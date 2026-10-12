Live TV

Anul în care Europa ar putea rămâne paralizată politic: De ce următoarea perioadă lungă de alegeri este atât de riscantă pentru UE

Data publicării:
steagurile țărilor europene la urna de vot / ilustrație cu Uniunea Europeană într-un cub de gheață
Alegerile din mai multe țări europene ar putea paraliza politic Uniunea Europeană pentru mult timp de acum înainte, într-o perioadă în care Europa are nevoie urgentă de reforme majore și decizii curajoase. Colaj foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Vechea soluție a Europei pentru problemele sale economice nu mai funcționează Paralizarea proiectului european Riscul ca partidele populiste din Europa să câștige alegerile naționale

Orice organizație trece printr-o perioadă de inactivitate când devine aproape imposibil să mai obțină rezultate notabile, precum universitățile în timpul verii sau multe companii în perioada sărbătorilor de iarnă. Acest lucru s-ar putea întâmpla în curând cu Europa, care se pregătește pentru o serie lungă de alegeri ce se va încheia abia peste un an și în care vor fi implicați mai mult de jumătate din cetățenii Uniunii Europene. Un continent care se confruntă cu un război, o creștere economică lentă și mai multe crize geopolitice în același timp se îndreaptă înspre o perioadă lungă de paralizie politică, chiar în momentul în care ar fi avut nevoie cel mai mult de reforme majore și decizii curajoase, arată o analiză The Economist.

Pe data de 5 octombrie, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat organizarea de alegeri anticipate programate pentru finalul lunii noiembrie. Așadar, maratonul alegerilor în Europa va începe mai repede decât era preconizat.

Urmează Franța, Finlanda, Grecia, Polonia și Italia, printre altele. Până la numărarea voturilor, pentru aproape fiecare decizie grea ce trebuie luată la nivelul Uniunii Europene va exista o alternativă irezistibilă: să așteptăm până după alegeri.

Diferența dintre ceea ce Europa știe că trebuie să facă și ceea ce este dispusă să facă nu este niciodată una mică. Europenii au întocmit nenumărate rapoarte care arată clar că UE are nevoie de o reformă urgentă a economiei, consolidarea capacităților sale de apărare și reformarea a întregii uniuni în perspectiva unei eventuale extinderi.

Marine Le Pen, care are cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale din Franța de anul următor, vrea să reducă drastic fondurile cu care țara ei contribuie la bugetul UE și să limiteze semnificativ ajutorul oferit Ucrainei. Foto: Profimedia Images

În ciuda așteptărilor, însă, toate aceste recomandări ambițioase vor trebui amânate. Politicienii care se pregătesc de alegeri vor argumenta că, în perioada premergătoare votului, nu vor putea face compromisuri dificile – de exemplu, în privința unei integrări mai profunde a pieței unice a Uniunii Europene.

Rezultatul va fi un fel de cursă a tergiversării politice, care se va prelungi cu fiecare nouă campanie electorală ce va începe. Haosul va continua și după numărarea voturilor, întrucât, în unele țări, populiștii de dreapta care critică des Bruxellesul vor câștiga alegerile sau vor avea un cuvânt greu de spus în privința direcției politice pe care o va adopta țara lor.

Astfel, decalajul dintre nevoia Europei de a acționa și capacitatea sa de a face acest lucru va deveni o prăpastie tot mai mare. Multe din vechile probleme ale continentului rămân nerezolvate, în timp ce noi crize apar la tot pasul.

Vechea soluție a Europei pentru problemele sale economice nu mai funcționează

Uniunea Europeană se îndreaptă înspre lunile de iarnă cu cele mai mici rezerve de gaz din ultimii 4 ani, ceea ce va face și mai grea criza energiei declanșată de invazia Rusiei în Ucraina și exacerbată de războiul din Iran.

Soluția Europei în fața problemelor economice a fost să importe produse ieftine din China, în timp ce guvernele se împrumutau pentru a-și finanța sistemele generoase de protecție socială fără să fie nevoite să impună taxe excesive suportate de cetățenii lor.

Acea strategie nu mai funcționează acum. Importurile ieftine din China sunt văzute drept practici comerciale agresive care amenință baza industrială a Europei. Pe 15 octombrie, liderii UE se vor întâlni să discute adoptarea unor măsuri de reducere a deficitului comercial cu China.

Investiture Parliament Session
Maratonul alegerilor în Europa va începe mai repede decât era preconizat, după ce premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat organizarea de alegeri anticipate la finalul lunii noiembrie. Foto: Getty Images

Și creditele ieftine pe care unele țări le-au folosit pentru a-și finanța deficitele sunt de domeniul trecutului. Franța se confruntă cu o situație dificilă pe piața obligațiunilor, întrucât creditorii solicită randamente mai mari pentru a accepta riscul de a împrumuta o țară care nu și-a echilibrat bugetul de mai bine de cinci decenii.

Chiar și fără perioada de alegeri, Franța pare din ce în ce mai greu de guvernat, cu sute de mii de persoane care protestează și produc haos pe străzile marilor orașe.

În timp ce China și America se luptă pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale, Europa nu are niciun model AI care să se apropie de cele mai performante sisteme de pe piață.

Paralizarea proiectului european

Următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene este menit să sporească competitivitatea, dar un acord în acest sens ar putea fi amânat din cauza multelor campanii electorale ce vor urma.

După o vară în care părea că Ucraina a preluat inițiativa în războiul contra Rusiei, țara se află din nou sub asediul dronelor și rachetelor rusești în pragul unei ierni care se anunță extrem de dificilă, în special pentru locuitorii marilor orașe ucrainene.

