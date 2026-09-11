Live TV

Armata de boţi a lui Putin vizează alegerile din Germania şi Franţa. Avertismentul şeful agenţiei suedeze pentru Apărare Psihologică

Data publicării:
Hacker
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ținte Lupta împotriva maşinăriei de minciuni a lui Putin

Rusia reprezintă o ameninţare pentru viitoarele alegeri din cele mai mari democraţii europene, iar platformele de socializare trebuie să-şi intensifice lupta împotriva reţelelor de boţi ale Moscovei, a avertizat şeful agenţiei suedeze pentru combaterea dezinformării.

Într-un interviu acordat POLITICO, Magnus Hjort, directorul general al Agenţiei suedeze pentru Apărare Psihologică, a declarat că alegerile reprezintă o „oportunitate” pentru maşinăria de război informaţional a lui Vladimir Putin de a încerca să polarizeze şi să divizeze societăţile europene.

Principalul obiectiv al Kremlinului este să-i determine pe alegători să se îndoiască de oportunitatea continuării ajutorului financiar şi militar pentru Kiev, prin răspândirea unor informaţii false despre corupţia din Ucraina şi alte presupuse abuzuri, a adăugat el.

Hjort şi echipa sa nu cred că Moscova vizează alegerile parlamentare de duminică din Suedia - în parte pentru că în această ţară există un consens larg în privinţa politicii de sprijinire a Ucrainei.

În schimb, a spus el, Rusia se concentrează asupra unor ţări mai puternice în care urmează alegeri - inclusiv scrutinuri regionale în Germania şi alegerile prezidenţiale din Franţa - şi unde partidele de extremă dreapta considerate mai favorabile Moscovei ar putea obţine rezultate bune.

Ținte

„Evaluarea noastră este că Rusia acordă prioritate altor alegeri, altor ţări, unor ţări mai mari din Europa”, a declarat Hjort. „Urmează alegeri în Germania, la nivel regional şi local”, a adăugat el. „Anul viitor avem alegeri prezidenţiale în Franţa”, a adăugat el.

Declaraţiile lui Hjort vin după avertismente privind tentative ale Rusiei de a influenţa alegătorii din Germania în această lună, precum şi după controversele izbucnite înaintea alegerilor suedeze de duminică în legătură cu relaţiile unui oficial de extremă dreapta cu Moscova.

În Germania, îngrijorările privind războiul hibrid al Kremlinului sunt în creştere. Printre incidente se numără un atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig, precum şi postări şi videoclipuri false pe reţelele sociale, în care competitori electorali sunt acuzaţi în mod neadevărat de corupţie şi infracţiuni sexuale. Alte alegeri vor avea loc la Berlin şi în Mecklenburg-Pomerania Occidentală pe 20 septembrie, iar partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este cotat cu şanse la rezultate bune.

În Franţa, Marine Le Pen, al cărei partid, Adunarea Naţională, s-a confruntat în trecut cu critici privind simpatiile sale faţă de Rusia, conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidenţiale de anul viitor.

Actori susţinuţi de Rusia au vizat Suedia în ultimii ani prin campanii de dezinformare şi influenţă, inclusiv înaintea aderării ţării la NATO. Hjort a declarat că doreşte ca platformele de socializare să facă mai mult pentru a destructura reţelele de conturi automatizate care răspândesc dezinformare din străinătate şi desfăşoară campanii de influenţă.

Întrebat dacă este mulţumit de eforturile depuse de companii precum Meta, TikTok şi X pentru combaterea problemei, Hjort a răspuns: „De platforme? Nu. Cred că platformele ar trebui să facă mai mult pentru a-şi curăţa serviciile de aceste reţele de boţi. Aşadar, este loc de îmbunătăţiri.”

Giganţii reţelelor sociale au propria lor „agendă”, aceea „de a face bani”, a spus el. „Noi avem o agendă diferită. Vrem să scăpăm de reţelele de boţi care ne vizează democraţiile. Desigur, nici ei nu le vor pe platformele lor. Nu aceasta este problema, dar eliminarea lor presupune efort”, a explicat el.

Hjort a adăugat: „Trebuie să ne intensificăm eforturile. Trebuie să găsim modalităţi mai bune de a ne proteja democraţiile. Trebuie să colaborăm cu omologii noştri din ţările europene şi trebuie să găsim o modalitate de a avea un dialog mult mai eficient cu platformele.”

Lupta împotriva maşinăriei de minciuni a lui Putin

Hjort a declarat că agenţia sa observă un „flux constant” de manipulare şi ingerinţă informaţională din străinătate, provenind inclusiv din Rusia, China şi Iran.

