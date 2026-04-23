Antonio Costa: Există o singură cale pentru Europa în fața crizei energetice

European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Antonio Costa, președintele Consiliului European. Foto: Profimedia

Președintele Consiliului European, António Costa, a avertizat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că conflictul din Orientul Mijlociu are un impact economic grav și afectează direct cetățenii și companiile europene.

„Conflictul din Orientul Mijlociu are un impact economic sever”, a transmis joi António Costa, subliniind necesitatea unor măsuri pentru a sprijini populația vulnerabilă și firmele afectate de creșterea prețurilor la energie.

Oficialul european a arătat că Uniunea Europeană trebuie să gestioneze consecințele concrete ale crizei, în contextul presiunilor tot mai mari asupra economiei.

„Trebuie să gestionăm consecințele reale ale acestei crize, sprijinind cetățenii și companiile cele mai vulnerabile, pe fondul creșterii prețurilor la energie”, a spus el.

În același timp, António Costa a indicat direcția strategică pe termen lung pentru Europa, insistând asupra accelerării tranziției energetice: „Privind spre viitor, există o singură cale strategică pentru Europa: accelerarea tranziției energetice și dezvoltarea surselor interne, curate și accesibile de energie”.

Potrivit președintelui Consiliului European, aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea dependențelor și consolidarea securității energetice a Uniunii Europene.

António Costa participă în aceste zile la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene desfășurată în Cipru, unde șefii de stat și de guvern discută teme majore precum securitatea energetică, impactul conflictului din Orientul Mijlociu și consolidarea economiei europene. Mesajul transmis de oficial pe platforma X vine în contextul acestor discuții, dominate de creșterea prețurilor la energie și de nevoia unui răspuns coordonat la nivel european.

Citește și Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce spune despre bugetul UE și criza din Orientul Mijlociu

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Plenary Meeting of the State Duma of Russia.
Rusia amenință că statele europene care găzduiesc bombardiere nucleare franceze vor deveni ținte
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Donald Trump afirmă că „nu va folosi arma nucleară” împotriva Iranului
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce spune despre bugetul UE și criza din Orientul Mijlociu
Gas fueling in station
Suedia ar putea raționaliza combustibilul, dacă efectele războiului se vor prelungi
avion awacs distrus pe pista unei baze din araboa saudita
Trump s-a răzgândit. De la „nu avem nevoie de ajutor”, la desfășurarea de sisteme ucrainene care să apere avioanele de dronele Iranului
Recomandările redacţiei
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna explică în ce situație ar refuza să facă parte din noul...
nicusor dan face declaratii
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD...
Sorin Grindeanu.
Consilier BNR: Cu greu ar fi putut găsi PSD un moment mai nenorocit...
Sedinta de guvern 23 aprilie
Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost...
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Câți bani va primi echipa care va câștiga Cupa României Betano. FRF pune la bătaie 1,2 milioane de euro
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun