„Ar fi trebuit să aștepte rezultatul alegerilor”. Temeri în rândul criticilor europeni ai lui Orban: UE a căzut într-o capcană

Probabil că de pe vremea când Margaret Thatcher era la putere liderii UE nu au mai fost atât de indignați de unul dintre colegii lor cum au fost săptămâna trecută, când Victor Orban a blocat din nou un împrumut crucial de 90 de miliarde de euro destinat finanțării efortului de război al Ucrainei. Desigur, limbajul nu a fost la fel de colorat ca cel folosit uneori în legătură cu „Doamna de Fier” a Marii Britanii, notează Politico, oferind ca exemplu un incident în care Jacques Chirac se plângea de Margaret Thatcher.

Totuși, nu s-a putut ascunde intensitatea furiei manifestate la reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută, Orban fiind personajul negativ al situației, întrucât liderul maghiar a refuzat din nou cu încăpățânare să aprobe ajutorul financiar vital pentru Ucraina. El a afirmat că va face acest lucru doar atunci când petrolul rusesc va curge nestingherit spre Ungaria prin conducta Drujba, avariată în urma unui atac aerian rusesc. Premierul maghiar acuză Kievul că trage de timp în ceea ce privește reparațiile la această conductă; liderul ucrainean neagă acest lucru.

„Niciodată nu am auzit critici atât de dure la adresa cuiva la un summit al UE”, a declarat ulterior reporterilor prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

Oricât de furioși ar fi pe Orban, unii dintre cei mai fervenți critici europeni ai săi se tem că liderii UE au căzut într-o capcană pe care acesta a pregătit-o cu grijă și a sincronizat-o perfect pentru ultima etapă a alegerilor parlamentare maghiare, care se desfășoară într-o luptă strânsă. Ei se tem că liderii UE i-au sporit involuntar șansele electorale prin faptul că s-au aliat împotriva lui și i-au permis să se prezinte în țara sa ca fiind singurul om capabil să protejeze interesele maghiare, un argument preferat al său.

„UE ar fi trebuit să aștepte rezultatul alegerilor din Ungaria”, a declarat europarlamentarul francez Chloe Ridel pentru sursa citată. „Orban nu stă prea bine în sondajele de opinie. Și, evident, face tot posibilul să lupte până la capăt, iar ei ar fi trebuit să evite confruntarea legată de împrumutul pentru Ucraina, să amâne conflictul și să nu-i permită să obțină ceea ce își dorea în mod clar”, a adăugat ea.

În calitate de copreședintă a Intergrupului pentru combaterea corupției din cadrul Parlamentului European, Ridel susține că, în cazul în care acesta va obține o nouă victorie electorală luna viitoare, UE ar trebui să suspende toate fondurile comunitare destinate Ungariei, pentru a o sancționa pentru regresul democratic, și să ia în considerare opțiunea extremă de a retrage drepturile de vot în cadrul UE ale Ungariei conduse de Orban.

Dar, în opinia ei, cel mai bine ar fi să păstreze tăcerea deocamdată, având în vedere că supremația politică a liderului maghiar de lungă durată este pusă sub semnul întrebării pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, partidul său, Fidesz, fiind devansat în sondajele de opinie de partidul Tisza al rivalului său, Peter Magyar. De ce să-i facem jocul lui Orban și să-i oferim ocazia de a-și mobiliza baza electorală, de a organiza o mobilizare în jurul steagului și, eventual, de a-i convinge pe alegătorii indeciși să voteze pentru Fidesz?

Strategia electorală a lui Viktor Orban

Cu siguranță, în momentul în care a părăsit Bruxelles-ul după summitul de vineri dimineață, premierul ungar nu părea descurajat sau tulburat de înfrângerea suferită. În mod revelator, a afișat câteva zâmbete în timp ce le spunea reporterilor că tot ce puteau face liderii UE era să „lanseze câteva amenințări și apoi să realizeze că nu vor avea efect”. El a adăugat: „Nu au existat argumente din partea lor împotriva cărora să nu avem un argument mai puternic. Nu au spus lucruri frumoase, dar nu au putut invoca nimic pentru care Ungaria să poată fi blamată din punct de vedere moral, juridic sau politic.”

Toate acestea se încadrează perfect în strategia electorală a lui Orban, potrivit lui Michael Ignatieff, fostul om politic canadian. El a urmărit îndeaproape scena politică maghiară în calitate de profesor de istorie la Universitatea Central-Europeană, care își avea sediul la Budapesta până când a fost forțată să se mute de către Orban, iar acum își are sediul la Viena.

