În toată Europa, o tendință emergentă zguduie atât presupunerile educatorilor liberali, cât și pe cele ale factorilor de decizie. Tinerii care studiază în mai multe țări, vorbesc trei sau patru limbi și absolvă instituții recunoscute la nivel mondial se îndreaptă spre discursuri naționaliste. Nu toți, desigur, dar suficienți încât să dea de gândit, scrie Deniz Torcu, profesor asociat de globalizare, afaceri și mass-media la IE University, pe platforma The Conversation. În analiza sa, Torcu arată cum drumul spre inima tinerilor simpatizanți, dar nu numai, este ușurat de utilizarea unei povești care naște în receptor sentimentul de apartenență, iar printre exemple folosite apare și Călin Georgescu cu succesul său electoral ce poate fi explicat și prin utilizarea unui discurs construit în jurul identității ortodoxe, suveranității naționale și deosebirii spirituale față de liberalismul occidental.

Este din ce în ce mai clar că extrema dreaptă nu-i mai atrage doar pe cei lăsați în urmă de globalizare. Pe lângă resentiment și furie, ea a reușit să exploateze ceva mult mai primordial și elementar: sentimentul de apartenență.

Iar instituțiile europene nu au un răspuns.

Cifrele vorbesc de la sine. Alegerile pentru Parlamentul European din 2024 au înregistrat cel mai mare procentaj de voturi din istorie pentru partidele de extremă dreaptă, 27% din locuri – 191 din 720 – fiind acum deținute de deputați europeni aliniați cu grupările de extremă dreaptă.

Acesta nu a fost doar un vot de protest din partea periferiilor marginalizate din punct de vedere economic. Analiza studiului „European Election Studies 2024”, care a cuprins aproape 25.000 de alegători din 27 de țări, arată că sprijinul pentru extrema dreaptă în rândul tinerilor sub 30 de ani a depășit 21%, o cifră care a crescut constant în fiecare ciclu electoral începând din 1989.

În Germania, AfD a crescut de la 5% în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, la momentul înființării sale în 2013, la 19% în 2025. În Franța, Adunarea Națională a Marinei Le Pen a fost cel mai popular partid în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani în 2024. La nivelul tuturor grupelor de vârstă, partidele de extremă dreaptă reprezintă acum aproape 25% din totalul voturilor la nivel european.

Extrema dreaptă este aproape în totalitate eurosceptică și reprezintă o amenințare foarte reală la adresa integrității UE. Raportul „Marea Resetare” din 2025, susținut de partidele de extremă dreaptă din întreaga Europă, a prezentat o foaie de parcurs explicită și detaliată pentru demontarea UE din interior.

În ciuda acestei amenințări existențiale, răspunsul standard al UE a fost, în general, să facă referire la declarații privind valorile, la reforme instituționale și la asigurări economice. Niciuna dintre aceste măsuri nu se apropie măcar de a aborda întrebarea pe care mișcările naționaliste au învățat să o exploateze atât de abil: cine ești și unde îți este locul?

Vidul narativ al UE

Mișcările naționaliste nu câștigă pe baza platformelor politice, ci pe baza identității. Ele oferă o poveste – una ușor de înțeles din punct de vedere emoțional, înrădăcinată cultural și adesea exclusivistă – despre cine se consideră un adevărat european, un adevărat german, un adevărat francez. În contrast, UE oferă un pașaport, o piață, o monedă și un set de drepturi. Toate acestea sunt valoroase, dar nu constituie o poveste, cu atât mai puțin una convingătoare.

Aceasta nu este o observație nouă. Așa cum a susținut filosoful francez Étienne Balibar în cartea sa din 2004, „We, the People of Europe?” („Noi, poporul Europei? Reflecții asupra cetățeniei transnaționale”, n.r.), integrarea europeană a conținut întotdeauna o tensiune – între retorica universalistă a proiectului european și logicile excluzive ale națiunii, rasei și limbii pe care nu le-a înlăturat niciodată pe deplin.

