Asasinarea directorului unui producător german de drone ar fi fost pusă la cale de spionii ruși. O româncă a fost arestată în dosar

Serviciile secrete ruse ar fi plănuit să-l asasineze pe Stefan Thumann, directorul producătorului german de drone Donaustahl. Conform informațiilor publicate de publicația germană Die Zeit, atacul a fost împiedicat datorită reacției rapide a serviciilor de securitate germane, care primiseră o avertizare din partea agențiilor de informații ale unor țări partenere. În dosar a fost arestată și o româncă.

Publicația relatează că, în primăvara acestui an, poliția germană a arestat doi suspecți în Spania și în Renania de Nord-Westfalia: un bărbat ucrainean, Serhii N., și o femeie română, Alla S.

Potrivit anchetatorilor, între decembrie 2025 și martie 2026, aceștia l-au supravegheat pe Thumann în apropierea reședinței sale, fotografiind și filmând locuința sa și sediul companiei. De asemenea, au strâns informații despre el pe internet, scrie Ukrainska Pravda.

În decembrie 2025, serviciile de informații germane au primit de la o agenție parteneră străină informații conform cărora Thumann se afla probabil într-un pericol grav.

La scurt timp după aceea, ofițerii bavarezi l-au reținut pe Serhii N., confiscându-i telefoanele mobile și copiind volume mari de date.

Cu toate acestea, din cauza constrângerilor de timp, nu au reușit să analizeze pe deplin dispozitivele cât timp acesta se afla în arest, iar el a fost eliberat. Analizele ulterioare au indicat că acesta fusese probabil în contact cu serviciile de informații ruse.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, posibile tentative de a-l spiona pe tatăl lui Thumann în Starnberg, Bavaria, pentru a afla unde se afla fiul său. Până atunci, însă, Serhii N. fugise în Spania împreună cu familia sa.

Între timp, Alla S. a continuat să-l supravegheze pe Thumann în Germania. Se pare că anchetatorii nu o consideră un agent profesionist; dimpotrivă, ea părea lipsită de experiență.

Arestări

În martie 2026, forțele de ordine au desfășurat o operațiune: Serhii N. a fost reținut în Spania, în timp ce Alla S. a fost arestată în Renania de Nord-Westfalia.

Într-un raport al Serviciului Federal de Protecție Constituțională se menționează despre acest caz ca fiind un „Presupus atentat planificat”. Se pare că acest lucru nu l-a convins pe judecătorul de instrucție de la Curtea Federală de Justiție, motiv pentru care acuzația nu figurează în mandatul de arestare. Există în schimb suspiciunea de activitate de agent al serviciilor secrete.

Astfel, procurorul federal i-a acuzat pe suspecți doar că au acționat în calitate de agenți ai unui serviciu de informații străin. Avocații acestora au refuzat să facă declarații jurnaliștilor.

Thumann se află în prezent sub protecție sporită. Într-o postare recentă pe LinkedIn, acesta a scris: „Din păcate, din anumite motive, nu pot participa la expoziții, dar cu siguranță ne vom reîntâlni în curând în alte formate.”

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, este informat periodic cu privire la acest caz.

Cazuri asemănătoare

În vara anului 2024, mass-media a relatat pentru prima dată despre o tentativă dejucată a serviciilor de informații ruse de a-l asasina pe directorul general al unei companii germane de armament.

În ianuarie 2025, NATO a confirmat oficial că Rusia intenționase să-l ucidă pe Armin Papperger, directorul general al Rheinmetall.

Potrivit NATO, planurile au fost dejucate de serviciile de informații americane și germane și făceau parte dintr-o serie mai amplă de eforturi ale Rusiei de a viza liderii industriei de apărare din întreaga Europă.

Editor : Sebastian Eduard