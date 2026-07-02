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Aproape 1,2 milioane de migranți au aplicat pentru statut legal în Spania. Programul guvernului Sanchez stârnește controverse

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Barcelona Sets Up Hall 2 At Fira De MontjuÃ¯C For The ''Second Phase'' Of The Regularisation Process
Migranții proveniți din America Latină au reprezentat 67% din totalul cererilor. Sursa foto: Profimedia Images
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Aproape 1,2 milioane de migranți fără acte au cerut statut legal în Spania, în cadrul unui program amplu lansat de guvernul socialist condus de Pedro Sánchez. Măsura, salutată de mediul de afaceri pentru că ar putea acoperi deficitul de forță de muncă, este criticată dur de opoziția conservatoare și de extrema dreaptă, care susțin că va încuraja imigrația ilegală.

Aproape 1,2 milioane de migranți fără acte au solicitat obținerea unui statut legal în Spania în cadrul unui program care contrazice tendința europeană de înăsprire a măsurilor împotriva imigrației ilegale, potrivit datelor finale publicate joi, relatează Euronews.

Guvernul socialistului Pedro Sánchez, unul dintre principalii susținători ai unor politici de imigrație mai deschise, a lansat acest amplu program în luna aprilie, în timp ce mai multe state europene vecine adoptă măsuri mai stricte pe fondul presiunii exercitate de partidele de extremă dreapta aflate în ascensiune.

În total, au fost depuse 1.174.978 de cereri între mijlocul lunii aprilie și 30 iunie, data la care s-a încheiat perioada de înscriere. Peste 600.000 dintre acestea sunt deja în curs de procesare, a declarat secretarul de stat pentru migrație, Pilar Cancela, într-o conferință de presă susținută la Madrid.

Migranții proveniți din America Latină au reprezentat 67% din totalul cererilor, iar cetățenii columbieni singuri au însumat 25,9% din total. Pe locul al doilea s-au situat cetățenii statelor africane, cu 22,9% din cereri. După Columbia, cele mai reprezentate țări de origine au fost Marocul, cu 13,3% din cereri, Venezuela, cu 11,8%, și Peru, cu 8,8%.

Majoritatea covârșitoare a solicitanților sunt tineri: opt din zece au sub 45 de ani. Totodată, 57% dintre aplicanți sunt bărbați, iar 43% femei. Numărul total al cererilor nu arată și că toate aceste persoane vor obține statut legal. Estimările inițiale indicau că aproximativ 500.000 de migranți ar putea fi regularizați.

Solicitanții trebuie să demonstreze că nu au antecedente penale și că au locuit în Spania cel puțin cinci luni consecutive înainte de 1 ianuarie. Autoritățile au la dispoziție trei luni pentru a analiza dosarele și pentru a decide dacă acordă un permis de muncă și de ședere valabil exclusiv pe teritoriul Spaniei.

Pedro Sánchez a subliniat în repetate rânduri beneficiile imigrației și ale programului de regularizare pentru domenii precum construcțiile, care au nevoie de forță de muncă suplimentară.

Mediul de afaceri din Spania a salutat această inițiativă, însă opoziția conservatoare și cea de extremă dreapta critică dur măsura, susținând că aceasta ar putea încuraja noi valuri de imigrație ilegală.

Editor : M.I.

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