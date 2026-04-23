Antonio Costa: Există o singură cale pentru Europa în fața crizei energetice

Președintele Consiliului European, António Costa, a avertizat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că conflictul din Orientul Mijlociu are un impact economic grav și afectează direct cetățenii și companiile europene.

„Conflictul din Orientul Mijlociu are un impact economic sever”, a transmis joi António Costa, subliniind necesitatea unor măsuri pentru a sprijini populația vulnerabilă și firmele afectate de creșterea prețurilor la energie.

Oficialul european a arătat că Uniunea Europeană trebuie să gestioneze consecințele concrete ale crizei, în contextul presiunilor tot mai mari asupra economiei.

„Trebuie să gestionăm consecințele reale ale acestei crize, sprijinind cetățenii și companiile cele mai vulnerabile, pe fondul creșterii prețurilor la energie”, a spus el.

În același timp, António Costa a indicat direcția strategică pe termen lung pentru Europa, insistând asupra accelerării tranziției energetice: „Privind spre viitor, există o singură cale strategică pentru Europa: accelerarea tranziției energetice și dezvoltarea surselor interne, curate și accesibile de energie”.

Potrivit președintelui Consiliului European, aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea dependențelor și consolidarea securității energetice a Uniunii Europene.

António Costa participă în aceste zile la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene desfășurată în Cipru, unde șefii de stat și de guvern discută teme majore precum securitatea energetică, impactul conflictului din Orientul Mijlociu și consolidarea economiei europene. Mesajul transmis de oficial pe platforma X vine în contextul acestor discuții, dominate de creșterea prețurilor la energie și de nevoia unui răspuns coordonat la nivel european.