Un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro alocat de UE pentru Ucraina, aprobat la finalul anului trecut, ar fi trebuit să acopere cheltuielile Kievului pe o perioadă de doi ani. Acum, însă, se pare că fondurile se vor epuiza mult mai repede.

photo-collage.png - 2026-10-07T093753.048
După o vară în care părea că Ucraina a preluat inițiativa în războiul contra Rusiei, țara se află din nou sub asediul dronelor și rachetelor rusești în pragul unei ierni care se anunță extrem de dificilă, în special pentru locuitorii marilor orașe ucrainene. Foto: Profimedia Images

În același timp, ambițiile lui Vladimir Putin par că depășesc cu mult granițele Ucrainei. Serviciile de informații prezic și mai multe atacuri hibrid cu care Rusia vrea să creeze haos în alianța NATO.

Când Europa ar avea mare nevoie să își întărească apărarea, premierul spaniol se folosește de refuzul său de a mări bugetul militar al țării sale pentru a-i convinge pe alegători să voteze cu socialiștii. Spaniolii vor dezbate criza locuințelor în următoarele două luni și, cel mai probabil, vor ajunge să formeze o coaliție instabilă, în timp ce Putin va continua să amenințe Europa.

Riscul ca partidele populiste din Europa să câștige alegerile naționale

Paralizarea proiectului european în perioada în care politicienii sunt angrenați în campanii electorale reprezintă doar unul dintre riscurile cu care se confruntă UE. Celălalt risc este că învingătorii alegerilor ar putea da peste cap și mai mult aceste planuri.

Alegerile din Spania nu vor schimba Europa prea mult. Puține persoane vor știi ce partide vor câștiga alegerile din Finlanda din luna aprilie. Dar, Polonia și Franța, în special, ar putea alege lideri populiști de dreapta care urăsc Uniunea Europeană atât de mult încât este greu de crezut că blocul comunitar va mai putea lua decizii în mod eficient.

Marine Le Pen, care are cele mai mari șanse să câștige alegerile din Franța de anul următor, vrea să reducă drastic fondurile cu care țara ei contribuie la bugetul UE și să limiteze semnificativ ajutorul oferit Ucrainei.

În momentul în care Europa are nevoie să ia o serie de decizii extrem de importante – în privința apărării, competitivității, comerțului și sprijinului pentru Ucraina – liderii ei ar putea deveni atât de absorbiți de campaniile electorale din țările lor încât vor evita deciziile grele multe luni de zile de acum înainte.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
2
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Vladimir Putin.
3
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
george simion petrisor peiu
4
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu...
Andrii Sybiha
5
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Adio, Vinicius! ”S-a terminat totul”, a doua zi după scandalul de la Real Madrid - Villarreal
Digi Sport
Adio, Vinicius! ”S-a terminat totul”, a doua zi după scandalul de la Real Madrid - Villarreal
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Prim-ministrul britanic Andy Burnham.
Andy Burnham numește Rusia „dușman”: A exercitat o interferenţă „clară” în referendumul privind Brexitul din 2016
2026-09-30-7881
Siegfried Mureșan vorbește despre alegerile din 2028 și spune care este obiectivul: „Doar așa vom putea moderniza cu adevărat România”
Kaja Kallas
„Îi oferă venituri suplimentare pentru a-şi duce războiul”. Reacția UE după ce Trump a anunțat că va primi motorină de la Putin
Public Service Workers And Firefighters Protest - Paris
Dilema Franței: protestatarii cer creșterea cheltuielilor, în timp ce piețele impun austeritate fiscală. „Un risc mai mare de Frexit”
Hitler Mussolini Simeon
Un politician pe nume Hitler Mussolini a câştigat alegerile locale din Peru
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4416
Negocieri cruciale pentru formarea noului guvern. Luca Niculescu...
trump alegeri intermediare
Politica externă devine miza surpriză a alegerilor intermediare din...
Logistics hub in Kyiv region destroyed in Russian missile attack
„Este un coșmar absolut”. Cum au devenit depozitele de comerț...
Modern living room destroyed in war created with Generative AI technology
Giganții AI analizează scenarii pentru ziua de după o catastrofă...
Ultimele știri
Ce se înțelege, de fapt, prin „armistiţiul energetic” anunțat de Trump. Ucraina are o singură rafinărie care nu este deplin funcţională
Un accelerator de particule a recreat supa primordială din momentul Big Bang, iar rezultatele au fost total neașteptate
Motivele bizare pentru care miliardarii pleacă din Marea Britanie. Nu este vorba doar de taxele pe bogăție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii simt că relațiile lor sunt puse la încercare și aleg un drum nou. Luna Nouă în Balanță le aduce...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Edi Iordănescu, drumul de la tineretul Stelei la postul de selecţioner al României la Euro 2024: „Dă-o...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
La 9 ani, Tiago, fiul lui Adrian Mutu, are două „joburi” și a strâns deja 5.000 de lei: „Îl învăț să...
Adevărul
Cât dau românii pe mâncare în țară și străinătate. „Ieși mult mai ieftin dacă gătești acasă, dar muncești...
Playtech
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e...
Pro FM
Christina Aguilera, apariție provocatoare la 45 de ani. A pozat fără probleme în fața fotografilor, într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Pensionarul care și-a investit economiile de 140.000 de euro într-o cameră de hotel de lux. La 69 de ani...
Newsweek
Pensionarii speciali - 18.000 lei în plus la pensie pentru care nu au contribuit. Ce pensie au parlamentarii?
Digi FM
Dulceață de gutui ca la bunica. Rețetă tradițională pentru o dulceață aromată, cu o culoare roșiatică superbă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Tom Cruise, eșec cu "Digger". Regizorul Alejandro Gonzalez Inarritu recunoaște: "E, cu siguranță, un film...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”