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În ultimele decenii, UE a neglijat cultura, presupunând că apartenența culturală ar apărea ca un produs secundar natural al integrării politice și economice. Nu s-a întâmplat așa, iar absența unei strategii culturale autentice menite să construiască această apartenență a lăsat un vid narativ pe care extrema dreaptă l-a umplut treptat.

Ceea ce face ca eșecul actual să fie deosebit de frapant este faptul că Europa a înțeles, în momente anterioare, mizele culturale și a acționat decisiv în acest sens.

Capitalele culturale

Consiliul Europei a semnat Convenția culturală europeană în 1954, la doar nouă ani după sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acest acord a creat arhitectura instituțională pentru o diplomație culturală colectivă între statele europene. Motivația era explicită: reconstrucția politică și economică nu ar fi fost suficientă. Europa avea nevoie de un proiect cultural comun.

Cea mai durabilă expresie a acestui instinct a apărut în 1985, când ministra greacă a Culturii, Melina Mercouri, și omologul său francez, Jack Lang, i-au convins pe omologii lor din UE să înființeze ceea ce urma să devină programul „Capitala Europeană a Culturii”. Scopul declarat, așa cum recunoaște acum Comisia Europeană, era acela de a „consolida sentimentul de apartenență al cetățenilor europeni la un spațiu cultural comun” și de a pune în evidență caracteristicile culturale împărtășite de toți europenii.

Spectacolul de deschidere a programului TM2023 a fost urmarit de mii de oameni in Piata Unirii, vineri 17 februarie 2023, Timisoara. Foto: INQUAM PHOTOS / Virgil Simonescu

De când Atena a inaugurat inițiativa în 1985, peste 70 de orașe din mai mult de 30 de țări au deținut acest titlu. De la Florența la Istanbul, Glasgow, Cracovia, Valletta și Timișoara, fiecare oraș găzduiește un program de evenimente culturale cu durata de un an, menit în mod explicit să construiască un sentiment comun de identitate europeană. Evaluările independente confirmă în mod constant succesul programului în promovarea schimburilor interculturale și a implicării civice.

Ceea ce a caracterizat această perioadă anterioară a fost o înțelegere fundamental diferită a ceea ce însemna integrarea europeană. Fondatorii proiectului european – Schuman, Monnet, De Gasperi – erau perfect conștienți că structurile politice și economice aveau nevoie de legitimitate culturală pentru a supraviețui. Cultura nu era un element secundar sau o simplă notă de subsol a muncii mai grele. Era condiția prealabilă, fundamentul pe care se construia totul.

Oamenii participă la ceremonia de inaugurare a Capitalei Europene a Culturii în orașul Elefsina, la vest de Atena, Grecia, sâmbătă, 4 februarie 2023. Elefsina (Grecia), Timișoara (România) și Veszprém (Ungaria) sunt cele trei Capitale Europene ale Culturii pentru anul 2023 Foto: Profimedia

Însă astăzi, datele privind finanțarea UE relevă cât de puțină importanță acordă aceasta culturii. Programul „Europa Creativă”, principalul instrument de finanțare culturală al UE, funcționează cu un buget de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027. Suma poate părea semnificativă, dar reprezintă doar aproximativ 0,15% din bugetul total al UE.

În contrast izbitor, Culture Action Europe a documentat faptul că numai în 2024, Rusia a cheltuit peste 1 miliard de euro pe propagandă culturală – de trei ori mai mult decât întregul buget anual al programului „Europa creativă” al UE. Și asta fără a lua în calcul miliardele suplimentare pe care Rusia le-a cheltuit pe operațiuni de influențare a mass-mediei care vizează publicul european.

Pe scurt, Europa este depășită masiv din punct de vedere al cheltuielilor pe terenul care contează cel mai mult.

Peisajul mediatic

Peisajul mediatic din primii ani ai UE nu mai există. Oricât de imperfect și de segmentat la nivel național ar fi fost, mediul mediatic din anii 1960, 1970 și 1980 era unul în care erau posibile radiodifuzorii publici, referințele culturale comune și spațiile comune de sens atent selectate.

