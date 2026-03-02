Anunțul CE, după reuniunea Colegiului pentru Securitate: prioritățile executivului Uniunii Europene în contextul războiului din Iran

Comisia Europeană anunţă, după reuniunea Colegiului pentru Securitate, că are ca priorităţi, sprijinirea statelor membre şi protejarea cetăţenilor UE împotriva consecinţelor negative ale evenimentelor din Orientul Mijlociu. Comisia consolidează monitorizarea riscurilor de perturbare a transporturilor, în special în jurul Strâmtorii Ormuz şi al Mării Roşii şi urmăreşte îndeaproape evoluţiile privind preţurile şi aprovizionarea şi va convoca săptpmâna viitoare un Grup operativ pentru energie cu statele membre. De asemenea, menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi o cooperare strânsă cu Europol şi statele membre privind eventualele riscuri la adresa securităţii interne.

„Colegiul pentru Securitate a analizat evoluţia situaţiei din Iran şi din Orientul Mijlociu, precum şi efectele asupra Uniunii Europene. Activitatea Comisiei va fi ghidată de două priorităţi: sprijinirea statelor membre şi protejarea cetăţenilor UE împotriva consecinţelor negative ale evenimentelor în desfăşurare din Iran şi din Orientul Mijlociu”, anunţă CE după şedinţa Colegiului, potrivit News.ro.

Comisia îşi intensifică sprijinul pentru eforturile statelor membre de evacuare şi repatriere, inclusiv prin Mecanismul de Protecţie Civilă al UE şi Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situaţii de Urgenţă, în strânsă cooperare cu delegaţiile UE.

De asemenea, Comisia consolidează monitorizarea riscurilor de perturbare a transporturilor, în special în jurul Strâmtorii Ormuz şi al Mării Roşii, şi intensifică coordonarea cu companiile aeriene, operatorii maritimi şi autorităţile naţionale.

În domeniul energiei, Comisia urmăreşte îndeaproape evoluţiile privind preţurile şi aprovizionarea şi va convoca un Grup operativ pentru energie cu statele membre, în colaborare cu Agenţia Internaţională a Energiei, prima reuniune fiind programată în această săptămână.

În ceea ce priveşte securitatea internă, Comisia menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi o cooperare strânsă cu Europol şi statele membre privind eventualele riscuri la adresa securităţii interne.

În domeniul migraţiei, Comisia îşi consolidează pregătirea printr-o monitorizare mai atentă a tendinţelor şi prin cooperare intensificată cu agenţiile relevante ale ONU şi cu ţările partenere.

Editor : B.E.