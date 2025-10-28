Live TV

Video Apariție bizară la Cernobîl, după aproape 40 de ani de la dezastrul nuclear: câini cu blană albastră. Ipoteza unui ONG

Data publicării:
caine-blana albastra-cernobil
Imagine cu unul dintre câinii cu blana albastră de la Cernobîl. Foto: Captură video Instagram/dogsofchernobyl1

Cei trei câini cu blana de un albastru strălucitor, descendenți ai animalelor de companie abandonate după dezastrul nuclear de acum 39 de ani, au fost surprinși rătăcind în Cernobîl.

Asociația care se ocupă de câinii rămași în orașul abandonat a precizat că sunt cel puțin trei câini care au blana în această culoare. Mai mult, reprezentanții ONG-ului au mai explicat că este posibil ca patrupezii să fi intrat în contact cu o substanță chimică.

Același ONG a mai adăugat că vrea să prindă animalele și să efectueze analize.

„O experiență cu totul unică despre care trebuie să discutăm. Câinii albaștri de la Cernobîl. Suntem pe teren pentru a prinde câini în vederea sterilizării și am dat peste trei câini care erau complet albaștri. Nu știm exact ce se întâmplă. Oamenii din oraș ne-au întrebat de ce câinii sunt albaștri. Nu știm motivul și încercăm să-i prindem pentru a afla ce se întâmplă. Cel mai probabil, au intrat în contact cu un fel de substanță chimică. Par foarte activi și, până în acest moment, nu am reușit să-i prindem”, a transmis organizația într-o postare pe Instagram.

Zona de siguranță de la Cernobîl găzduiește 700 de câini.

Cum arată Cernobîl și Pripiat la 38 de ani de la dezastrul nuclear care a marcat omenirea

Filme și seriale despre dezastrul de la Cernobîl. Producții care descriu evenimentele tulburătoare trăite de oameni în anul 1986

