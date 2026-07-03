Anchetă în Belgia după ce o petrecere uriașă la ambasada SUA din Bruxelles s-ar fi soldat cu pagube asupra unor clădiri istorice

Agenţia Federală pentru Clădiri a guvernului belgian a lansat o anchetă pentru a determina cauza daunelor aduse clădirii Muzeului Regal de Artă şi Istorie din Parcul Cinquantenaire din Bruxelles, în urma organizării, duminica trecută, a unui eveniment de proporţii pentru a sărbători 250 de ani de independenţă a Statelor Unite, a relatat vineri presa locală, citată de EFE.

Evenimentul, organizat de ambasadorul SUA în Belgia, Bill White, a atras aproximativ 9.000 de participanţi şi a inclus două spectacole de artificii, precum şi spectacole muzicale şi discursuri pe o scenă amplă, ridicată sub monumentala arcadă a celebrului parc public.

Luni, după sărbătoare, oficialii muzeului - a cărui clădire este situată în stânga arcadei - au raportat daune la acoperiş şi cornişe.

Potrivit presei belgiene, muncitorii au găsit urme de material pirotehnic pe acoperişuri şi pete de negreală în mai multe porţiuni ale acoperişului. În plus, o statuie a suferit daune minore.

Ministrul responsabil de Agenţia pentru Clădiri, Vanessa Matz, a declarat că ancheta va trebui să stabilească dacă nu cumva aceste daune au fost provocate de furtunile severe care au avut loc în acelaşi weekend.

„Luni dimineaţă, conducerea muzeului m-a informat despre posibilele daune aduse clădirii muzeului ca urmare a incidentului petrecut în Parcul Cinquantenaire. Am solicitat imediat ca Agenţia pentru Clădiri să se deplaseze la faţa locului pentru a evalua obiectiv orice daune rezultate în urma evenimentului sau a furtunii de weekendul trecut”, a explicat ea presei locale.

La rândul său, un purtător de cuvânt al Agenţiei pentru Clădiri nu a oferit detalii despre costul eventualelor reparaţii, adăugând că ”acest lucru va depinde de rezultatele tuturor analizelor”.

Atât Departamentul Mediului din Bruxelles, cât şi Agenţia pentru Clădiri au trebuit să emită un punct de vedere cu privire la autorizaţia pentru eveniment, care includea închiderea parcului pentru public.

Agenţia a declarat că autorizaţia urma să fie acordată doar ”după o analiză a posibilităţilor şi limitelor sitului istoric, precum şi după prevenirea riscurilor legate de siguranţă şi răspundere civilă, în special în caz de incidente sau accidente”, au relatat aceleaşi instituţii media.

Evenimentul, care a avut loc în timpul valului de căldură extremă care a lovit Belgia săptămâna trecută, a fost subiect de controverse din cauza reclamaţiilor formulate de locuitori şi de grupuri locale.

În total, sărbătoarea a costat aproximativ 5 milioane de euro, bani care, potrivit ambasadorului SUA, au fost strânşi atât de companii belgiene, cât şi de cele americane.

Editor : Sebastian Eduard