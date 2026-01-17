Live TV

Analiză Articolul 5, sub semnul întrebării: cum poate riposta NATO la amenințarea SUA. Consultări între danezi și britanici privind Groenlanda

Data publicării:
Groenlanda
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
De ce Danemarca se teme de un aliat Cum ar răspunde NATO dacă amenințarea vine din interior Un semnal de alarmă pentru Europa

Ofițerii militari danezi i-au întrebat pe omologii lor britanici în ce circumstanțe ar putea solicita aliaților NATO să le vină în apărare, în contextul amenințărilor SUA de a cuceri Groenlanda cu forța. Într-o convorbire telefonică marți, săptămâna trecută, ofițeri ai Ministerului Apărării danez au discutat cu Ministerul Apărării britanic aspectele practice ale declanșării Articolului 5 al NATO, a afirmat o sursă care a participat la convorbire, citată de The Times. Nu este clar ce a răspuns Marea Britanie. Ambele ministere ale apărării au negat că această conversație a avut loc, însă sursa bine informată a afirmat contrariul, susțin jurnaliștii din Regatul Unit.

De ce Danemarca se teme de un aliat

Tensiunile sunt mari între SUA și Danemarca, un aliat NATO, de când președintele Donald Trump și oficialii administrației sale au făcut o serie de amenințări cu preluarea Groenlandei, un teritoriu danez autonom.

Cu câteva ore înainte de presupusa convorbire telefonică din 6 ianuarie, Stephen Miller, influentul șef de cabinet adjunct al lui Trump pentru politici, a declarat că „poziția oficială a guvernului SUA este că Groenlanda ar trebui să facă parte din SUA”.

În conformitate cu Articolul 5 din tratatul de fondare al NATO, un atac asupra unui membru al alianței este considerat un atac asupra tuturor. Acest lucru declanșează obligația fiecărui membru de a-i acorda asistență, deși aceasta nu înseamnă automat asistență militară. Fiecare membru poate decide ce măsuri consideră necesare, dar nu există nicio prevedere pentru situația în care un membru este atacat de un alt membru.

După atacurile din 11 septembrie 2001, Lord Robertson of Port Ellen, pe atunci șeful NATO, a condus Consiliul Nord-Atlantic (NAC) să invoce în unanimitate Articolul 5 pentru prima dată. De atunci, acesta nu a mai fost invocat. Convenția ar impune ca toate statele membre să fie de acord în unanimitate pentru a-l invoca din nou.

Cum ar răspunde NATO dacă amenințarea vine din interior

Sursa care a participat la apel a declarat că NAC „nu ar aproba niciodată acest lucru dacă un alt membru NATO ar fi autorul atacului, deoarece nu ar exista un consens unanim”.

Sursa a declarat că apelul s-a concentrat în mare măsură pe aspectele maritime, dar participanții au discutat despre Articolul 5. Aceștia au afirmat că la apel au participat zeci de persoane din diferite departamente ale Ministerului Apărării.

„Nu au menționat în mod specific SUA. Au cerut informații despre circumstanțele în care pot activa articolul”, au declarat oficialii.

Ei au adăugat că ofițerii responsabili, care erau funcționari publici și ofițeri militari, se înțelegea că întrebau în numele miniștrilor lor. Se spune că au fost discutate și alte subiecte, dar The Times nu cunoaște detaliile.

Faptul că o astfel de problemă a putut fi ridicată, deși la un nivel relativ scăzut, va fi declanșat semnale de alarmă în cadrul Ministerului Apărării.

O sursă separată din cadrul NATO a declarat că această circumstanță „nu a fost în mod cert prevăzută” de fondatorii alianței. Aceștia s-au declarat încrezători că nu se va întâmpla nimic „major” ca urmare a amenințărilor lui Trump, adăugând: „Opțiunea militară nu este ceva ce se poate lua în considerare între două țări membre NATO”.

Un semnal de alarmă pentru Europa

Marea Britanie și aliații săi europeni efectuează o evaluare în Groenlanda pentru a decide dacă vor trimite trupe pentru antrenament sau vor desfășura o misiune de poliție aeriană pentru a-l liniști pe Trump. Săptămâna aceasta, Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Externe, și Vivian Motzfeldt, omologul său din Groenlanda, s-au întâlnit cu oficiali americani.

Aliații vor să asigure SUA că membrii europeni ai NATO iau în serios securitatea Arcticii, în încercarea de a-l împiedica pe președintele american să încerce să cucerească teritoriul, potrivit unei țări implicate.

Referindu-se la desfășurarea trupelor, o sursă diplomatică a declarat: „Pur și simplu nu putem intra în război cu Trump. Trebuie să găsim modalități de a-l menține de partea noastră”.

Groenlanda este o regiune semi-autonomă a Danemarcei. Un oficial american a declarat săptămâna trecută că Trump intenționează să preia controlul asupra acestui teritoriu strategic important și bogat în minerale în următorii trei ani, înainte de a-și încheia al doilea mandat.

Oficialul a declarat că opțiunile includ achiziționarea Groenlandei de către SUA de la Danemarca sau formarea unui acord de asociere liberă cu teritoriul, care nu ar duce la integrarea acestuia în SUA.

„Diplomația este întotdeauna prima opțiune a președintelui în orice situație, precum și încheierea de acorduri. Îi plac acordurile”, a declarat oficialul. Cu toate acestea, o declarație a Casei Albe nu a exclus utilizarea forței. Mette Frederiksen, prim-ministrul danez, a avertizat că orice atac al SUA ar însemna sfârșitul NATO.

Ministerul Apărării danez a declarat: „Ministerul Apărării subliniază cu fermitate că nu a avut loc nicio astfel de conversație sau apel. Aceste afirmații nu sunt corecte”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
4
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
5
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
Digi Sport
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
c1f55f6d-8d90-4a17-89a0-43e76882225d
Încă o țară europeană trimite ofiţeri ai armatei sale în Groenlanda, după amenințările lui Trump
donald trump
Donald Trump are un drum în Florida până la Mar-a-Lago care îi poartă numele
Paracetamol în sarcină. Foto Getty Images
Studiul care îl contrazice pe Trump: paracetamolul nu provoacă autism
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Manifestaţii la Copenhaga şi Nuuk, sâmbătă: „Nu vă atingeţi de Groenlanda”
accf26af-b71d-4975-89c4-7d3c43f08af8
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sistemul de pensii poate să crape cu totul.” Fost ministru al...
stamatin ice boston
Cine e românul arestat în SUA de agenții ICE trimiși de Trump...
Ali Khamenei
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul...
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim...
Ultimele știri
Ministrul Culturii, Andras Demeter, încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” 
Ministra Mediului: „Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. E o combinație riscantă.” Ce arată datele ANM
Un avion ATR a dispărut de pe radar în Indonezia. 11 persoane se aflau la bord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram o poate umple de bani pe Universitatea Craiova! Americanii îl vor pe starul lui Mihai Rotaru
Adevărul
De ce Israelul este reticent față de o intervenție militară a SUA în Iran
Playtech
Nici unt, nici ulei. Secretul bucătarilor profesionişti pentru a împiedica ouăle ochi să se lipească de tigaie
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în...
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
De ce a stat Emmanuel Macron cu ochelari de soare la o întâlnire în Palatul Élysée
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Cine este și cum arată soția lui Benedict Cumberbatch. Discretă, dar cu o viață în lumina reflectoarelor, l-a...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...