Anunțul Comisiei Europene în privința prețului motorinei în 2027. Bruxellesul pregătește schimbări majore în industria de rafinare

Comisia Europeană a avertizat miercuri că motorina va rămâne scumpă în 2027 şi a anunţat că a început să colaboreze cu industria de profil pentru a consolida rafinăriile europene, a reduce costul combustibililor şi a diminua dependenţa externă, relatează miercuri EFE.

„Aşa cum a semnalat Agenţia Internaţională pentru Energie, ne aşteptăm ca piaţa globală a motorinei să rămână ajustată în 2027, iar aceasta va menţine preţurile ridicate”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă comisarul european pentru energie şi locuinţe Dan Jorgensen.

O iarnă dificilă

Social-democratul danez a adăugat că „iarna aceasta va fi dificilă, va fi greu pentru cetăţenii noştri şi pentru economie în general”.

Comisarul Jorgensen a apărut împreună cu comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, după ce au avut un prim dialog strategic cu reprezentanţii industriei europene de rafinare pentru a studia cum să crească producţia de combustibili în UE, în special de motorină şi kerosen pentru aviaţie.

În ultimele două decenii, aproximativ un sfert din rafinăriile europene s-au închis, ceea ce a redus capacitatea de rafinare a UE cu aproximativ 10%, a menţionat comisarul european.

Jorgensen a subliniat că pieţele energetice au dat dovadă de o „rezilienţă notabilă” în ultimele luni şi că Europa a accelerat diversificarea aprovizionării, dar a avertizat că noua criză energetică reprezintă un „semnal de alarmă” asupra vulnerabilităţii blocului comunitar.

Bruxelles-ul va evalua acum propunerile prezentate de industrie pentru a creşte producţia instalaţiilor existente şi se va întâlni din nou cu sectorul la începutul anului viitor pentru a face bilanţul progreselor.

„În cele din urmă, trebuie să reducem preţurile combustibililor”, a subliniat Jorgensen, care a insistat că aceasta este o prioritate imediată pentru a uşura presiunea asupra companiilor şi a cetăţenilor europeni.

„Rafinarea este strategică”

Comisarul european a susţinut că măsurile care se iau nu ar trebui să se limiteze la a răspunde crizei actuale, ci să asigure, de asemenea, viabilitatea pe termen lung a unei industrii pe care o consideră strategică pentru economie şi securitatea continentului.

„Rafinarea este strategică: motorina şi combustibilul pentru aviaţie sunt esenţiale pentru mobilitate, pentru întreaga economie şi apărare”, a afirmat politicianul danez.

Pe termen lung, Bruxelles-ul intenţionează să stimuleze transformarea rafinăriilor europene pentru a face compatibilă securitatea aprovizionării cu obiectivele climatice ale UE.

„Privind spre viitor, rafinăriile şi noii actori din sector trebuie să înceapă o tranziţie către o producţie mai mare de biocombustibili şi combustibili sintetici”, a subliniat Jorgensen.

Responsabilul european a amintit că producţia de combustibili lichizi regenerabili a compensat deja parţial pierderea capacităţii de rafinare tradiţională şi a considerat că aceasta are un potenţial de creştere considerabil.

La rândul său, comisarul pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, a subliniat dimensiunea militară a securităţii energetice şi a amintit că aprovizionarea cu carburanţi reprezintă o parte esenţială a logisticii oricărei armate, deoarece „apărarea fără combustibil este imposibilă”.

„Bătăliile se câştigă cu infanteria, războaiele se câştigă cu logistica”, a declarat comisarul lituanian, parafrazându-l pe generalul american John J. Pershing, care a condus trupele americane în Europa în timpul Primului Război Mondial.

Comisia Europeană va continua să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei de rafinare pentru a elabora un plan de acţiune pentru transformarea sectorului.

Editor : Sebastian Eduard