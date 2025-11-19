Live TV

Armele fabricate în UE alimentează crimele de război din Sudan: avertismentul unui trimis special

Data publicării:
luptători înarmați în Sudan
De când a izbucnit războiul civil din Sudan, în aprilie 2023, peste 8 milioane de oameni au fugit din calea violențelor, declanșând una dintre cele mai mari crize umanitare din ultimele decenii. Foto: Profiemdia Images
Din articol
Relații cordiale „Distrugerea națiunii”

Țările europene trebuie să înceteze vânzarea de arme către Emiratele Arabe Unite (EAU), îndeamnă ambasadorul sudanez, în contextul în care anchetele urmăresc fluxul de echipament militar de la Abu Dhabi către grupurile rebele, scrie POLITICO, care relatează că ambasadorul Sudanului la UE a avertizat că armele fabricate în Europa ajung pe câmpurile de luptă din această țară africană și alimentează atrocitățile din războiul civil care durează de doi ani.

Abdelbagi Kabeir a solicitat țărilor UE să înceteze vânzarea de arme către Emiratele Arabe Unite, care au fost anchetate la începutul acestui an de un comitet al Națiunilor Unite în legătură cu acuzațiile că ar sprijini o miliție rebelă notorie în conflictul sudanez.

Sudanul a fost devastat de un război între Forțele Armate Sudaneze (SAF) ale guvernului din Khartoum și Forțele de Sprijin Rapid (RSF), un grup paramilitar acuzat de grupuri pentru drepturile omului și experți ai Națiunilor Unite de masacre etnice, strămutări în masă și violență sexuală sistematică. ONU descrie criza umanitară ca fiind una dintre cele mai grave din lume, cu zeci de mii de morți din 2023 și aproximativ 25 de milioane de persoane care se confruntă cu foamete extremă.

„UE ar trebui să pună balanța morală mai presus de balanța comercială”, a declarat Kabeir, care reprezintă guvernul sudanez recunoscut internațional din Khartoum, într-un interviu amplu acordat POLITICO, în care a criticat legăturile blocului cu EAU.

Experții ONU au investigat rolul EAU în furnizarea de arme către RSF, acuzații pe care Abu Dhabi le-a negat. O anchetă amplă realizată de France24 în aprilie a urmărit munițiile fabricate în Bulgaria – un stat membru al UE cu o industrie a armelor în plină expansiune – de la vânzarea lor către EAU până în mâinile luptătorilor RSF, în ciuda embargoului asupra armelor impus de mult timp de blocul comunitar asupra Sudanului.

Kabeir a declarat că UE este „obligată de propriile valori” să se asigure că armele sale nu ajung să fie reexportate în zone de război, cum ar fi Sudanul. „Aceste arme nu erau destinate utilizării de către terți”, a susținut el, adăugând că acuzațiile pun blocul într-o „situație foarte neplăcută”.

Bulgaria a confirmat anchetatorilor ONU că a exportat proiectile de mortier către Emiratele Arabe Unite în 2019, dar a declarat că nu a autorizat niciun reexport către Sudan. Ministerul bulgar de externe nu a răspuns la solicitarea POLITICO de a comenta.

Guvernul britanic a recunoscut, de asemenea, luna trecută că echipamente militare fabricate în Marea Britanie au fost descoperite în Sudan, în timp ce organizația pentru drepturile omului Amnesty International a evidențiat, în noiembrie anul trecut, cazuri în care luptătorii RSF ar fi folosit vehicule blindate fabricate în EAU și echipate cu sisteme militare franceze.

În urma raportului Amnesty, firma franceză de apărare Lacroix, care a fabricat sistemele împreună cu KNDS France, a declarat că „confirmă că a furnizat sisteme de autoprotecție GALIX forțelor armate din Emiratele Arabe Unite, utilizând contramăsuri de camuflare pe bază de fum”. Compania a adăugat că a făcut acest lucru „în strictă conformitate cu licențele de export acordate LACROIX și certificatele de non-export ulterior asociate”. Un purtător de cuvânt al KNDS France a îndrumat POLITICO către această declarație când a fost contactat pentru comentarii.

EAU a comandat arme în valoare de peste 21 de miliarde de euro din Franța între 2015 și 2024, clasând țara printre principalii cumpărători de arme franceze, potrivit unui raport guvernamental publicat la începutul acestui an.

Un oficial al guvernului EAU a declarat pentru POLITICO că Abu Dhabi „respinge categoric orice acuzație de acordare a oricărei forme de sprijin uneia dintre părțile beligerante de la începutul războiului civil”, adăugând că „condamnă atrocitățile comise de ambele părți” în conflict.

