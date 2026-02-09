Live TV

Armata poloneză a primit un nou lot de tancuri americane Abrams de ultimă generație

Tancuri Abrams
Tancuri Abrams la o paradă militară în Polonia. Foto: Profimedia
Armata poloneză a primit un nou lot de tancuri Abrams de ultimă generație, ca parte a eforturilor continue de consolidare a apărării Poloniei și de descurajare a amenințărilor din partea Rusiei și Belarusului. În câțiva ani, Polonia va avea mai multe tancuri decât Marea Britanie, Germania și Italia la un loc.

Noile tancuri M1A2 SEPv3 vor intra în serviciu în cadrul Brigăzii 1 Tancuri din Varșovia, parte a Diviziei 18 Mecanizate, care este unul dintre principalii destinatari ai tancurilor americane achiziționate pentru forțele armate poloneze, scrie TVP World.

Cea mai recentă versiune Abrams

M1A2 SEPv3 este cea mai recentă versiune a tancului de luptă Abrams fabricat în SUA, dotat cu blindaj mai puternic, sisteme avansate de control al focului și capacitatea de a trage cu o gamă largă de muniție, inclusiv proiectile programabile. Este proiectat să funcționeze perfect cu alte sisteme de apărare ale SUA și ale aliaților.

„Aceasta este cea mai recentă tranșă de echipamente moderne livrate în acest an și un alt pas către consolidarea capacităților de luptă ale Forțelor Armate Poloneze”, a declarat sâmbătă Brigada 1 Tancuri din Varșovia într-o postare pe X.

Tancurile au fost transportate la baza unității din Varșovia cu trenul de la Uzina Militară de Autovehicule din Poznań, unde au fost supuse inspecțiilor după transportul maritim din SUA, potrivit agenției de știri poloneze WP.

Contractul Abrams

În cadrul contractului din 2022 cu SUA, Polonia a comandat 250 de tancuri M1A2 SEPv3 Abrams, împreună cu 26 de vehicule blindate de recuperare M88A2 HERCULES și 17 vehicule de instalare a podurilor M1074 JAB.

Peste 100 de tancuri M1A2 SEPv3 au fost deja livrate, iar comanda completă este preconizată a fi finalizată până la sfârșitul anului 2026.

Armata poloneză operează, de asemenea, aproximativ 116 modele mai vechi de tancuri M1A1 Abrams, utilizate anterior de pușcașii marini americani și achiziționate în cadrul unui acord din 2023.

Pe lângă Abrams, Polonia își extinde forțele blindate cu tancuri sud-coreene K2 Black Panthers, dintre care 360 urmează să intre în serviciu în următorii ani.

Până în 2030, Polonia intenționează să pună în funcțiune un total de 1.100 de tancuri de diferite tipuri, mai multe decât Marea Britanie, Germania și Italia la un loc.

