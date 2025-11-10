Live TV

Atac armat în Franța. Agresorul care avea un cuțit asupra sa a fost împușcat mortal la fața locului de către forțele de ordine

Data publicării:
masina a politiei franceze
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

Polițiștii din Lorient, Franța au folosit armele luni, 10 noiembrie 2025 pentru a opri un bărbat care a încercat să înjunghie alți pietoni. În urma intervenției forțelor de ordine, atacatorul a murit.

Puțin după sfârșitul dimineții (înainte de prânz), luni, 10 noiembrie 2025, Lorient este parțial blocat din cauza unui incident care a șocat localnicii. Polițiștii care interveneau pe strada Larmor, în cartier, au vrut să oprească pentru control un bărbat care avea fața acoperită cu o cagulă. Acesta, înarmat cu un cuțit, s-a năpustit asupra lor. Polițiștii au ripostat cu focuri de armă. Au fost trase trei cartușe. Individul a decedat.

A fost mobilizat un dispozitiv important la fața locului: poliția națională, poliția municipală, Samu(n.red. serviciul medical de urgență), mai multe vehicule ale pompierilor, inclusiv vehicule de salvare și de asistență pentru victime, transmite presa franceză

Juliette, o locuitoare din cartier a povestit: „Eram în camera mea și am auzit patru împușcături. M-am panicat, m-am uitat pe fereastră și am văzut poliția. Am auzit „aruncă cuțitul”. Sunt șocată. Locuim în cartierul ăsta de 20 de ani și n-am văzut niciodată așa ceva”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Cât a plătit Djokovic pentru a primi ”Viza de Aur” în altă țară, după ce a fost numit ”trădător” și a spus ”ADIO” Serbiei
Digi Sport
Cât a plătit Djokovic pentru a primi ”Viza de Aur” în altă țară, după ce a fost numit ”trădător” și a spus ”ADIO” Serbiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dani mocanu facebook
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de...
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din...
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz...
avion pe stradă
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val...
Ultimele știri
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă
România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București
Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Former French President Nicolas Sarkozy leaves his car as he arrives at his home after being notified of his incarceration date by the National Financial Prosecutor's Office
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy ar putea ieși azi din închisoare, la nici trei săptămâni după ce a fost încarcerat
plase pescuit-ucraina
Plasele de pescuit vechi din Franța au fost transformate în scuturi împotriva dronelor rusești din Ucraina: „Funcționează atât de bine”
Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața Taksim, sâmbătă noapte
franta politie terorism
Trei fete, cu vârste între 18 şi 21 de ani, au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris
Inauguration de l'espace Shein, sur fond de polémique, au BHV à Paris
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dani Mocanu, somat de Poliția Română! Ce pedeapsă gravă riscă pentru evadare + Cum și-ar fi pregătit fuga
Fanatik.ro
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Codul Rutier 2025 despre dotările obligatorii pe timp de iarnă. Anvelopele de iarnă sunt doar începutul...
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...