Asistent medical condamnat pe viață după ce a ucis 10 pacienți pentru a-și ușura munca: Se juca de-a „stăpânul vieții și al morții”

Data publicării:
seringa-sticla morfina
Seringă și o sticlă cu morfină. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un asistent medical specializat în îngrijiri paliative din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a fost găsit vinovat de uciderea a 10 pacienți și de tentativă de omor asupra altor 27, relatează BBC.

Procurorii au susținut că bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, le-a injectat pacienților săi, în majoritate vârstnici, analgezice sau sedative pentru a-și ușura volumul de muncă în timpul turelor de noapte.

Infracțiunile au fost comise între decembrie 2023 și mai 2024 într-un spital din Wuerselen, în vestul Germaniei. Se pare că anchetatorii investighează și alte cazuri suspecte din cariera sa.

Potrivit AFP, bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, lucra la spitalul din Wuerselen din 2020, după ce în 2007 a absolvit cursurile de asistență medicală.

Procurorii au declarat în fața unui tribunal din Aachen că acesta manifesta „iritare” și lipsă de empatie față de pacienții care necesitau îngrijiri medicale mai intense și l-au acuzat că se juca de-a „stăpânul vieții și al morții”.

Instanța a fost informată că acesta injecta pacienților doze mari de morfină și midazolam, un relaxant muscular, în încercarea de a-și reduce volumul de muncă în timpul turelor de noapte.

El a fost arestat în 2024.

La pronunțarea sentinței pe viață, instanța a declarat că infracțiunile comise de acesta aveau o „gravitate deosebită”, ceea ce ar trebui să-i interzică eliberarea anticipată după 15 ani.

El va putea face apel împotriva verdictului. Procurorii au precizat pentru AFP că se efectuează exhumări pentru a identifica alte potențiale victime, ceea ce ar putea duce la rejudecarea bărbatului.

Acest caz amintește de cel al fostului asistent medical Niels Högel, care a fost condamnat la închisoare pe viață în 2019 după ce a fost găsit vinovat de uciderea a 85 de pacienți în două spitale din nordul Germaniei.

Un tribunal a constatat că acesta a administrat doze letale de medicamente pentru inimă persoanelor aflate în îngrijirea sa între 1999 și 2005. Se crede că acesta este cel mai prolific criminal din istoria modernă a Germaniei.

