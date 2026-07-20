Anchetă în Italia după ce un bărbat de 43 de ani a murit în timp ce era imobilizat de poliţişti

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în timpul unei intervenţii a poliţiei, duminică, în oraşul italian Bologna, o înregistrare video publicată în presă arătând doi poliţişti ţinându-l cu faţa la pământ timp de câteva minute până când a încetat să mai mişte, transmite dpa.

Cotidianul La Repubblica a publicat imagini video care îl arată pe bărbat cerând în mod repetat ajutor, în timp ce doi poliţişti în uniformă continuă să-l ţină imobilizat, cu faţa în jos, stând deasupra lui, scrie Agerpres. Bărbatul încetează apoi să mai mişte.

Rapoartele iniţiale au indicat că poliţia a fost chemată în cartierul Pilastro duminică spre prânz, după ce vecinii au raportat că bărbatul, de origine marocană, se comporta agresiv.

Conform agenţiei ANSA, bărbatul ar fi lovit o maşină de patrulare înainte ca poliţiştii să folosească un spray cu piper şi să-l încătuşeze.

În imaginile video, despre care La Repubblica scrie că au fost filmate de un vecin de la fereastră, bărbatul poate fi auzit strigând în italiană: 'Ajutor! Destul, destul!', în timp ce poliţiştii continuă să-l ţină imobilizat, cu faţa în jos.

Un alt bărbat, în haine civile, îl ţine imobilizat pe marocan de glezne, în timp ce la faţa locului pot fi văzuţi şi doi paramedici.

După câteva minute, bărbatul imobilizat încetează să mai mişte.

Potrivit agenţiei ANSA, marocanul trăia în Italia de la vârsta de 7 ani şi locuia într-un apartament împreună cu fratele său.

După moartea sa, tensiunile au crescut în cartierul Pilastro, situat în nord-estul Bologniei.

Pentru stabilirea cauzei decesului a fost dispusă o autopsie.

Editor : A.P.