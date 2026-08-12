Armata germană raportează sute de survolări suspecte ale unor obiectivelor militare de către drone în ultimii ani

În ultimii ani, forţele armate germane, Bundeswehr, au raportat o creştere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează dpa.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operaţional al Forţelor Armate a declarat pentru grupul media RND, în comentarii publicate miercuri, că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanşat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, şi au rămas la un nivel ridicat.

Acesta a mai transmis că, în ultimii ani, au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional şi roiuri de drone.

Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania şi Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum, zi de zi, cu ameninţări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj şi sabotaj, a declarat acesta.

Săptămâna trecută, Bundeswehr a transmis că două drone au fost observate deasupra unei baze militare din Mechernich, în landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei. Cazul a fost preluat de poliţie.

Tot săptămâna trecută, o dronă echipată cu explozibili şi un detonator a declanşat o alertă de securitate pe Aeroportul Leipzig/Halle, unde a fost găsită lângă o aeronavă de transport ucraineană.

Parchetul Federal al Germaniei a preluat ancheta în acest caz.

Editor : Sebastian Eduard