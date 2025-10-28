Cei trei câini cu blana de un albastru strălucitor, descendenți ai animalelor de companie abandonate după dezastrul nuclear de acum 39 de ani, au fost surprinși rătăcind în Cernobîl.

Asociația care se ocupă de câinii rămași în orașul abandonat a precizat că sunt cel puțin trei câini care au blana în această culoare. Mai mult, reprezentanții ONG-ului au mai explicat că este posibil ca patrupezii să fi intrat în contact cu o substanță chimică.

Același ONG a mai adăugat că vrea să prindă animalele și să efectueze analize.

„O experiență cu totul unică despre care trebuie să discutăm. Câinii albaștri de la Cernobîl. Suntem pe teren pentru a prinde câini în vederea sterilizării și am dat peste trei câini care erau complet albaștri. Nu știm exact ce se întâmplă. Oamenii din oraș ne-au întrebat de ce câinii sunt albaștri. Nu știm motivul și încercăm să-i prindem pentru a afla ce se întâmplă. Cel mai probabil, au intrat în contact cu un fel de substanță chimică. Par foarte activi și, până în acest moment, nu am reușit să-i prindem”, a transmis organizația într-o postare pe Instagram.

Zona de siguranță de la Cernobîl găzduiește 700 de câini.

Editor : A.M.G.