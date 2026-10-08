Arici în locul lui Winston Churchill. Banca Angliei anunţă animalele care vor apărea pe noile bancnote

Banca Angliei a anunţat animalele care vor inspira noua serie de bancnote britanice, după o consultare publică la care au participat aproximativ 500.000 de persoane. Papagalul de mare, bufniţa de hambar, bondarul de pământ şi ariciul european au fost preferaţii britanicilor. Noile imagini vor înlocui treptat portretele unor personalităţi precum Winston Churchill, Jane Austen, William Turner şi Alan Turing, anunță AFP, citată de Agerpres.

Ariciul european, bufniţa de hambar, bondarul de pământ şi papagalul de mare vor apărea pe viitoarele bancnote britanice, după ce au fost aleşi de aproximativ 500.000 de persoane în cadrul unei consultări publice organizate de Banca Angliei.

Cele patru animale au fost selectate dintr-o listă de 18 opţiuni. Decizia face parte dintr-un proiect prin care fauna şi flora britanică vor deveni elementele centrale ale unei noi serii de bancnote.

Schimbarea a provocat însă controverse în Marea Britanie. O parte a clasei politice s-a opus ideii ca personalităţi istorice şi culturale să fie înlocuite de imagini reprezentând animale şi plante.

Churchill, Austen şi Turing vor dispărea treptat de pe bancnote

Printre figurile care vor dispărea treptat de pe actualele bancnote se numără fostul premier Winston Churchill, prezent pe bancnota de 5 lire, romanciera Jane Austen, aflată pe bancnota de 10 lire, pictorul William Turner, prezent pe bancnota de 20 de lire, şi matematicianul Alan Turing, reprezentat pe bancnota de 50 de lire.

Proiectul a stârnit reacţii încă de la prima consultare publică, organizată anul trecut. Atunci, Banca Angliei a stabilit că natura britanică va constitui tema centrală a viitoarei serii.

Posibilitatea ca Churchill să fie înlocuit pe bancnota de 5 lire de un bursuc, o vidră sau un alt animal a generat critici din partea unor politicieni britanici.

Noile bancnote vor avea elemente de securitate moderne

Banca Angliei a anunţat că urmează etapa de proiectare şi producţie a noilor bancnote.

„Ne vom apuca acum de proiectarea, testarea şi producerea bancnotelor, combinând elementele vizuale anunţate astăzi cu caracteristici de securitate de ultimă generaţie şi cu cele mai recente progrese din ştiinţa materialelor”, a declarat Rhys Phillips, viitorul responsabil cu emisiunea de bancnote al Băncii Angliei.

Citește și: Cum a fost destructurată cea mai mare rețea de contrabandă cu telefoane din Marea Britanie

Procesul va dura câţiva ani. Noile bancnote vor fi introduse ulterior în circulaţie, astfel încât schimbarea nu va fi una imediată.

În ciuda schimbării imaginilor de pe verso, noile bancnote britanice vor continua să îl prezinte pe regele Charles al III-lea. În acelaşi timp, bancnotele care poartă efigia reginei Elizabeth a II-a vor rămâne în circulaţie şi îşi vor păstra statutul de mijloc legal de plată.

Citește și: Fostul premier Tony Blair îi cere lui Andy Burnham să pregătească revenirea Marii Britanii în UE

Editor : C.A.