„Nu există dovezi concrete că EAU a acordat vreun sprijin RSF sau că ar fi implicată în conflict”, a declarat oficialul. Acesta a subliniat că „EAU aplică un regim cuprinzător și robust de control al exporturilor, în conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv în ceea ce privește controlul armelor”.

Relații cordiale

Președintele Consiliului European, António Costa, a vizitat Abu Dhabi la sfârșitul lunii octombrie, calificând EAU drept „un partener important și de încredere pentru UE: pentru prosperitatea, stabilitatea și securitatea ambelor regiuni și nu numai”. Comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, urmează să viziteze și ea țările din Golf luna viitoare, inclusiv EAU, potrivit unui oficial al UE care a dorit să rămână anonim pentru a discuta despre această călătorie.

Kabeir a declarat că UE ar trebui să-și folosească influența diplomatică și vizita viitoare pentru a face presiuni asupra oficialilor emirati „să înceteze trimiterea de arme către RSF”.

„Ce se întâmplă în Africa subsahariană are un impact asupra Mediteranei”, a avertizat el, adăugând că instabilitatea din Sudan se va extinde în restul regiunii și va stimula fluxurile migratorii.

Purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Anouar El-Anouni, a declarat pentru POLITICO că poziția comună a blocului privind exporturile de arme „stabilește obligația de a refuza exporturile dacă acestea pot contribui la încălcări ale drepturilor omului, instabilitate internă sau un conflict armat” și că respectarea acesteia revine țărilor membre.

„Toate părțile terțe, în special țările din regiune, care furnizează arme și fonduri beligeranților, trebuie să înceteze imediat sprijinul acordat”, a spus el, și „să se abțină de la alimentarea unei situații deja explozive”.

UE va utiliza „instrumentele și mijloacele diplomatice, inclusiv măsurile restrictive, pentru a căuta o soluție pașnică la conflict”, a adăugat El-Anouni.

UE a aplicat sancțiuni specifice împotriva unor personalități și firme de rang înalt din RSF și SAF în 2023, înghețând activele legate de ambele părți și reafirmând embargoul asupra armelor impus Sudanului, care este în vigoare de peste 30 de ani. Sancțiunile au fost prelungite cu încă un an în septembrie.

Kabeir a declarat că UE ar trebui să ridice sancțiunile împotriva SAF „cât mai curând posibil”, argumentând că măsurile au paralizat economia sudaneză și că eliminarea acestora ar „deschide calea către un angajament mai constructiv cu UE”.

El a adăugat că UE a furnizat o anumită ajutor umanitar, dar suma „nu a fost la nivelul angajamentelor asumate și, cu siguranță, nu a fost la nivelul nevoilor populației”. Blocul a alocat peste 273 de milioane de euro în 2025.

„Distrugerea națiunii”

Atât SAF, cât și RSF au fost acuzate de ONU și de organizațiile pentru drepturile omului de abuzuri grave, inclusiv uciderea în masă a civililor, tortură și violență sexuală.

Luptătorii RSF au fost acuzați că au masacrat membri ai grupului etnic Masalit în Darfur anul trecut, ucigând mii de oameni și forțând zeci de mii să fugă. În același timp, atacurile aeriene ale SAF au fost acuzate de victime civile în zone urbane dens populate.

„Dar, desigur, când te afli pe frontul de război, este posibil să se producă greșeli”, a spus Kabeir când a fost întrebat despre presupusele abuzuri ale SAF.

„Este probabil ca un raid aerian asupra unei baze militare să fi ucis câțiva civili într-un atac eșuat. Se poate întâmpla”, a recunoscut el. „Este normal când te afli în război.”

Oficialul guvernului EAU a declarat că Abu Dhabi „își exprimă îngrijorarea față de atacurile atroce împotriva civililor comise de forțele RSF în El Fasher”, precum și „ofensivele continue ale Forțelor Armate Sudaneze, care ... au provocat suferințe inimaginabile unei populații civile deja aflate în pragul colapsului”.

Dar Kabeir a susținut că încălcările armatei sudaneze au constituit „incidente” izolate, mai degrabă decât un „model” de „atacuri intenționate asupra civililor” – ceva ce, potrivit lui, RSF face cu sprijinul EAU.

„Aceasta este o campanie pentru a distruge națiunea”, a spus el. „Pentru a distruge țara.”

Citește și:

Marea Britanie, acuzată că a respins planurile de prevenire a unui genocid în Sudan. „Atrocitățile sunt o alegere politică”

Spitale devenite „abatoare umane”: Sute de civili au fost uciși de rebeli în Sudan, după căderea ultimului bastion al armatei în Darfur

Un deputat european a invitat din greșeală în Parlamentul European responsabili de genocid pentru a discuta despre pace

Editor : B.E.

