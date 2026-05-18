Angela Merkel regretă că Germania are mai puține mașini electrice decât China. Apariție publică rară la Berlin

Fostul cancelar german Angela Merkel a avertizat luni, într-o rară apariție publică la Berlin, că măsurile privind combaterea încălzirii globale nu trebuie puse sub semnul întrebării și a regretat faptul că Germania a fost depășită de China în domeniul mașinilor electrice.

Deciziile privind combaterea încălzirii globale nu trebuie puse la îndoială sau diluate, a declarat luni la Berlin fostul cancelar german Angela Merkel, relatează Agerpres.

„Cred că este foarte important ca deciziile pe care le-am luat să fie implementate cât mai mult posibil”, a spus Merkel în timpul unei rare apariţii publice la un eveniment organizat de postul public de radio WDR.

„Încă îmi amintesc când a fost introdus convertorul catalitic. Se striga: Nu va funcţiona deloc”, a spus ea. La fel a fost şi în cazul standardelor de emisii pentru maşinile cu motoare cu ardere internă, a subliniat Merkel.

Odată ce mediul de afaceri a ştiut ce trebuie să facă, a fost capabil să livreze, a spus ea. „Şi am fost adesea pionieri la nivel global”, a adăugat fostul cancelar.

Ea şi-a exprimat regretul că China are acum mai multe maşini electrice decât Germania, avertizând că schimbările climatice rămân o problemă urgentă. „Ne apropiem de puncte de cotitură în loc ca acestea să devină mai puţin relevante”, a spus Merkel.

Ea a adăugat, în aplauzele publicului: „Şi, în ciuda tuturor celorlalte lucruri, combaterea încălzirii globale trebuie să rămână în continuare în fruntea agendei”.

Merkel a vorbit la conferinţa digitală re:publica, începută luni sub tema „Nu te voi abandona niciodată” şi care se desfăşoară până miercuri, cu discuţii şi ateliere.

Editor : M.I.