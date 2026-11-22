Aproape 5.000 de militari, dintre care 2.800 din 11 țări europene care susțin Ucraina și aproximativ 2.000 de soldați polonezi, participă la un amplu exercițiu militar în Polonia. Manevrele, desfășurate sub denumirea „Coaliția 26.2”, urmăresc să testeze capacitatea statelor europene de a mobiliza, transporta și proteja o forță internațională care ar putea fi desfășurată în Ucraina după încheierea unui armistițiu, fără implicarea directă a Statelor Unite. Exercițiul are loc în apropierea zonelor în care s-au prăbușit trei obiecte care au pătruns în spațiul aerian polonez, unul dintre acestea ajungând la aproximativ 30 de kilometri de poligonul militar.

Aproape 5.000 de militari se pregătesc pentru o posibilă misiune în Ucraina

Polonia găzduiește zilele acestea cel mai amplu exercițiu militar organizat de Coaliția de Voință, formată din state europene care sprijină Ucraina.

La manevre participă 2.800 de militari din 11 țări europene, susținuți de aproximativ 2.000 de soldați polonezi. Exercițiul urmărește pregătirea unei eventuale intervenții internaționale în Ucraina, care ar putea avea loc numai după încheierea unui armistițiu.

Rolul unei astfel de forțe ar fi să contribuie la securizarea Ucrainei după război.

Exercițiul, denumit „Coaliția 26.2”, testează pentru prima dată în acest an capacitatea statelor europene de a mobiliza, transporta și proteja o forță militară internațională pe teritoriul ucrainean, fără participarea directă a Statelor Unite.

Nici NATO nu este implicată în organizarea sau desfășurarea manevrelor. Alianța Nord-Atlantică a fost informată despre exercițiu, însă nu participă în calitate de organizație militară.

Trei obiecte au pătruns în spațiul aerian polonez. Unul a căzut în apropierea poligonului militar

Exercițiul se desfășoară pe fondul unor incidente de securitate în Polonia, după ce trei obiecte au pătruns în spațiul aerian al țării și s-au prăbușit în zone diferite.

Potrivit informațiilor prezentate, unul dintre punctele în care au căzut obiectele se află la aproximativ 30 de kilometri, în linie dreaptă, de poligonul unde se antrenează militarii europeni.

Ministrul polonez al Apărării a susținut că incidentul nu a fost unul accidental și că rachetele rusești au explodat la câțiva kilometri de trupele europene aflate în Polonia.

Declarația vine în contextul în care exercițiul militar a provocat deja reacții critice din partea Moscovei.

Rusia consideră exercițiile militare o escaladare a conflictului din Ucraina

La începutul lunii noiembrie, Moscova a calificat drept „inacceptabile” exercițiile militare organizate de statele europene care susțin Ucraina.

Autoritățile ruse au susținut că aceste manevre reprezintă o escaladare a conflictului și le-au descris drept o intervenție directă a Occidentului în războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, scenariul exercițiului prevede desfășurarea unei forțe internaționale pe teritoriul ucrainean doar în eventualitatea unui armistițiu, cu scopul de a contribui la securitatea țării după încetarea ostilităților.

Manevrele urmăresc să evalueze capacitatea statelor europene de a organiza și susține o asemenea operațiune fără implicarea militară directă a Statelor Unite sau a NATO.

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Editor : Ș.A.