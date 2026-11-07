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News Alert Atac armat în Cracovia: cinci morți și 12 răniți. Autorul a fost împușcat de poliție și dus la spital

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Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia, 7 noiembrie 2026. Foto: Profimedia
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Cinci persoane au fost ucise în urma unui schimb de focuri care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar aproximativ o doisprezece persoane au fost rănite, printre care și polițiști, potrivit Poliției din Malopolska, relatează BBC.

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ACTUALIZARE 17.37: Cinci persoane au fost ucise în urma unui schimb de focuri care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar aproximativ o doisprezece persoane au fost rănite, printre care și polițiști, potrivit Poliției din Malopolska.

Într-o postare pe X, departamentul de poliție precizează într-un comunicat că, în jurul orei 15:00, ora locală, un bărbat care intrase cu mașina în piață a început „să tragă la întâmplare asupra trecătorilor din mașina sa”.

Autorul a fost împușcat de poliție și este transportat la spital, se precizează într-un alt comunicat.

Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, contul oficial al orașului Cracovia scrie: „S-au tras focuri de armă în Piața Principală. Serviciile de urgență se află deja la fața locului. De asemenea, poliția desfășoară o operațiune pe strada Dietla.

Așteptăm confirmarea oficială a amplorii incidentului, inclusiv informații privind numărul persoanelor rănite”.

Autoritățile orașului au cerut locuitorilor să evite zona pe durata anchetei poliției.

Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia, 7 noiembrie 2026. Foto: Profimedia

Inițial, TVN24, citând pompierii, a relatat că două persoane au fost ucise și cel puțin 10 au fost rănite, conform Reuters.

Știrea inițială: Prim-ministrul polonez Donald Tusk a transmis că poliția anchetează un incident armat și că a fost informat de către Ministerul de Interne.

„Ministrul de Interne mă ține la curent cu situația din Cracovia în urma tragicului atac armat. Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atacului”, a scris premierul Donald Tusk pe X.

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Editor : A.M.G.

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