„Arcul îndrăgostiților” din Italia s-a prăbușit de Valentine's Day: „Un cadou pe care nu și-l dorea nimeni”

Data publicării:
arcul indragostitilor din italia prabusit
„Arcul îndrăgostiților” s-a prăbușit. Foto: Profimedia

O faimoasă formațiune stâncoasă din Italia, numită „Arcul îndrăgostiților”, s-a prăbușit de Valentine's Day, după zile întregi de ploi torențiale și vânturi puternice, relatează BBC.

Formațiunea stâncoasă de la Sant'Andrea din Melendugno, Puglia, era o atracție turistică pentru cererile în căsătorie și un punct de reper popular pe coasta Adriaticii.

„Este un cadou de Ziua Îndrăgostiților pe care nu și-l dorea nimeni”, a declarat primarul din Melendugno, Maurizio Cisternino, pentru presa locală.

El a spus că este „o lovitură foarte dură” pentru regiune și pentru turism.

„Natura, care a creat arcul, l-a luat înapoi”, a adăugat el.

Trecătorii au observat pentru prima dată absența acestui reper natural duminică dimineața. Oficialii au sugerat că vremea severă adusă de furtuna Oriana – care a lovit sudul Italiei în ultimele zile – a accelerat eroziunea stâncii, provocând prăbușirea acesteia.

„Am pierdut una dintre caracteristicile definitorii ale regiunii noastre, un bun simbolic”, a declarat luni reporterilor, la fața locului, președintele regional al Pugliei, Antonio Decaro.

„Din păcate, procesele naturale sunt adesea accelerate de fenomene meteorologice, cum ar fi coada furtunii Oriana”, a spus el.

Decaro a afirmat că autoritățile trebuie să se concentreze pe încercarea de a încetini eroziunea coastelor și de a le conserva. Regiunea Salento, unde se afla arcul, este una dintre cele mai populare zone turistice din Italia.

