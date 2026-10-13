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Armata ucraineană acuză Rusia că folosește civili, inclusiv copii, ca scuturi umane în Kupiansk. Ulterior, trupele ar fi deschis focul

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Anti-Air Units Work To Protect Ukrainian Frontline Positions
Armata rusă se apropie de un oraș-cheie de pe linia frontului estic ucrainean. Foto: Getty Images
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Armata ucraineană acuză forțele ruse că au folosit un grup de civili, inclusiv femei și un copil, drept scuturi umane în apropierea orașului Kupiansk, din regiunea Harkov, după care ar fi deschis focul asupra lor. Potrivit Corpului 13 „Khartia”, imaginile surprinse de o dronă de recunoaștere arată că în urma atacului au existat victime. Kievul susține că tirurile au venit de pe malul estic al râului Oskil, unde sunt poziționate trupele ruse, și anunță că va preda materialele pentru o anchetă privind posibile crime de război. Afirmațiile nu au putut fi verificate independent de publicația Kyiv Independent.

Potrivit Corpului 13 „Khartia” din Ucraina, grupul era format din două femei, un copil și mai mulți bărbați, care erau conduși spre conducta de gaz Shebelinka-Ostrogozhsk. În timp ce se deplasau, civilii au fost ținta unor tiruri repetate de mortier și artilerie.

Imaginile surprinse de dronele unităților ucrainene de recunoaștere indică faptul că în urma atacului au existat victime în rândul civililor, a declarat Corpul „Khartia”, adăugând că trupele ucrainene nu au deschis focul asupra grupului.

Pe baza tiparelor de impact, atacul ar fi provenit de pe malul estic al râului Oskil, unde sunt poziționate forțele ruse, a precizat corpul de armată ucrainean.

„Khartia” a calificat atacul drept o „provocare deliberată” și a avertizat că mass-media rusă ar putea folosi imaginile incidentului pentru a acuza în mod fals Ucraina că ar fi atacat civilii. Corpul de armată a anunțat că va preda materialele pentru a fi folosite într-o anchetă privind posibile crime de război.

„Civilii sunt folosiți ca scuturi umane de către ruși, iar apoi devin ținta campaniilor lor de dezinformare”, a transmis Corpul „Khartia”.

Separat, Gruparea Forțelor Comune din Ucraina a anunțat, tot pe 13 octombrie, că forțele ruse au atacat o coloană de civili care părăseau Kupiansk în cadrul unei operațiuni descrise drept o evacuare forțată. Armata ucraineană a precizat că nu a stabilit încă numărul victimelor.

Potrivit Grupării Forțelor Comune, trupele ruse au desfășurat operațiuni similare în ultimele săptămâni, folosind civilii drept scuturi umane pentru a acoperi retragerea unora dintre militarii lor.

Publicația Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Pe parcursul războiului pe scară largă, armata rusă a încălcat în mod repetat convențiile internaționale privind desfășurarea conflictelor armate, inclusiv prin atacuri nediscriminatorii asupra zonelor civile și prin răpirea civililor din teritoriile ocupate.

Pe 29 septembrie, Corpul „Khartia” a anunțat că trupele ruse folosesc civili, inclusiv copii și persoane în vârstă, drept scuturi umane pentru a se retrage prin intermediul unei conducte de gaz din nord-estul regiunii Harkov, pe fondul ofensivei ucrainene din sectorul Kupiansk.

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Potrivit corpului de armată, grupul de civili ar trebui să parcurgă pe jos mai mult de 10 kilometri, echivalentul a aproximativ șase mile, de-a lungul conductei, înainte de a ajunge într-o pădure. De acolo, oamenii ar urma, cel mai probabil, să fie transportați către teritoriul ocupat de Rusia.

Editor : C.A.

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