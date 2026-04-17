Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși, mii au fost răniți de la începutul războiului. Circa 20.000 au fost duși ilegal în Rusia

Un părinte își strânge la piept copilul în așteptarea evacuării dintr-o localitate din regiunea Donețk. Foto: Profimedia
Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși și aproximativ 2.500 răniți de forțele ruse de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova. Numărul total al copiilor a căror sănătate a fost afectată de conflict se ridică în prezent la 3.156, a declarat joi Poliția pentru Minori din Ucraina într-o postare pe rețelele de socializare.

Oficialii spun că aceste cifre nu sunt definitive și pot crește pe măsură ce informațiile din zonele ocupate și de pe linia frontului sunt verificate, scrie TVP World.

Una dintre cele mai recente victime minore este un băiat de 12 ani care a fost ucis în timpul atacurilor rusești din timpul nopții asupra Kievului, joi.

De la începutul invaziei, poliția pentru minori din Ucraina a primit, de asemenea, mii de sesizări privind copii dispăruți, 52.276 de minori fiind localizați cu succes și înapoiați până în prezent, se mai precizează în postare.

Moscova este acuzată că a răpit zeci de mii de copii ucraineni din 2022 și i-a transferat cu forța în Rusia sau în teritoriile ocupate de Rusia, unde ar fi plasați în familii rusești și instituții de plasament și supuși unei reeducări sistematice.

Oficialii ucraineni estimează că aproximativ 20.000 de copii au fost luați ilegal, dintre care doar aproximativ 2.000 au fost repatriați până în prezent.

Eforturile de a-i aduce înapoi pe copii au constituit o chestiune cheie în discuțiile privind posibile acorduri de pace și schimburi umanitare, deși negocierile mai ample dintre Moscova și Kiev rămân în impas.

Comentând problema duminică, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat:

„Rusia modifică sistematic documentele copiilor ucraineni, plasându-i în familii de plasament, inclusiv în regiuni îndepărtate ale Rusiei. Mai mult, încearcă să le șteargă identitatea prin diferite mijloace.

„Și mai cinic, instrumentalizează copiii în acest război — folosindu-i ca pârghie în negocieri”, a adăugat el într-o postare pe X după o întâlnire cu Vanessa Frazier, reprezentanta specială a ONU pentru copii și conflictele armate.

În 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, comisarul rus pentru drepturile copiilor, pentru presupusa lor responsabilitate în deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni din zonele ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă.

Luna trecută, Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Ucraina a concluzionat că deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni de către Rusia, precum și „dispariția lor forțată”, constituie crime împotriva umanității.

Anchetatorii au declarat că au documentat peste 1.200 de cazuri individuale de copii, dar consideră că numărul real este mult mai mare.

Moscova a respins în repetate rânduri acuzațiile de deportare forțată a copiilor ucraineni, afirmând că aceștia au fost evacuați din zonele de conflict pentru siguranța lor și insistând că procedurile sunt legale în conformitate cu legislația rusă, fiind o formă de protecție a bunăstării copiilor în timp de război.

 

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski la birou
Zelenski susține că „Rusia va încerca din nou să implice Belarusul” în război și avertizează că Ucraina e gata să-și apere teritoriul
Papa Leone In Camerun All'Incontro Con Le AutoritĂ , La SocietĂ  Civile E Il Corpo Diplomatico
Îndemnul papei Leon în Camerun, la o liturghie la care au participat 120.000 de persoane: „Respingeți orice formă de abuz sau violență”
sistem Panțir-S1 SAM
Momentul în care forțele ucrainene au distrus un sistem rus de apărare aeriană Panțir-S1 în apropiere de Mariupol
The Druzhba oil pipeline.
Fluxul de petrol rusesc spre Ungaria, prin conducta Drujba, ar putea fi pornit săptămâna viitoare, anunță Peter Magyar
Bulgaria Election
Bulgaria, bombardată de propaganda pro-rusă în ajunul alegerilor
Recomandările redacţiei
radu burnete
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul consilierului...
simion georgescu 2
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind...
Ultimele știri
Bogdan-Ioachim Bulete a fost revocat de Ilie Bolojan din funcția de guvernator Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. Cine preia postul
„Respingeți violența care înșeală promițând câștiguri ușoare”. Papa Leon denunță utilizarea AI pentru a alimenta „conflicte și temeri”
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Nu am auzit vreun antreprenor pe unde am fost, în ţară, să ceară căderea Guvernului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cine se află în spatele companiei străine interesate de fabrica de armament de la Cugir. Unul din afaceriști...
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...