Live TV

Video Apariție de senzație a lui Emmanuel Macron. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos

Data publicării:
emmanuel macron - davos
Emmanuel Macron a susținut un discurs la Davos. Foto: Profimedia

Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Emmanuel Macron a urcat pe scenă și și-a susținut discursul în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce cu câteva zile înainte apăruse în public cu un ochi roșu.

„Este o vreme a păcii, a stabilității și a predictibilității. Așa că haideți să încercăm să vorbim despre provocările importante ale lumii în câteva minute. 

Dar este clar că am ajuns într-o perioadă de instabilitate și dezechilibru atât din punct de vedere al securității și apărării, cât și al economiei. Uitați în ce situație am ajuns. 

Adică, există o trecere de la democrație la autocrație, mai multă violență”, a spus liderul de la Palatul Elysee în discursul său. 

Ulterior, a urmat o aluzie indirectă la președintele american Donald Trump. Subliniind că anul 2025 a fost marcat de mai multe războaie, liderul francez a afirmat: „Am auzit că unele dintre ele au fost soluționate”.

El a revenit la acest subiect spre finalul discursului său, care în rest a fost axat pe economie. „Nu este momentul pentru un nou imperialism sau un nou colonialism”, a spus Macron. „Este momentul cooperării pentru a rezolva aceste trei provocări globale pentru concetățenii noștri”.

„Preferăm respectul în locul intimidării”, a concluzionat acesta, conform Euronews. „Și preferăm statul de drept în locul brutalității”.

Discursul lui Macron la Davos vine în contextul în care Trump a publicat mesaje care arată confuzia liderului francez cu privire la Groenlanda și propunerea sa de a organiza joi o reuniune a G7 la Paris, la care ar participa și reprezentanți ruși.

Liderul american a postat capturi de ecran pe platforma sa Truth Social, arătând că Macron se oferă să găzduiască o întâlnire cu „ucrainenii, danezii, sirienii și rușii” și îl invită pe președintele SUA la cină la Paris.

Citește și:

Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a intra în „Consiliul pentru Pace”

Trump se îndreaptă spre Davos mai agresiv și mai ambițios ca niciodată (Axios)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
Digi Sport
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa”
china davos
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
ursula von der leyen davos
Ursula von der Leyen avertizează SUA: Tarifele între aliați sunt „o greșeală”. UE promite un răspuns „ferm, unit și proporțional”
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele”
Groenlanda pe harta
Trump anunţă o reuniune privind Groenlanda pe marginea Forumului de la Davos. „Trebuie să o avem”
Recomandările redacţiei
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru...
tancuri romanesti, armata romana, exercitii militare - Foto Capt. Daniel Nistor, Romanian Land Forces 2
Cum ar putea apăra România Republica Moldova în caz de război...
Edi Rama
Încă o țară europeană anunță că se alătură „Consiliului pentru Pace”...
ciucu primarie
Ciucu anunță „o primă soluție” pentru căldură și apă caldă în...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor: „Bugetul pe 2026 nu prevede creșteri de TVA și nici modificări ale pensiilor magistraților”
Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?”
Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80...
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei politice
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Vremea schimbă foaia! Luna februarie aduce surprize uriaşe de la meteo, ce se întâmplă după episodul de ger
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri neadevărate”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”