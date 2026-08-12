Live TV

Armata germană raportează sute de survolări suspecte ale unor obiectivelor militare de către drone în ultimii ani

Data publicării:
Drone Germania
Amenințări hibride în Germania: survolări suspecte cu drone, atacuri cibernetice și dezinformare. Armata raportează sute de incidente recente. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În ultimii ani, forţele armate germane, Bundeswehr, au raportat o creştere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează dpa.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operaţional al Forţelor Armate a declarat pentru grupul media RND, în comentarii publicate miercuri, că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanşat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, şi au rămas la un nivel ridicat.

Acesta a mai transmis că, în ultimii ani, au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional şi roiuri de drone.

Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania şi Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum, zi de zi, cu ameninţări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj şi sabotaj, a declarat acesta.

Săptămâna trecută, Bundeswehr a transmis că două drone au fost observate deasupra unei baze militare din Mechernich, în landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei. Cazul a fost preluat de poliţie.

Tot săptămâna trecută, o dronă echipată cu explozibili şi un detonator a declanşat o alertă de securitate pe Aeroportul Leipzig/Halle, unde a fost găsită lângă o aeronavă de transport ucraineană.

Parchetul Federal al Germaniei a preluat ancheta în acest caz.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în România și din ce...
dejeanul
2
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
politist radar
4
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
5
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Digi Sport
Noul partener al Simonei Halep a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dronă Leizpig
„Survolurile neautorizate sunt acum o realitate”. Cum vrea Germania să contracareze amenințările reprezentate de dronele rusești
Biserică Germania
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât plătește o persoană pe „impozitul bisericesc”
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Activitatea unui aeroport din Germania a fost perturbată din nou de survolul unei drone
drona geran marea neagra
Două drone, distruse de scafandrii militari români în zona exploatării Neptun Deep din Marea Neagră. Ucrainenii spun că nu sunt ale lor
Drapelul Germaniei.
Românul acuzat de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare germane a scăpat de acuzații. Motivarea instanței
Recomandările redacţiei
Un bec aprins.
România, prinsă în capcana energiei scumpe. Otilia Nuțu: „Băieții...
accident bv 1
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov...
lipaev
„O punere în scenă”. Trimișii lui Putin la București acuză MAE român...
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Dunărea a scăzut la 182 de centimetri. Ce se întâmplă joi cu...
Ultimele știri
Legea privind tranzacțiile statului a trecut de Camera Deputaților. AUR: „Vom ataca la Curtea Constituțională”
Sudul Libanului, transformat într-un teritoriu „de nelocuit”. Case, șosele și păduri distruse în pofida armistițiului Israel-Hezbollah
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Subiectele la proba la alegere a profilului au fost publicate de Ministerul Educației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Care sunt pașii într-o criză energetică. Când se ajunge la limitarea consumului și cine este deconectat...
Digi FM
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez! Primele imagini de la „nunta anului”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”