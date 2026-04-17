Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși, mii au fost răniți de la începutul războiului. Circa 20.000 au fost duși ilegal în Rusia

Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși și aproximativ 2.500 răniți de forțele ruse de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova. Numărul total al copiilor a căror sănătate a fost afectată de conflict se ridică în prezent la 3.156, a declarat joi Poliția pentru Minori din Ucraina într-o postare pe rețelele de socializare.

Oficialii spun că aceste cifre nu sunt definitive și pot crește pe măsură ce informațiile din zonele ocupate și de pe linia frontului sunt verificate, scrie TVP World.

Una dintre cele mai recente victime minore este un băiat de 12 ani care a fost ucis în timpul atacurilor rusești din timpul nopții asupra Kievului, joi.

Copii dispăruți

De la începutul invaziei, poliția pentru minori din Ucraina a primit, de asemenea, mii de sesizări privind copii dispăruți, 52.276 de minori fiind localizați cu succes și înapoiați până în prezent, se mai precizează în postare.

Moscova este acuzată că a răpit zeci de mii de copii ucraineni din 2022 și i-a transferat cu forța în Rusia sau în teritoriile ocupate de Rusia, unde ar fi plasați în familii rusești și instituții de plasament și supuși unei reeducări sistematice.

Oficialii ucraineni estimează că aproximativ 20.000 de copii au fost luați ilegal, dintre care doar aproximativ 2.000 au fost repatriați până în prezent.

Eforturile de a-i aduce înapoi pe copii au constituit o chestiune cheie în discuțiile privind posibile acorduri de pace și schimburi umanitare, deși negocierile mai ample dintre Moscova și Kiev rămân în impas.

Comentând problema duminică, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat:

„Rusia modifică sistematic documentele copiilor ucraineni, plasându-i în familii de plasament, inclusiv în regiuni îndepărtate ale Rusiei. Mai mult, încearcă să le șteargă identitatea prin diferite mijloace.

„Și mai cinic, instrumentalizează copiii în acest război — folosindu-i ca pârghie în negocieri”, a adăugat el într-o postare pe X după o întâlnire cu Vanessa Frazier, reprezentanta specială a ONU pentru copii și conflictele armate.

Crimă împotriva umanității

În 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, comisarul rus pentru drepturile copiilor, pentru presupusa lor responsabilitate în deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni din zonele ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă.

Luna trecută, Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Ucraina a concluzionat că deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni de către Rusia, precum și „dispariția lor forțată”, constituie crime împotriva umanității.

Anchetatorii au declarat că au documentat peste 1.200 de cazuri individuale de copii, dar consideră că numărul real este mult mai mare.

Moscova a respins în repetate rânduri acuzațiile de deportare forțată a copiilor ucraineni, afirmând că aceștia au fost evacuați din zonele de conflict pentru siguranța lor și insistând că procedurile sunt legale în conformitate cu legislația rusă, fiind o formă de protecție a bunăstării copiilor în timp de război.

