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Video Atac armat în apropiere de Paris: un mort și 10 răniți. Suspectul a fost prins

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Paris 12 person killed in shooting at Charlie Hebdo French satirical weekly
Atac armat lângă Paris. Sursa foto: Profimedia Images
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Un bărbat înarmat cu un pistol-mitralieră a deschis focul în plină stradă, în două localități de lângă Paris. Un om a murit, iar mai multe persoane au fost rănite, inclusiv o fetiță de 12 ani, aflată în stare gravă. Suspectul a fost reținut, iar ancheta a fost preluată de Parchetul Național Antiterorist.

Atenție! Informații cu un puternic impact emoțional!

Individul a deschis focul vineri, mai întâi în La Verriere, apoi în Trappes, două localități învecinate din departamentul Yvelines, aflat în regiunea din jurul Parisului, potrivit unor surse concordante citate de publicația Le Figaro.

Bilanțul provizoriu indică un mort și mai mulți răniți. Printre victime se numără o fetiță de 12 ani, care ar fi fost lovită de opt gloanțe și a fost internată în stare gravă.

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Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, atacatorul ar fi tras în rafală de la geamul mașinii sale, fără să țină cont de cine se afla în apropiere. Primele informații sugerează că acesta ar fi urmărit să rănească cât mai multe persoane.

Suspectul, în vârstă de 39 de ani, a fost reținut de poliție. Potrivit surselor citate de Le Figaro, acesta avea asupra sa un pistol-mitralieră, grenade lacrimogene și cocaină în momentul arestării.

Cazul a fost preluat de Parchetul Național Antiterorist. Deocamdată, nu au fost făcute publice informații care să confirme o eventuală radicalizare a suspectului.

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Editor : C.A.

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