Cinci persoane au fost ucise în urma unui schimb de focuri care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar aproximativ o doisprezece persoane au fost rănite, printre care și polițiști, potrivit Poliției din Malopolska, relatează BBC.

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ACTUALIZARE 17.37: Cinci persoane au fost ucise în urma unui schimb de focuri care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar aproximativ o doisprezece persoane au fost rănite, printre care și polițiști, potrivit Poliției din Malopolska.

Într-o postare pe X, departamentul de poliție precizează într-un comunicat că, în jurul orei 15:00, ora locală, un bărbat care intrase cu mașina în piață a început „să tragă la întâmplare asupra trecătorilor din mașina sa”.

Autorul a fost împușcat de poliție și este transportat la spital, se precizează într-un alt comunicat.

Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, contul oficial al orașului Cracovia scrie: „S-au tras focuri de armă în Piața Principală. Serviciile de urgență se află deja la fața locului. De asemenea, poliția desfășoară o operațiune pe strada Dietla.

Așteptăm confirmarea oficială a amplorii incidentului, inclusiv informații privind numărul persoanelor rănite”.

Autoritățile orașului au cerut locuitorilor să evite zona pe durata anchetei poliției.

Atac armat în Cracovia, 7 noiembrie 2026. Foto: Profimedia

Inițial, TVN24, citând pompierii, a relatat că două persoane au fost ucise și cel puțin 10 au fost rănite, conform Reuters.

Știrea inițială: Prim-ministrul polonez Donald Tusk a transmis că poliția anchetează un incident armat și că a fost informat de către Ministerul de Interne.

„Ministrul de Interne mă ține la curent cu situația din Cracovia în urma tragicului atac armat. Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atacului”, a scris premierul Donald Tusk pe X.

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Editor : A.M.G.