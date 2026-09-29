Andy Burnham: „Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”. Marea Britanie ar putea renunța la „liniile roșii”

Premierul britanic Andy Burnham va prezenta în cursul acestui an mai multe opțiuni pentru apropierea Regatului Unit de Uniunea Europeană, după ce a afirmat că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine”. Liderul de la Londra susține că Marea Britanie trebuie să își stabilească relația pe termen lung cu UE și afirmă că ieșirea din blocul comunitar a redus controlul țării asupra economiei și imigrației, potrivit dpa și Agerpres.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că va prezenta, în cursul acestui an, opțiuni pentru relații mai strânse între Regatul Unit și UE, afirmând, în cadrul conferinței Partidului Laburist, că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine”, a consemnat dpa.

Sugerând că ar putea renunța la „liniile roșii” din programul electoral laburist din 2024, care excludeau revenirea în uniunea vamală sau în piața unică, premierul a declarat că Marea Britanie trebuie să decidă asupra „relației sale pe termen lung” cu blocul comunitar.

Burnham a afirmat că Regatul Unit a „pierdut o parte din controlul” asupra economiei și imigrației în urma ieșirii din UE.

„Nu vom oferi Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relații pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piață de desfacere”, a declarat el în discursul susținut marți în fața membrilor partidului, la Liverpool.

„Nu pot spune că situația actuală este satisfăcătoare. Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”, a adăugat Burnham.

„Așadar, voi profita de ocazia summitului (dintre Regatul Unit și UE) pentru a vă prezenta - și a prezenta țării - ceea ce consider a fi diferitele opțiuni privind relația pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noștri europeni. Și există diverse opțiuni (...). Voi vedea dacă putem ajunge la un consens asupra uneia dintre ele, care să ne ofere claritate cu privire la poziția noastră și la viitorul continentului în care trăim”, a spus premierul britanic.

Un summit între Regatul Unit și UE, programat pentru luna iulie, a fost amânat în urma demisiei predecesorului lui Burnham, Keir Starmer, iar o nouă dată nu a fost încă stabilită, mai amintește dpa.

Editor : Ș.A.