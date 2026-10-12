Anul în care Europa ar putea rămâne paralizată politic: De ce următoarea perioadă lungă de alegeri este atât de riscantă pentru UE

Orice organizație trece printr-o perioadă de inactivitate când devine aproape imposibil să mai obțină rezultate notabile, precum universitățile în timpul verii sau multe companii în perioada sărbătorilor de iarnă. Acest lucru s-ar putea întâmpla în curând cu Europa, care se pregătește pentru o serie lungă de alegeri ce se va încheia abia peste un an și în care vor fi implicați mai mult de jumătate din cetățenii Uniunii Europene. Un continent care se confruntă cu un război, o creștere economică lentă și mai multe crize geopolitice în același timp se îndreaptă înspre o perioadă lungă de paralizie politică, chiar în momentul în care ar fi avut nevoie cel mai mult de reforme majore și decizii curajoase, arată o analiză The Economist.

Pe data de 5 octombrie, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat organizarea de alegeri anticipate programate pentru finalul lunii noiembrie. Așadar, maratonul alegerilor în Europa va începe mai repede decât era preconizat.

Urmează Franța, Finlanda, Grecia, Polonia și Italia, printre altele. Până la numărarea voturilor, pentru aproape fiecare decizie grea ce trebuie luată la nivelul Uniunii Europene va exista o alternativă irezistibilă: să așteptăm până după alegeri.

Diferența dintre ceea ce Europa știe că trebuie să facă și ceea ce este dispusă să facă nu este niciodată una mică. Europenii au întocmit nenumărate rapoarte care arată clar că UE are nevoie de o reformă urgentă a economiei, consolidarea capacităților sale de apărare și reformarea a întregii uniuni în perspectiva unei eventuale extinderi.

Marine Le Pen, care are cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale din Franța de anul următor, vrea să reducă drastic fondurile cu care țara ei contribuie la bugetul UE și să limiteze semnificativ ajutorul oferit Ucrainei. Foto: Profimedia Images

În ciuda așteptărilor, însă, toate aceste recomandări ambițioase vor trebui amânate. Politicienii care se pregătesc de alegeri vor argumenta că, în perioada premergătoare votului, nu vor putea face compromisuri dificile – de exemplu, în privința unei integrări mai profunde a pieței unice a Uniunii Europene.

Rezultatul va fi un fel de cursă a tergiversării politice, care se va prelungi cu fiecare nouă campanie electorală ce va începe. Haosul va continua și după numărarea voturilor, întrucât, în unele țări, populiștii de dreapta care critică des Bruxellesul vor câștiga alegerile sau vor avea un cuvânt greu de spus în privința direcției politice pe care o va adopta țara lor.

Astfel, decalajul dintre nevoia Europei de a acționa și capacitatea sa de a face acest lucru va deveni o prăpastie tot mai mare. Multe din vechile probleme ale continentului rămân nerezolvate, în timp ce noi crize apar la tot pasul.

Vechea soluție a Europei pentru problemele sale economice nu mai funcționează

Uniunea Europeană se îndreaptă înspre lunile de iarnă cu cele mai mici rezerve de gaz din ultimii 4 ani, ceea ce va face și mai grea criza energiei declanșată de invazia Rusiei în Ucraina și exacerbată de războiul din Iran.

Soluția Europei în fața problemelor economice a fost să importe produse ieftine din China, în timp ce guvernele se împrumutau pentru a-și finanța sistemele generoase de protecție socială fără să fie nevoite să impună taxe excesive suportate de cetățenii lor.

Acea strategie nu mai funcționează acum. Importurile ieftine din China sunt văzute drept practici comerciale agresive care amenință baza industrială a Europei. Pe 15 octombrie, liderii UE se vor întâlni să discute adoptarea unor măsuri de reducere a deficitului comercial cu China.

Maratonul alegerilor în Europa va începe mai repede decât era preconizat, după ce premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat organizarea de alegeri anticipate la finalul lunii noiembrie. Foto: Getty Images

Și creditele ieftine pe care unele țări le-au folosit pentru a-și finanța deficitele sunt de domeniul trecutului. Franța se confruntă cu o situație dificilă pe piața obligațiunilor, întrucât creditorii solicită randamente mai mari pentru a accepta riscul de a împrumuta o țară care nu și-a echilibrat bugetul de mai bine de cinci decenii.

Chiar și fără perioada de alegeri, Franța pare din ce în ce mai greu de guvernat, cu sute de mii de persoane care protestează și produc haos pe străzile marilor orașe.

În timp ce China și America se luptă pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale, Europa nu are niciun model AI care să se apropie de cele mai performante sisteme de pe piață.

Paralizarea proiectului european

Următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene este menit să sporească competitivitatea, dar un acord în acest sens ar putea fi amânat din cauza multelor campanii electorale ce vor urma.

După o vară în care părea că Ucraina a preluat inițiativa în războiul contra Rusiei, țara se află din nou sub asediul dronelor și rachetelor rusești în pragul unei ierni care se anunță extrem de dificilă, în special pentru locuitorii marilor orașe ucrainene.

Un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro alocat de UE pentru Ucraina, aprobat la finalul anului trecut, ar fi trebuit să acopere cheltuielile Kievului pe o perioadă de doi ani. Acum, însă, se pare că fondurile se vor epuiza mult mai repede.

După o vară în care părea că Ucraina a preluat inițiativa în războiul contra Rusiei, țara se află din nou sub asediul dronelor și rachetelor rusești în pragul unei ierni care se anunță extrem de dificilă, în special pentru locuitorii marilor orașe ucrainene. Foto: Profimedia Images

În același timp, ambițiile lui Vladimir Putin par că depășesc cu mult granițele Ucrainei. Serviciile de informații prezic și mai multe atacuri hibrid cu care Rusia vrea să creeze haos în alianța NATO.

Când Europa ar avea mare nevoie să își întărească apărarea, premierul spaniol se folosește de refuzul său de a mări bugetul militar al țării sale pentru a-i convinge pe alegători să voteze cu socialiștii. Spaniolii vor dezbate criza locuințelor în următoarele două luni și, cel mai probabil, vor ajunge să formeze o coaliție instabilă, în timp ce Putin va continua să amenințe Europa.

Riscul ca partidele populiste din Europa să câștige alegerile naționale

Paralizarea proiectului european în perioada în care politicienii sunt angrenați în campanii electorale reprezintă doar unul dintre riscurile cu care se confruntă UE. Celălalt risc este că învingătorii alegerilor ar putea da peste cap și mai mult aceste planuri.

Alegerile din Spania nu vor schimba Europa prea mult. Puține persoane vor știi ce partide vor câștiga alegerile din Finlanda din luna aprilie. Dar, Polonia și Franța, în special, ar putea alege lideri populiști de dreapta care urăsc Uniunea Europeană atât de mult încât este greu de crezut că blocul comunitar va mai putea lua decizii în mod eficient.

Marine Le Pen, care are cele mai mari șanse să câștige alegerile din Franța de anul următor, vrea să reducă drastic fondurile cu care țara ei contribuie la bugetul UE și să limiteze semnificativ ajutorul oferit Ucrainei.

În momentul în care Europa are nevoie să ia o serie de decizii extrem de importante – în privința apărării, competitivității, comerțului și sprijinului pentru Ucraina – liderii ei ar putea deveni atât de absorbiți de campaniile electorale din țările lor încât vor evita deciziile grele multe luni de zile de acum înainte.

Editor : Raul Nețoiu