Astăzi, platformele algoritmice sunt principalul canal prin care tinerii europeni interacționează cu lumea. Dar aceste platforme nu sunt neutre din punct de vedere cultural. Ele sunt concepute pentru a maximiza implicarea emoțională, oferind narațiunilor naționaliste simple, care afirmă identitatea, un avantaj inițial încorporat.

Inițiative precum „Capitala Europeană a Culturii” au fost concepute pentru o lume diferită, una în care cultura circula prin orașe și instituții. Ele nu au fost niciodată adaptate pentru o lume în care cultura circulă prin fluxuri de știri.

Propriile date ale UE indică această neconcordanță. Un sondaj al Parlamentului European din 2021 privind tineretul a constatat că 64% dintre tineri folosesc Instagram și 25% folosesc TikTok ca surse principale de informații. Un sondaj Eurobarometru separat a constatat că 79% dintre tinerii europeni cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani folosesc influențatori sau creatori de conținut de pe rețelele sociale ca sursă principală de știri.

Un studiu din 2024 a arătat că, în perioada premergătoare alegerilor din 2024, partidele de extremă dreaptă au depășit în mod constant partidele mainstream în ceea ce privește indicatorii de implicare pe Facebook și Instagram în Germania, Suedia, Ungaria și Polonia. Acest lucru s-a datorat parțial faptului că conținutul lor negativ și provocator este recompensat structural de algoritmii actuali ai platformelor.

Erasmus și identitatea

Acesta nu este doar un eșec politic, ci și unul educațional. Semnele sunt vizibile pentru oricine predă într-un mediu internațional, consideră Deniz Torcu.

Profesoara spune că ceea ce observă ea insăși în clasa sa este complex. Studenții care au locuit în Berlin, au studiat în Copenhaga și au făcut stagii în Amsterdam vorbesc în continuare despre „oamenii noștri” și „cultura lor”. Această retorică sugerează că experiența mobilității a generat expunere fără integrare. Ei știu cum să gestioneze diferențele, dar nu sunt întotdeauna siguri ce anume, dacă există ceva, îi unește.

O mare parte din acest fenomen este înrădăcinată în modul în care studenții experimentează continentul. Cercetările privind schimburile de studenți identifică în mod constant ceea ce cercetătorii numesc un „efect de selecție”: studenții care pleacă în străinătate tind să fie deja pro-europeni înainte de a pleca. Prin urmare, schimburile precum programul Erasmus nu creează o identitate, ci doar o consolidează pe cea care exista deja.

Studenții care au cea mai mare nevoie de expunere la diversitatea europeană – cei aflați într-o situație economică precară, cu o mobilitate educațională redusă sau mai puternic înrădăcinați cultural în narațiunile naționale – sunt în mare parte absenți din aceste experiențe.

O analiză a modelelor de schimb Erasmus între 2008 și 2014 a constatat că fluxurile de studenți sunt puternic stratificate pe axele prestigiului academic și al capitalului economic. Universitățile dominante trimit studenți la universități dominante, reproducând ierarhiile existente în loc să le perturbe.

Aceasta înseamnă că sistemul educațional cosmopolit se adresează, în mare măsură, doar sieși. Chiar și la instituțiile cu cel mai înalt rang la nivel mondial, corpul studențesc poate fi divers din punct de vedere al naționalității, dar extrem de omogen din punct de vedere al clasei sociale. Când ne felicităm pentru faptul că formăm absolvenți cu o viziune globală, descriem adesea un segment al tineretului european care, de la bun început, nu a fost niciodată expus unui risc serios de a fi capturat de naționalism, scrie Torcu.

Întrebarea și mai incomodă este ce se întâmplă când chiar și acea parte începe să prezinte fisuri. Iar fisurile încep să apară. Cercetările privind identitatea europeană au arătat că studenții care au studiat în trei țări manifestă uneori mai multă resentiment față de „Bruxelles” și un atașament mai puternic față de specificul cultural național decât ar lăsa să se înțeleagă parcursul lor de viață.

