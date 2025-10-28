Asociația care se ocupă de câinii rămași în orașul abandonat a precizat că sunt cel puțin trei câini care au blana în această culoare. Mai mult, reprezentanții ONG-ului au mai explicat că este posibil ca patrupezii să fi intrat în contact cu o substanță chimică.
Același ONG a mai adăugat că vrea să prindă animalele și să efectueze analize.
„O experiență cu totul unică despre care trebuie să discutăm. Câinii albaștri de la Cernobîl. Suntem pe teren pentru a prinde câini în vederea sterilizării și am dat peste trei câini care erau complet albaștri. Nu știm exact ce se întâmplă. Oamenii din oraș ne-au întrebat de ce câinii sunt albaștri. Nu știm motivul și încercăm să-i prindem pentru a afla ce se întâmplă. Cel mai probabil, au intrat în contact cu un fel de substanță chimică. Par foarte activi și, până în acest moment, nu am reușit să-i prindem”, a transmis organizația într-o postare pe Instagram.
Zona de siguranță de la Cernobîl găzduiește 700 de câini.