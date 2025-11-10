Atac armat în Franța. Agresorul care avea un cuțit asupra sa a fost împușcat mortal la fața locului de către forțele de ordine

Polițiștii din Lorient, Franța au folosit armele luni, 10 noiembrie 2025 pentru a opri un bărbat care a încercat să înjunghie alți pietoni. În urma intervenției forțelor de ordine, atacatorul a murit.

Puțin după sfârșitul dimineții (înainte de prânz), luni, 10 noiembrie 2025, Lorient este parțial blocat din cauza unui incident care a șocat localnicii. Polițiștii care interveneau pe strada Larmor, în cartier, au vrut să oprească pentru control un bărbat care avea fața acoperită cu o cagulă. Acesta, înarmat cu un cuțit, s-a năpustit asupra lor. Polițiștii au ripostat cu focuri de armă. Au fost trase trei cartușe. Individul a decedat.

A fost mobilizat un dispozitiv important la fața locului: poliția națională, poliția municipală, Samu(n.red. serviciul medical de urgență), mai multe vehicule ale pompierilor, inclusiv vehicule de salvare și de asistență pentru victime, transmite presa franceză.

Juliette, o locuitoare din cartier a povestit: „Eram în camera mea și am auzit patru împușcături. M-am panicat, m-am uitat pe fereastră și am văzut poliția. Am auzit „aruncă cuțitul”. Sunt șocată. Locuim în cartierul ăsta de 20 de ani și n-am văzut niciodată așa ceva”.

Editor : A.R.