Cinci persoane au fost ucise în urma unui schimb de focuri care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar aproximativ o doisprezece persoane au fost rănite, printre care și polițiști, potrivit Poliției din Malopolska, relatează BBC.
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ACTUALIZARE 17.37: Cinci persoane au fost ucise în urma unui schimb de focuri care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar aproximativ o doisprezece persoane au fost rănite, printre care și polițiști, potrivit Poliției din Malopolska.
Într-o postare pe X, departamentul de poliție precizează într-un comunicat că, în jurul orei 15:00, ora locală, un bărbat care intrase cu mașina în piață a început „să tragă la întâmplare asupra trecătorilor din mașina sa”.
Autorul a fost împușcat de poliție și este transportat la spital, se precizează într-un alt comunicat.
Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, contul oficial al orașului Cracovia scrie: „S-au tras focuri de armă în Piața Principală. Serviciile de urgență se află deja la fața locului. De asemenea, poliția desfășoară o operațiune pe strada Dietla.
Așteptăm confirmarea oficială a amplorii incidentului, inclusiv informații privind numărul persoanelor rănite”.
Autoritățile orașului au cerut locuitorilor să evite zona pe durata anchetei poliției.
Inițial, TVN24, citând pompierii, a relatat că două persoane au fost ucise și cel puțin 10 au fost rănite, conform Reuters.
Știrea inițială: Prim-ministrul polonez Donald Tusk a transmis că poliția anchetează un incident armat și că a fost informat de către Ministerul de Interne.