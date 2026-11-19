Un adolescent se află în arest preventiv în Germania din luna august, fiind cercetat pentru presupusa pregătire a unui atac terorist asupra unei moschei. În locuința acestuia, anchetatorii au descoperit numeroase arme, muniție și alte componente, inclusiv obiecte fabricate cu ajutorul unei imprimante 3D, relatează joi agenția dpa, citată de Agerpres.

Tânărul, originar din orașul Eslohe, situat în vestul Germaniei, este suspectat că ar fi plănuit să comită atacul la sfârșitul anului 2026 sau la începutul anului 2027, a declarat Alexandra Wiese, procuror principal.

Parchetul General din Düsseldorf a solicitat arestarea acestuia în luna august, existând suspiciuni că pregătea un act grav de violență care ar fi pus în pericol securitatea statului, a precizat Wiese.

Arme și muniție, descoperite în locuința suspectului

În timpul percheziției efectuate la domiciliul tânărului, anchetatorii au descoperit numeroase arme, componente de arme și muniție, inclusiv obiecte realizate cu ajutorul unei imprimante 3D.

Autoritățile au suspiciuni puternice că acesta intenționa să folosească armele fabricate artizanal pentru a ataca o moschee din Germania.

Potrivit procurorilor, este pentru prima dată când instituția investighează un plan concret de atac care implică arme fabricate cu ajutorul unei imprimante 3D.

Anchetatorii analizează în prezent datele electronice confiscate și așteaptă rezultatele unei expertize efectuate de Oficiul de Investigații Criminale al landului, care urmează să stabilească dacă armele descoperite sunt funcționale.

De asemenea, sunt programate audieri suplimentare ale martorilor.

Până în prezent, procurorii nu au formulat oficial acuzații împotriva tânărului. Alexandra Wiese a subliniat că suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a anchetei.

Editor : Ș.A.