Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Emmanuel Macron a urcat pe scenă și și-a susținut discursul în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce cu câteva zile înainte apăruse în public cu un ochi roșu.

„Este o vreme a păcii, a stabilității și a predictibilității. Așa că haideți să încercăm să vorbim despre provocările importante ale lumii în câteva minute.

Dar este clar că am ajuns într-o perioadă de instabilitate și dezechilibru atât din punct de vedere al securității și apărării, cât și al economiei. Uitați în ce situație am ajuns.

Adică, există o trecere de la democrație la autocrație, mai multă violență”, a spus liderul de la Palatul Elysee în discursul său.

Ulterior, a urmat o aluzie indirectă la președintele american Donald Trump. Subliniind că anul 2025 a fost marcat de mai multe războaie, liderul francez a afirmat: „Am auzit că unele dintre ele au fost soluționate”.

El a revenit la acest subiect spre finalul discursului său, care în rest a fost axat pe economie. „Nu este momentul pentru un nou imperialism sau un nou colonialism”, a spus Macron. „Este momentul cooperării pentru a rezolva aceste trei provocări globale pentru concetățenii noștri”.

„Preferăm respectul în locul intimidării”, a concluzionat acesta, conform Euronews. „Și preferăm statul de drept în locul brutalității”.

Discursul lui Macron la Davos vine în contextul în care Trump a publicat mesaje care arată confuzia liderului francez cu privire la Groenlanda și propunerea sa de a organiza joi o reuniune a G7 la Paris, la care ar participa și reprezentanți ruși.

Liderul american a postat capturi de ecran pe platforma sa Truth Social, arătând că Macron se oferă să găzduiască o întâlnire cu „ucrainenii, danezii, sirienii și rușii” și îl invită pe președintele SUA la cină la Paris.

