurori concediați în urma procedurii de verificare au fost repuși în funcție de instanțe. Aceștia au primit despăgubiri de milioane de grivne, iar mulți continuă să fie remunerați, deși nu au fost numiți pe posturi concrete.

În 2025, autoritățile au făcut un pas suplimentar în direcția centralizării controlului, eliminând independența procedurală a procurorilor și procedurile de selecție prin concurs pentru funcțiile de conducere din cadrul procuraturii. Măsurile au fost considerate o abatere de la standardele juridice europene.

După Operațiunea Carthage, parlamentul ucrainean a adoptat, pe 11 noiembrie, un proiect de lege care urmărește reintroducerea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul procuraturii, cu excepția funcției de procuror general.

Cu toate acestea, activiștii anticorupție și experții în drept au criticat dur proiectul, deoarece nu prevede participarea experților independenți sau internaționali. În schimb, procurorii vor domina toate organismele responsabile de procesul de reformă.

„În esență, autoritățile încearcă acum să repete reforma de fațadă desfășurată în timpul mandatului lui Iurii Lutsenko, când procuraturii i s-a permis să se reformeze singură”, a declarat Yurchyshyn. „Experiența a arătat că această abordare nu duce nicăieri. Dacă experții independenți nu vor participa la procedurile de selecție, reforma va fi lipsită de sens.”

O altă problemă este că procedurile de selecție pentru funcțiile de conducere din procuratură urmează să înceapă abia peste un an, nu imediat.

În plus, Consiliul Procurorilor, un organism de autoreglementare nereformat, ai cărui membri actuali au fost numiți în timpul mandatului lui Kravchenko, va avea o influență semnificativă asupra numirii procurorilor, a declarat pentru Kyiv Independent Oleksandr Banchuk, expert la Centrul pentru Politici și Reformă Juridică.

O altă chestiune esențială este numirea procurorului general.

Potrivit criteriilor intermediare stabilite pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, Kievul „trebuie să depolitizeze funcția de procuror general, inclusiv prin asigurarea unor proceduri de selecție și demitere mai obiective, transparente și bazate pe merit, în conformitate cu standardele europene”.

În iunie, Anastasia Radina, președinta comisiei parlamentare anticorupție, a depus un proiect de lege care prevede selectarea procurorului general printr-un concurs transparent, cu participarea unor experți internaționali.

Manifestanți cer evacuarea locuitorilor din Oleșkî, oraș ucrainean ocupat de ruși, în timpul unui protest organizat la Kiev. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile ucrainene au refuzat până acum să ia în considerare proiectul.

Oponenții Anastasiei Radina susțin că organizarea unui concurs pentru funcția de procuror general ar încălca prevederile Constituției Ucrainei, acuzație respinsă de aceasta.

Banchuk consideră că, pentru a-l obliga pe președinte să numească un candidat selectat în urma unui concurs transparent, Ucraina ar trebui să modifice Constituția, lucru imposibil în timpul războiului.

Există însă și alte soluții pentru a asigura transparența numirii procurorului general și pentru a depolitiza această funcție, a afirmat expertul. Un organism consultativ care să evalueze candidații și din care să facă parte experți internaționali nu ar contraveni Constituției, a susținut el.

„După publicarea materialelor din cadrul Operațiunii Carthage, Parchetul General a inițiat anchete interne privind posibile abateri disciplinare, abuzul de funcție în scopul obținerii unor avantaje personale și exercitarea unei influențe nejustificate asupra altor persoane”, a transmis instituția pentru Kyiv Independent.

„Anchetele interne privind constatările din prima etapă a Operațiunii Carthage au fost finalizate, iar concluziile au fost aprobate. Investigațiile au confirmat existența unor încălcări concrete.”

Parchetul General a precizat că plecarea în străinătate a fostului procuror general Kravchenko, în septembrie, a încălcat „regulamentele interne”, dar că nu pot fi inițiate proceduri disciplinare împotriva acestuia, întrucât nu mai face parte din instituție.

De asemenea, fostul procuror de rang înalt Kropyva este vizat de o anchetă privind o presupusă încălcare gravă a normelor de etică profesională, a regulamentelor interne și o ingerință nejustificată în activitatea profesională a altor persoane, a precizat Parchetul General.

„În urma unui audit de personal, 30 de procurori au fost îndepărtați din funcții de conducere”, a transmis instituția. „Totodată, este în curs o analiză amplă a structurii organizaționale a procuraturii, a schemei de personal și a volumului de muncă.”

Necesitatea unei noi reforme a poliției

Pe lângă procurori, anchetele recente au indicat implicarea unor înalți oficiali din poliție în protejarea centrelor de apeluri frauduloase.

În noiembrie, Biroul Anticorupție i-a pus sub acuzare pe Volodimir Tsenov, șeful interimar al Departamentului de Investigații Strategice din cadrul Poliției Naționale, și pe Oleksandr Demyanchuk, un înalt oficial al poliției din regiunea Kiev.

După Revoluția Euromaidan din 2014, poliția ucraineană a trecut prin mai multe etape de reformă. Unele dintre acestea au fost considerate pe scară largă insuficiente, iar altele au fost catalogate drept simple reforme de fațadă.

Reformatori georgieni au fost invitați în Ucraina și numiți în funcții de conducere în cadrul poliției. În 2015, a fost înființată o nouă unitate de poliție rutieră, independentă de structura tradițională a instituției.

