Ofițerii militari danezi i-au întrebat pe omologii lor britanici în ce circumstanțe ar putea solicita aliaților NATO să le vină în apărare, în contextul amenințărilor SUA de a cuceri Groenlanda cu forța. Într-o convorbire telefonică marți, săptămâna trecută, ofițeri ai Ministerului Apărării danez au discutat cu Ministerul Apărării britanic aspectele practice ale declanșării Articolului 5 al NATO, a afirmat o sursă care a participat la convorbire, citată de The Times. Nu este clar ce a răspuns Marea Britanie. Ambele ministere ale apărării au negat că această conversație a avut loc, însă sursa bine informată a afirmat contrariul, susțin jurnaliștii din Regatul Unit.

De ce Danemarca se teme de un aliat

Tensiunile sunt mari între SUA și Danemarca, un aliat NATO, de când președintele Donald Trump și oficialii administrației sale au făcut o serie de amenințări cu preluarea Groenlandei, un teritoriu danez autonom.

Cu câteva ore înainte de presupusa convorbire telefonică din 6 ianuarie, Stephen Miller, influentul șef de cabinet adjunct al lui Trump pentru politici, a declarat că „poziția oficială a guvernului SUA este că Groenlanda ar trebui să facă parte din SUA”.

În conformitate cu Articolul 5 din tratatul de fondare al NATO, un atac asupra unui membru al alianței este considerat un atac asupra tuturor. Acest lucru declanșează obligația fiecărui membru de a-i acorda asistență, deși aceasta nu înseamnă automat asistență militară. Fiecare membru poate decide ce măsuri consideră necesare, dar nu există nicio prevedere pentru situația în care un membru este atacat de un alt membru.

După atacurile din 11 septembrie 2001, Lord Robertson of Port Ellen, pe atunci șeful NATO, a condus Consiliul Nord-Atlantic (NAC) să invoce în unanimitate Articolul 5 pentru prima dată. De atunci, acesta nu a mai fost invocat. Convenția ar impune ca toate statele membre să fie de acord în unanimitate pentru a-l invoca din nou.

Cum ar răspunde NATO dacă amenințarea vine din interior

Sursa care a participat la apel a declarat că NAC „nu ar aproba niciodată acest lucru dacă un alt membru NATO ar fi autorul atacului, deoarece nu ar exista un consens unanim”.

Sursa a declarat că apelul s-a concentrat în mare măsură pe aspectele maritime, dar participanții au discutat despre Articolul 5. Aceștia au afirmat că la apel au participat zeci de persoane din diferite departamente ale Ministerului Apărării.

„Nu au menționat în mod specific SUA. Au cerut informații despre circumstanțele în care pot activa articolul”, au declarat oficialii.

Ei au adăugat că ofițerii responsabili, care erau funcționari publici și ofițeri militari, se înțelegea că întrebau în numele miniștrilor lor. Se spune că au fost discutate și alte subiecte, dar The Times nu cunoaște detaliile.

Faptul că o astfel de problemă a putut fi ridicată, deși la un nivel relativ scăzut, va fi declanșat semnale de alarmă în cadrul Ministerului Apărării.

O sursă separată din cadrul NATO a declarat că această circumstanță „nu a fost în mod cert prevăzută” de fondatorii alianței. Aceștia s-au declarat încrezători că nu se va întâmpla nimic „major” ca urmare a amenințărilor lui Trump, adăugând: „Opțiunea militară nu este ceva ce se poate lua în considerare între două țări membre NATO”.

Un semnal de alarmă pentru Europa

Marea Britanie și aliații săi europeni efectuează o evaluare în Groenlanda pentru a decide dacă vor trimite trupe pentru antrenament sau vor desfășura o misiune de poliție aeriană pentru a-l liniști pe Trump. Săptămâna aceasta, Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Externe, și Vivian Motzfeldt, omologul său din Groenlanda, s-au întâlnit cu oficiali americani.

Aliații vor să asigure SUA că membrii europeni ai NATO iau în serios securitatea Arcticii, în încercarea de a-l împiedica pe președintele american să încerce să cucerească teritoriul, potrivit unei țări implicate.

Referindu-se la desfășurarea trupelor, o sursă diplomatică a declarat: „Pur și simplu nu putem intra în război cu Trump. Trebuie să găsim modalități de a-l menține de partea noastră”.

Groenlanda este o regiune semi-autonomă a Danemarcei. Un oficial american a declarat săptămâna trecută că Trump intenționează să preia controlul asupra acestui teritoriu strategic important și bogat în minerale în următorii trei ani, înainte de a-și încheia al doilea mandat.

Oficialul a declarat că opțiunile includ achiziționarea Groenlandei de către SUA de la Danemarca sau formarea unui acord de asociere liberă cu teritoriul, care nu ar duce la integrarea acestuia în SUA.

„Diplomația este întotdeauna prima opțiune a președintelui în orice situație, precum și încheierea de acorduri. Îi plac acordurile”, a declarat oficialul. Cu toate acestea, o declarație a Casei Albe nu a exclus utilizarea forței. Mette Frederiksen, prim-ministrul danez, a avertizat că orice atac al SUA ar însemna sfârșitul NATO.

Ministerul Apărării danez a declarat: „Ministerul Apărării subliniază cu fermitate că nu a avut loc nicio astfel de conversație sau apel. Aceste afirmații nu sunt corecte”.

