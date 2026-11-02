Apel la o „zi neagră” în universitățile din Franța. Elevii și studenții anunță noi blocaje: „Guvernul nu vrea să ne asculte?”

Elevii și studenții din Franța anunță noi proteste și blocaje în licee și universități, pe fondul unui conflict cu guvernul care durează de peste o lună. Marți, 3 noiembrie, studenții au convocat o „zi neagră” în universități, iar joi, 5 noiembrie, elevii și studenții sunt chemați să participe la greva sindicală pentru apărarea puterii de cumpărare și a serviciilor publice.

Uniunea Naţională a Studenţilor din Franţa (UNEF) a cerut luni organizarea unei „zile negre„ în universităţi marţi, cu adunări şi blocaje, precum şi o mobilizare masivă pe străzi joi odată cu greva sindicală pentru apărarea puterii de cumpărare şi a serviciilor publice.

„Guvernul nu vrea să ne asculte? Atunci, pe 3 noiembrie, zi neagră în universităţi. Participaţi la adunări şi blocaţi-vă facultăţile! Pe 5 noiembrie, să ieşim în stradă masiv!”, a scris organizaţia într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Acest apel se adaugă altora lansate de organizaţii ale studenţilor şi elevilor de liceu, care au anunţat blocaje pentru luni, marţi şi joi, precum şi participarea lor la greva generală din 5 noiembrie convocată de sindicatele franceze.

Revenirea la cursuri, după o pauză de două săptămâni ocazionată de vacanţa de toamnă, a fost relativ calmă luni, blocajele fiind „reziduale”, după cum s-a exprimat ministrul francez al educaţiei, Edouard Geffray.

Acesta a recunoscut dreptul la proteste, dar a avertizat că niciun elev nu poate să-şi împiedice colegii să participe la cursuri, mai ales pe cei care se pregătesc pentru examenele de bacalaureat şi de admitere la facultate.

La rândul său, premierul Sebastien Lecornu şi-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni din nou cu reprezentanţii elevilor de liceu săptămâna viitoare,

Noile proteste au loc la o săptămână după ce guvernul a anunţat mai multe măsuri pentru a răspunde cererilor formulate de elevi, în special o mai mare transparenţă în criteriile de acceptare şi respingere a candidaturilor prin intermediul Parcoursup, platforma pentru admiterea în universităţi, eliminarea scrisorilor de motivaţie, renovarea infrastructurii liceale învechite şi o reducere a numărului de elevi în clase.

Ministrul educaţiei a susţinut că guvernul nu poate face mai mult, având în vedere că alegerile prezidenţiale sunt peste şase luni şi marja de manevră în bugetul pentru anul viitor este limitată.

„Nu văd cum am putea face mai mult imediat”, a spus el, răspunzând cererilor organizaţiilor elevilor şi studenţilor privind o investiţie suplimentară de 10 miliarde de euro în educaţie şi desfiinţarea Parcoursup.

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Editor : M.I.