În același an, a fost lansat un proces de verificare a întregului personal al poliției.

Foto: Profimedia

Cu toate acestea, în 2016, mai multe organizații ale societății civile au anunțat că se retrag din acest proces, acuzând Ministerul de Interne, condus la acea vreme de Arsen Avakov, că blochează reforma și marginalizează membrii independenți ai comisiei.

„Procesul de verificare a poliției a eșuat”, a declarat pentru Kyiv Independent Olga Khudetska, jurnalistă ucraineană care a făcut parte dintr-o comisie de verificare a poliției.

Kyiv Independent i-a solicitat un punct de vedere și lui Avakov.

Banchuk a susținut, la rândul său, că procedurile de verificare a antecedentelor din diferite instituții de aplicare a legii, inclusiv din poliție și procuratură, nu au produs rezultate semnificative.

Khudetska a afirmat că mai mulți polițiști controversați, identificați de reprezentanții societății civile în perioada 2015-2016, în cadrul procedurilor de verificare, și-au păstrat funcțiile și sunt acum vizați de ancheta de corupție din cadrul Operațiunii Carthage.

„Asta înseamnă că problemele nu au fost rezolvate la momentul respectiv și că, în cele din urmă, situația a dus la formarea rețelei criminale descoperite în cadrul Operațiunii Carthage”, a spus ea.

Khudetska a adăugat că „o elită intangibilă continuă să se afle la conducerea acestor instituții de aplicare a legii, iar persoanele respective nu au niciun interes ca instituțiile pe care le controlează să devină transparente, responsabile în fața publicului sau să respecte legea”.

„Prin urmare, prima prioritate trebuie să fie schimbarea modului în care sunt numiți șefii instituțiilor de aplicare a legii”, a adăugat ea. „Ar trebui să existe proceduri de selecție competitive și garanții împotriva demiterilor motivate politic.”

Deputatul Yaroslav Zheleznyak, membru al partidului Holos, a declarat pentru Kyiv Independent că va depune în curând în parlament un proiect de lege care să introducă un concurs transparent pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Naționale.

Serviciul de Securitate, o instituție controversată

Mai mulți ofițeri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi fost, de asemenea, implicați în scandalul recent.

În noiembrie, Biroul Anticorupție l-a pus sub acuzare pe Serhiy Duka, adjunct al șefului Departamentului pentru Protecția Statului de Drept și a Suveranității Naționale din cadrul Serviciului de Securitate.

Procurorii anticorupție au afirmat că liderul grupării, Osipov, se afla în contact strâns cu Duka, care l-ar fi sfătuit cum să evite urmărirea penală.

Partenerii occidentali ai Ucrainei cer de ani de zile reformarea Serviciului de Securitate. Reforma ar presupune eliminarea atribuțiilor de anchetă ale instituției și concentrarea activității sale exclusiv asupra contrainformațiilor și combaterii terorismului.

În 2021, parlamentul a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevedea eliminarea tuturor atribuțiilor de anchetă ale SBU. Reforma a fost însă practic blocată după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina, în 2022.

„Necesitatea de a retrage Serviciului de Securitate atribuțiile care nu țin de mandatul său principal, în special cele din domeniul economic, este evidentă de multă vreme”, a declarat Yurchyshyn. „Avem nevoie de o reformă autentică, care să înceapă cu proceduri transparente de recrutare și selecție și cu mecanisme eficiente de audit.”

El a afirmat că reforma „stagnează de mult timp în parlament” și „trebuie, în sfârșit, pusă în aplicare”.

„Auzim mereu că agențiile de securitate nu pot fi reformate în timpul războiului. Dacă aceasta este abordarea, vom continua să vedem generali precum Duka și alții ca el apărând în mod repetat”, a adăugat Yurchyshyn.

Jared Kushner, Steve Witkoff și Volodimir Zelenski, la Kiev, 6 septembrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Yevhen Krapyvin, expert al Agenției pentru Inițiative Legislative, a susținut că o reformă aprofundată a Serviciului de Securitate este puțin probabilă pe durata invaziei ruse, dar a cerut consolidarea controlului parlamentar asupra activității SBU.

El a propus reformarea Departamentului pentru Protecția Suveranității Naționale, condus de Duka, și chiar divizarea acestuia în mai multe unități.

Departamentul este considerat controversat și a fost acuzat că a fabricat dosare cu motivație politică împotriva angajaților Biroului Anticorupție.

Înregistrările făcute publice de Biroul Anticorupție ar documenta o presupusă tentativă a grupării conduse de Burkin și Osipov și a unui funcționar al Serviciului de Securitate de a fabrica probe împotriva unui anchetator al Biroului Anticorupție, în colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.

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Invazia rusă a permis, de asemenea, unor funcționari ai Serviciului de Securitate fie să nu depună deloc declarații de avere, fie să le țină ascunse publicului din motive de securitate. Această situație a afectat suplimentar transparența și responsabilitatea instituției.

Pe 9 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a depus un proiect de lege care urmărește să oblige funcționarii SBU care nu participă la misiuni militare să depună declarații de avere pe durata invaziei la scară largă.

Proiectul de lege ar prevedea, de asemenea, publicarea declarațiilor de avere ale majorității înalților funcționari ai Serviciului de Securitate.

Editor : C.A.