Experiența internațională nu a generat loialitate cosmopolită. A generat ceva mai ambivalent: o familiaritate cu diferența care coexistă cu o sete de înrădăcinare pe care nicio instituție nu a reușit să o satisfacă. Mișcările naționaliste înțeleg această sete. Universitățile și școlile de afaceri, în mare parte, nu o înțeleg.

Cine ar putea umple acest vid astăzi?

Extrema dreaptă nu este singura capabilă să umple vidurile instituționale și narative ale Europei. Trei categorii de actori au mandatul, influența sau puterea de a schimba cursul cultural al continentului.

1. Instituțiile europene

Instituțiile UE au mandatul, dar le lipsesc resursele sau direcția. La sfârșitul anului 2024, Comisia Europeană a anunțat viitoarea sa „Busolă culturală”, descrisă de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, ca un cadru menit să aducă „o față umană proiectului european, astfel încât oamenii să se poată identifica cu acesta”.

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Această abordare este promițătoare, dar „Busola culturală” va avea sens doar dacă va fi susținută de resurse reale. Cu doar 0,15% din bugetul total al UE, „Europa creativă” nu este o strategie culturală, ci o simplă notă de subsol.

De asemenea, este nevoie de o schimbare de direcție. UE a conceput diplomația culturală aproape în întregime ca un instrument extern, proiectând valorile europene către țările terțe. Trebuie să facă același lucru și în interiorul granițelor Europei.

2. Erasmus+

Al doilea actor cu influență în acest domeniu este programul Erasmus+ al UE. În ciuda limitărilor sale, acest program rămâne cea mai puternică dovadă a conceptului de care dispune UE.

Cercetările publicate în Journal of Common Market Studies confirmă că participarea la Erasmus este asociată în mod semnificativ și pozitiv cu o identificare sporită ca european. Dar schimburile Erasmus nu creează identitatea europeană din nimic.

Tinerii care se îndreaptă spre AfD din Germania sau Adunarea Națională din Franța nu sunt, de obicei, foști participanți la Erasmus. Extinderea logicii programului Erasmus dincolo de universități, către formarea profesională, învățământul secundar și schimburile la nivel comunitar ar fi, probabil, investiția cu cel mai mare efect de levier pe care Europa ar putea-o face. Mobilitatea oferită de program nu este problema, ci aria sa de acoperire.

3. Universitățile și școlile de afaceri

Aceste instituții poartă o responsabilitate deosebită. Instituțiile globale de învățământ superior susțin în mod obișnuit că formează „cetățeni globali” și „lideri interculturali”. Însă credențialele cosmopolite și apartenența culturală autentică nu sunt același lucru.

Experiența de „europenitate” trebuie construită în mod deliberat, nu se poate presupune că va rezulta din simplul fapt al mobilității internaționale. O promoție de studenți care include douăzeci de naționalități nu reprezintă, în sine, o educație culturală – este doar o realizare organizațională impresionantă. Instituțiile care se poziționează ca formând următoarea generație de lideri europeni nu trebuie să ignore întrebarea referitoare la ceea ce ține, de fapt, Europa unită.

Orientarea culturală a Europei

Eurobarometrul din primăvara anului 2025 arată că 75% dintre europeni se simt cetățeni ai UE – un nivel record – și că aproape 60% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani au încredere în UE. Acestea sunt cifre încurajatoare, dar ascund o realitate mai complexă.

A te simți cetățean nu înseamnă același lucru cu a simți un sentiment de apartenență. Încrederea în instituții nu este echivalentă cu loialitatea culturală față de un proiect comun. Iar tocmai grupul demografic cel mai predispus să-și exprime încrederea în UE – tinerii europeni educați și mobili – este și cel a cărui formare culturală este lăsată aproape în întregime la voia întâmplării.

