Animalele de companie rămân considerate „bagaje” la zborurile cu avionul. Cum îi afectează pe pasageri decizia Curții de Justiție a UE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât, joi, că animalele de companie pot fi considerate „bagaje” în sensul legislației internaționale privind transportul aerian, ceea ce reprezintă un pas înapoi pentru proprietarii de animale care sperau la despăgubiri mai mari în caz de pierdere a acestora în timpul zborurilor internaționale, potrivit Politico.

Cazul a pornit de la o plângere depusă de o pasageră căreia i-a dispărut câinele în octombrie 2019, pe aeroportul din Buenos Aires. Animalul a scăpat din cușca de transport și nu a mai fost recuperat.

Proprietara a cerut companiei Iberia Airlines despăgubiri de 5.000 de euro, iar transportatorul a recunoscut pierderea, dar a susținut că, potrivit normelor europene, răspunderea este limitată la regimul aplicabil bagajelor înregistrate.

Curtea a concluzionat că Convenția de la Montreal din 1999, care reglementează răspunderea transportatorilor aerieni pentru bagaje, se aplică tuturor bunurilor transportate în cala avionului, inclusiv animalelor de companie. Deși legislația europeană și cea spaniolă recunosc animalele ca ființe sensibile, judecătorii de la Luxemburg au subliniat că mecanismul prevăzut de Convenția de la Montreal vizează doar compensații materiale pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor.

Astfel, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească sume mai mari decât plafonul stabilit prin Convenția de la Montreal, cu excepția cazului în care pasagerii declară în prealabil un „interes special” pentru obiectul transportat, o procedură concepută inițial pentru bunuri neînsuflețite.

„Curtea constată că animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de «bagaje». Deși sensul obișnuit al cuvântului se referă la obiecte, acest lucru nu duce la concluzia că animalele ar fi în afara acestei noțiuni”, se arată în comunicatul instanței.

Hotărârea de joi confirmă cadrul legal actual, limitând răspunderea companiilor aeriene pentru animalele pierdute, cu excepția cazului în care proprietarii fac o declarație specială la îmbarcare pentru a extinde acoperirea.

Pentru companiile aeriene care operează în spațiul european, decizia aduce claritate juridică și le protejează de pretenții financiare ridicate, în timp ce pentru instanțele naționale servește drept ghid în armonizarea legislației internaționale privind transportul aerian cu normele UE de protecție a animalelor.

