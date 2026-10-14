Armata germană testează cu muniție reală pe insula Creta un sistem antiaerian folosit de Ucraina

Armata germană testează miercuri, în cadrul unui exercițiu militar cu muniție reală desfășurat pe insula greacă Creta, sistemul de apărare antiaeriană IRIS-T SLM, utilizat deja în Ucraina. La exercițiul Spartan Arrow 2026 participă și forțe suedeze, fiind implicat și sistemul Patriot.

Sistemul, dezvoltat de compania germană de apărare Diehl Defence şi deja utilizat în Ucraina, consolidează capacitatea forţelor aeriene germane de a neutraliza ţinte aeriene cu rază medie de acţiune, a declarat o purtătoare de cuvânt a armatei germane, potrivit Agerpres.

Exerciţiul va marca, de asemenea, un pas spre reconstrucţia componentei de apărare aeriană a armatei germane, desfiinţată în 2012. Sistemul Ozelot, conceput pentru a proteja trupele terestre împotriva avioanelor care zboară la altitudine joasă, a dronelor şi a rachetelor de croazieră, va fi transferat de la forţele aeriene către armata terestră.

Trupele germane se antrenează alături de forţele suedeze în cadrul exerciţiului Spartan Arrow 2026, care implică şi sistemul de apărare aeriană Patriot. Prima fază a exerciţiului începe miercuri dimineaţă. Este aşteptată participarea ministrului apărării german Boris Pistorius.

Germania şi-a intensificat eforturile de reconstrucţie a capacităţilor de apărare aeriană după lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina în 2022. Sistemul său de apărare aeriană este organizat pe mai multe niveluri, cu sisteme diverse concepute pentru a neutraliza ţinte la diferite altitudini.

Editor : M.I.