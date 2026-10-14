Premierul britanic Andy Burnham a declarat că vrea să refacă relațiile dintre Ucraina și Statele Unite, înaintea întâlnirii cu Volodimir Zelenski la Downing Street. Declarația vine după ce Donald Trump a anunțat un acord cu Moscova privind furnizarea de motorină rusească către SUA, măsură criticată de liderul ucrainean, care susține că va aduce noi fonduri Rusiei pentru continuarea războiului. Burnham a evitat să-l critice direct pe președintele american, dar a promis noi măsuri de sprijin militar și financiar pentru Kiev, precum și intensificarea presiunilor asupra Moscovei, anunță BBC.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că va încerca să „repare relațiile” dintre Ucraina și Statele Unite, înaintea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Downing Street.

Declarația vine după ce președintele american Donald Trump a afirmat că a încheiat un acord cu Moscova pentru importul de motorină rusească.

Întrebat despre această decizie în cadrul sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, Burnham a evitat să-l critice pe liderul de la Casa Albă. El a spus că dorește să fie prudent și să creeze condițiile necesare pentru reluarea dialogului dintre părți.

Cu toate acestea, premierul britanic a subliniat că Zelenski nu va pleca din Marea Britanie „cu mâna goală”. Potrivit acestuia, în următoarele săptămâni vor fi elaborate noi măsuri de sprijin militar și financiar pentru Ucraina.

Burnham este așteptat să folosească vizita liderului ucrainean pentru a anunța noi sancțiuni împotriva Rusiei și pentru a confirma accelerarea livrărilor de rachete de apărare aeriană către Kiev.

De asemenea, Marea Britanie va încerca să convingă aliații să intensifice presiunile asupra Moscovei. Ministrul de finanțe, John Healey, urmează să profite de reuniunile Fondului Monetar Internațional pentru a solicita interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia.

Burnham evită să-l critice pe Trump

În timpul sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, liderul liberal-democraților, Sir Ed Davey, l-a întrebat pe Burnham dacă este de acord că acordul privind motorina reprezintă „încă o trădare rușinoasă a lui Trump față de poporul ucrainean și securitatea europeană”.

În răspunsul său, premierul britanic nu a reluat acuzațiile lui Davey la adresa președintelui american. În schimb, a insistat asupra necesității de a reface legăturile dintre Washington și Kiev.

„Ce trebuie să fac în calitatea mea este să încerc să refac legăturile, astfel încât sprijinul să revină și, prin urmare, ar trebui să fiu prudent în acest moment în ceea ce privește pregătirea terenului pentru a-i reuni din nou pe oameni”, a declarat Burnham.

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Premierul britanic a spus că a discutat telefonic cu Zelenski sâmbătă, deoarece a considerat că liderul ucrainean traversează din nou o perioadă deosebit de dificilă.

„Mi-am dat seama că era un alt moment foarte sumbru și dificil pentru el, în contextul în care se pregătesc pentru o iarnă care va fi grea pentru poporul său”, a explicat Burnham.

Convorbirea telefonică a avut loc după ce Trump a anunțat că președintele rus Vladimir Putin a acceptat să furnizeze milioane de tone de motorină rusească Statelor Unite, în contextul suspendării sancțiunilor aplicate motorinei provenite din Rusia.

Zelenski a calificat măsura drept un „cadou” pentru Putin, avertizând că veniturile obținute de Moscova îi vor permite să continue războiul împotriva Ucrainei.

Trump a reacționat afirmând că „este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.

Atacurile rusești au lăsat sute de mii de oameni fără electricitate

Între timp, Zelenski a declarat că cel puțin 600.000 de persoane din Ucraina au rămas fără energie electrică în urma atacurilor rusești cu rachete și drone din timpul nopții, soldate cu morți.

Potrivit liderului ucrainean, au fost lovite obiective din infrastructura energetică „critică”, în pofida afirmației făcute duminică de Trump, potrivit căreia Rusia și Ucraina respectau un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice.

Rusia a susținut că atacurile sale au vizat instalații de comunicații și obiective energetice utilizate de armata ucraineană.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești și asupra altor obiective energetice, dacă Moscova va proceda în același fel.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat însă că Ucraina nu merită „răgazul” pe care l-ar aduce un armistițiu.

Schimbul de declarații are loc într-un moment în care infrastructura energetică rămâne una dintre principalele ținte ale războiului, iar perspectivele unui acord care să limiteze atacurile asupra acestor obiective sunt incerte.

Zelenski, primit cu onoruri militare la Downing Street

Aceasta este a doua vizită a lui Volodimir Zelenski în Marea Britanie de când Andy Burnham a devenit prim-ministru.

Liderul ucrainean va fi întâmpinat la Downing Street de o gardă de onoare militară, într-un gest considerat o premieră pentru un lider străin primit în acest loc.

Deși alți lideri mondiali au beneficiat de ceremonii de primire cu onoruri militare, reprezentanții reședinței premierului britanic, cunoscută drept Number 10, au declarat că nu au identificat nicio mențiune privind desfășurarea unei ceremonii similare la Downing Street.

În cadrul vizitei, Zelenski va avea, de asemenea, o audiență la regele Charles al III-lea.

Întâlnirile au loc în contextul în care Londra încearcă să consolideze sprijinul internațional pentru Ucraina, să intensifice presiunea economică asupra Rusiei și să contribuie la refacerea relațiilor dintre Kiev și Washington.

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