Extrema dreaptă a înțeles două aspecte cheie ale acestui moment. În primul rând, problema identității nu poate fi rezolvată prin prosperitate sau reglementare de drepturi. În al doilea rând, instituțiile care ignoră dimensiunea culturală a politicii vor fi întotdeauna depășite de mișcările care o îmbrățișează. Partidele de extremă dreaptă din Europa nu au câștigat 27% din locurile din Parlamentul European oferind o politică economică mai bună. Au câștigat oferind o poveste.

Cea mai frapantă dovadă recentă a venit din România, unde Călin Georgescu, un independent practic necunoscut, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. El și-a axat intens campania pe o narațiune culturală specifică platformei TikTok, construită în jurul identității ortodoxe, suveranității naționale și deosebirii spirituale față de liberalismul occidental.

Călin Georgescu și susținători ai săi la judecătoria sectorului 1 din București, 9 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin

Anularea ulterioară a alegerilor nu a șters realitatea de fond: o parte semnificativă a alegătorilor români, mulți dintre ei tineri, găsiseră într-o poveste culturală ceea ce nu puteau găsi în programul niciunui partid existent. România este un caz extrem, dar nu unul izolat. În absența unei narațiuni culturale europene cu greutate emoțională, alte narațiuni vor umple acest spațiu.

Lecții din China și Rusia

Există, de asemenea, o dimensiune geopolitică pe care politica culturală a UE a fost prea lentă în a o recunoaște. În timp ce cheltuielile culturale ale blocului rămân în urmă, Rusia cheltuiește miliarde pe propagandă, îndreptată parțial către publicul din interiorul Europei.

Într-o cu totul altă manieră, China își gestionează vasta rețea de centre educaționale „Institutul Confucius”, care promovează cultura și limba chineză în universitățile și orașele din întreaga Europă.

Între timp, propriile instituții culturale ale UE dezbat dacă au vreun mandat de a acționa în ceea ce privește sentimentul de apartenență internă. UE a tratat diplomația culturală ca pe un element de rafinament, o modalitate de a proiecta valori în exterior odată ce munca mai grea a politicii a fost deja realizată. Deși abordările lor variază, rivalii geopolitici ai Europei tratează cultura ca pe o infrastructură, la fel de fundamentală pentru influență precum sunt drumurile pentru comerț.

Există, de asemenea, o urgență care depășește ciclurile electorale. Culture Action Europe a remarcat că extrema dreaptă, acum bine reprezentată în Comisia pentru cultură și educație a Parlamentului European, remodelează deja termenii dezbaterii culturale în cadrul instituțiilor UE. Aceasta normalizează limbajul „propagandei de gen”, pune sub semnul întrebării finanțarea proiectelor privind migrația și promovează o viziune asupra culturii europene care este națională și exclusivistă, mai degrabă decât pluralistă și incluzivă.

O nevoie urgentă de diplomație culturală

Conform Raportului privind democrația 2026 al Institutului V-Dem, aproape un sfert dintre țările lumii se aflau în proces de autocratizare în 2025, dintre care câteva în Europa.

Fereastra de oportunitate pentru o strategie culturală diferită se îngustează. Fiecare an care trece fără o astfel de strategie este un an în care infrastructura sentimentului de apartenență este fie construită de cei care au cel mai puțin interes într-o Europă cu adevărat comună, fie demontată de cei care au un interes activ în a vedea UE fragmentându-se și eșuând.

Fiind în fruntea efortului cultural al Europei din perioada postbelică, Melina Mercouri a înțeles ceva ce actuala conducere a UE pare să fi uitat: că pretenția Europei la loialitatea oamenilor nu se poate baza doar pe realizări tehnocratice. Ea trebuie să se adreseze identității lor.

Întrebarea nu este dacă diplomația culturală este un instrument prea „moale” pentru momentul actual. Întrebarea este dacă Europa își poate permite să continue să ignore singura armă pe care adversarii săi au folosit-o dintotdeauna.

Editor : B.E.