„Întotdeauna există riscul să cazi într-o capcană cu Orban. El luptă pentru supraviețuirea sa politică”, a declarat Ignatieff pentru Politico. Totuși, el nu le reproșează liderilor UE poziția pe care au adoptat-o săptămâna trecută. „Nu sunt în măsură să critic Comisia, Consiliul sau pe oricine altcineva. Trebuie să ținem minte că Orban s-a opus Bruxelles-ului luni, marți, miercuri, joi și vineri timp de 16 ani, iar sâmbăta și duminica a încasat cecurile. Asta e jocul, nu-i așa? Nu cred că UE poate face ceva în această privință, indiferent de abordare. Dacă adoptă o atitudine conciliantă, el va continua să fie dur”, a adăugat el.

Cele patru campanii electorale anterioare ale lui Orban s-au axat toate pe ideea că Ungaria se confruntă cu o amenințare externă sumbră și periculoasă, el prezentându-se drept omul destinului — singurul capabil să protejeze țara asediată, înconjurată de dușmani complici.

Acești adversari au fost, pe rând, stăpânii anonimi ai universului financiar, instituțiile internaționale, elitele transnaționale de stânga și, desigur, întotdeauna Uniunea Europeană. „Cunoaștem prea bine natura acestor camarazi binevoitori neinvitați și îi recunoaștem chiar și atunci când, în loc de uniforme cu epoleți, poartă costume bine croite”, a declarat Orban odată, când modificările sale controversate aduse Constituției Ungariei au fost contestate de UE.

Deși figurile marcante ale mișcării MAGA nu s-au sfiit în ultimele săptămâni să se mobilizeze pentru a-și susține cel mai loial aliat ideologic european — săptămâna aceasta, Reuters a relatat că vicepreședintele SUA, JD Vance, ar putea fi trimis la Budapesta în încercarea de a-i oferi lui Orban un impuls electoral. Însă liderii UE s-au arătat, până săptămâna trecută, mai circumspecți și mai atenți în efortul de a se menține deasupra luptei electorale, pentru a evita acuzațiile de amestec în alegeri.

„S-a ținut de cuvânt”

Deși a negat că Orban ar fi atras în vreun fel liderii UE într-o capcană, europarlamentarul Fidesz Andras Laszlo a recunoscut că această confruntare ar putea foarte bine să-l ajute pe liderul maghiar să-și asigure al cincilea mandat consecutiv de prim-ministru. „Domnul Orban s-a ținut de cuvânt. Nu este asta ceea ce își dorește fiecare cetățean de la politicieni?” Și, cu o notă de sofism, el a declarat pentru sursa citată: „Nu reacția partenerilor din UE ne-ar putea ajuta în aceste alegeri, ci faptul că domnul Orbán și-a menținut poziția și nu a cedat presiunii.”

Laszlo îl învinuiește pe Volodimir Zelenski pentru incident, susținând că președintele ucrainean refuză în mod intenționat să repare conducta de petrol „din motive politice, pentru a se amesteca în alegeri, a crea haos și a stârni teamă, în speranța că maghiarii se vor întoarce împotriva lui Orban”.

Încă din vară, Orban s-a străduit, desigur, să-l prezinte pe Magyar drept o marionetă a UE și chiar ca un agent de influență ucrainean care dorește să împingă Ungaria în război. Descrierea lui Magyar, deputat în Parlamentul European, ca instrument al Bruxelles-ului este falsă, scrie Politico. Deputații din Tisza au votat în Parlamentul European împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, iar Magyar se arată, de asemenea, critic față de accelerarea procesului de aderare a Kievului la UE.

Cu toate acestea, premierul ungar continuă să-l descrie pe Magyar drept omul de la Bruxelles. „În concordanță cu Bruxelles și Kiev, în loc de un guvern național, ei [Tisza] vor să instaureze la putere în Ungaria un guvern pro-ucrainean. De aceea nu apără interesele poporului maghiar și ale Ungariei”, a susținut Orban într-o postare pe Facebook săptămâna trecută.

Și, având în vedere controlul pe care îl exercită asupra mass-mediei tradiționale din Ungaria, strategia sa de a prezenta UE, poporul maghiar și Ucraina ca un singur inamic colectiv ar putea să-și atingă scopul — cel puțin în districtele rurale pe care Orban trebuie să le păstreze dacă vrea să-și contrazică criticii și să obțină o nouă victorie.

Dar dacă va face acest lucru pe fondul confruntării de săptămâna trecută cu alți lideri ai UE, va fi o „victorie a la Pirus pentru el”, a declarat Peter Kreko, directorul Institutului Political Capital, un think tank și o firmă de consultanță politică cu sediul la Budapesta.

„Orban poate folosi acest lucru în campanie pentru a-și demonstra lupta împotriva Bruxelles-ului pe plan intern, dar dacă rămâne la putere, Consiliul va adopta o atitudine fermă. Este o situație nefavorabilă pentru UE în prezent, dar va fi mult mai gravă pentru Ungaria pe termen mediu și lung — dacă Orban rămâne la putere”, a declarat Kreko pentru Politico.