În ultimele zile, echipa sa a găsit dovezi privind o tentativă de campanie de dezinformare aliniată intereselor Rusiei, care folosea aşa-numita metodă „Matrioşka” sau „păpuşa rusească”. Aceasta urmăreşte să distragă atenţia verificatorilor de informaţii, jurnaliştilor şi altor persoane prin trimiterea unor e-mailuri în care li se spune, de exemplu, „Uitaţi ce fac ruşii”.

„Ideea este ca aceştia să preia informaţia, să meargă la videoclipul respectiv sau la orice alt material şi apoi să-l publice împreună cu o dezminţire, spunând «Acest lucru este fals», pierzându-şi astfel timpul verificându-l”, a explicat el.

Hjort consideră că cea mai bună metodă de a răspunde unor asemenea campanii este pur şi simplu să nu li se ofere atenţia pe care o caută.

„Multe dintre aceste lucruri trebuie ignorate”, în loc să se cadă în „capcana” Rusiei, a spus el. „Vor să vă implice, vor să vă înfurie, vor să vă agite. Vor să reacţionaţi, vor să distribuiţi informaţii care polarizează (...) Aşa că cel mai bine este să treacă neobservate”, a conchis specialistul.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
potra georgescu
3
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
4
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
parlament
5
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
Ion Țiriac s-a dus în biroul ministrului, dar acesta a ieșit și a exclamat: "Chemați toată presa!"
Digi Sport
Ion Țiriac s-a dus în biroul ministrului, dar acesta a ieșit și a exclamat: "Chemați toată presa!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
India BRICS Summit
Vladimir Putin a ajuns în India pentru summitul BRICS. Războaiele din Iran și Ucraina vor fi în centrul discuțiilor cu Xi și Modi
CIA website
CIA neagă informația conform căreia șeful agenției ar putea juca un rol mai important în procesul de pace din Ucraina
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Mark Rutte, mesaj înaintea alegerilor din Franța: NATO va rămâne „unită și puternică”. Avertismentul legat de Rusia
ECB Governing Council Meeting in Berlin - Press Conference
BCE crește dobânzile și avertizează că inflația va rămâne ridicată. Prețurile la energie pun din nou presiune pe economia Europei
vladimir putin langa comandanti militari
Putin a amânat pentru a 16-a oară termenul pentru ocuparea completă a Donbasului (Bloomberg)
Recomandările redacţiei
F-16 Polonia
Alertă la granița României: Ținte aeriene detectate lângă Vâlcove...
9/11
11 septembrie și teoriile conspirației: întrebările care au...
aur inquam george calin
„AUR are un avantaj”. Reacția lui Bolojan privind sondajul în care...
romani la ghisee
România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar...
Ultimele știri
Sisteme secrete folosite de Israel în uciderea în masă a civililor din Gaza, dezvăluite la Festivalul de Film de la Veneţia
Viața de student la cămin vs în chirie: diferențe uriașe de preț. Economist: „Pentru părinți e o misiune imposibilă”
Card european de sănătate sau asigurare de călătorie? Ce acoperă fiecare și care variantă este mai avantajoasă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Fecioara și schimbările pe care le aduce. Două zodii sunt direct vizate
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, dezvăluiri teribile despre Steaua. „Semnau 10 pentru o minge iar cadrele făceau vile...
editiadedimineata.ro
Europa, noua casă pentru centrele de date ale Google: investiție de 13 miliarde de euro în Finlanda pentru...
Fanatik.ro
Surpriză uriașă! Fotbalista în vârstă de 22 de ani a devenit antrenor principal. Galerie foto
Adevărul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Playtech
Ai cumpărat un apartament cu balconul închis înainte de ’90, dar modificarea nu apare în acte. Cine trebuie...
Digi FM
E de zeci de ani în centrul atenției, dar și ea intră în panică pe covorul roșu. Sandra Bullock: "Transpir și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii, în lacrimi. Știm finala feminină de la US Open 2026 articol scris de Digi Spo
Pro FM
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Artistul și-a dezvăluit diagnosticul: „De gradul 3!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
„Hristos n-a suferit atâtea!” Destinul tragic al lui Avram Iancu în ultimii ani ai vieții: „gol, flămând și...
Newsweek
Pensia pe card. În ce orașe și la ce bănci au fost virate sumele? Unde se percepe comision la retragere?
Digi FM
Miss Austria a murit la doar 22 de ani. Născută cu o malformaţie cardiacă, a suferit şapte operaţii pe cord...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Labradorul nu este pentru oricine. 4 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi înainte să-l iei acasă
Film Now
Russell Crowe, la plimbare pe canalele Veneției. Actorul, însoțit de iubita sa și de fiu. Cu ce proiect...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...